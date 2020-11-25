В ВОЗ представили новую версию распространения коронавируса по миру

Коронавирус мог распространяться через множественные источники и даже в различные периоды времени.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Согласно его теории, речь может идти о более чем одном первичном инфицировании, поскольку передача патогена к человеку возможна от нескольких животных, добавил эксперт. То есть сначала коронавирусом заразились несколько нулевых пациентов, только после этого инфекция начала распространяться по миру.

Райан подчеркнул, что в естественном происхождении вируса нет никаких сомнений, хотя версия о первой передаче SARS-CoV-2 от летучей мыши пока не доказана.

«Мы не знаем, был ли это человек, который привел к росту случаев, было ли это животное, или заражение окружающей среды», — отметил Райан, добавив, что до событий на рынке в Ухане имели место и другие случаи заражения.

По последним данным, в мире уже более 59,2 млн зараженных коронавирусом, умерли свыше 1,3 млн.

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По инф. rosbalt.ru

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