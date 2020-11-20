Снят сериал по истории группы Дятлова. Родные погибших возмущены...

Известный адвокат Сергей Жорин оценил шансы родственников дятловцев против создателей сериала в суде.
Телеканал ТНТ с 16 ноября показывает новый драматический сериал с Петром Федоровым «Перевал Дятлова», основанный на реальных событиях 60-летней давности – громкой и загадочной истории гибели туристической группы. Официальная версия гибели – сход снежной лавины, но существуют десятки неофициальных, включая невероятные и мистические. Именно это и дало возможность создателям сериала, слоганом которого стала фраза «Главная мистическая тайна СССР», разгуляться в своих фантазиях.
Однако семьи дятловцев против хайпа на памяти их родных. Адвокат Юрий Черноусов, представляющий трех родственников дятловцев, заявил о том, что скорее всего они будут подавать иск в суд.
– Создатели не обращались к родственникам до съемок фильма и не согласовали вопрос о том, что будут оставлены фамилии, имена и отчества членов группы, – говорит Черноусов. – При том, что это художественный фильм и о правде там говорить трудно, события в жизни и фильме отличаются, как день и ночь. Дело расследуют и раскрывает майор КГБ (это уже известно из трейлера к сериалу. – Прим.), хотя ничего такого не было.
По словам Черноусова, после того, как сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова посмотрит первые серии, вопрос с подачей иска будет решен окончательно.
Однако адвокат Сергей Жорин заявил, что шансы родственников в суде минимальны.
– Если просто использовали имена, то шансов, думаю, нет, – говорит Жорин. – Если использовали изображения, фотографии, то шансы увеличиваются, но тоже несущественно. Есть статья 152, часть 1 Гражданского кодекса (Охрана изображения гражданина). Сходство актеров и реальных людей (этого добивались на кастинге. – Прим.) – это вообще оценочная категория и крайне слабая позиция, которая не подлежит проверке.
Если родственники подадут в суд, то сделают ход в пользу фильма – привлекут к нему внимание, – уверен Жорин.
Сергей Жорин отмечает, что спрашивать согласия родственников не было необходимости: история группы Дятлова – это не интеллектуальная собственность, как, например, роман или песня.
«Если бы каждый раз спрашивали родственников, то мало чтобы можно было экранизировать», – заключил адвокат.
Трагедия, случившаяся в уральских горах, до сих пор будоражит умы. И кинохудожники в том числе стремятся рассказать об этой истории. Родных понять можно, для них произошедшее – не рассказ со стороны, а реальная, скорее всего до конца не пережитая боль. Но ведь и людям искусства нужно брать в работу не только вымышленные сюжеты. Возможно ли находить грани, решения, чтобы никого не задеть? Вряд ли. А интерес к картине, действительно, только возрастет, если будут поданы иски. Посмотрим, дойдет ли дело до судебных структур и каков будет их вердикт.
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