Профессор: В научном мире мы были первыми, кто обнаружил пандемию страха

Почему засекретили статистику смертности от пневмонии? Допустим ли алкоголь до и после прививки и почему в статистике смертности от ковида почти половина смертей не имеет отношения к этой болезни? Обо всём этом рассказал специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров.

– Тема пандемии не перестаёт быть актуальной. Сегодня все говорят о необходимости вакцинации. Не только в России, но и по всему миру. Но, по данным опросов, в России пойти и привиться добровольно готовы менее 30% населения. Почему так мало?

– Москва в этом плане, казалось бы, более продвинутый город в отличие от остальных российских регионов. Но вот пару дней назад читаю – в Москве привилось всего 600 тысяч человек. Или 4, 7% населения столицы. Это, считай, почти за полгода. А сколько надо, чтобы борьба с этой волной коронавируса выглядела серьёзной?

– Как говорят, чтобы сложился популяционный иммунитет, нужно привить не меньше 70% населения. Вице-премьер правительства Т. Голикова обещала 2 марта сделать это к августу нынешнего года. То есть за пять месяцев.

– Значит, для 12-миллионной Москвы нужно привить 8 миллионов. Это постоянное население. А наличных жителей – ещё больше. Так сколько лет понадобится при существующих темпах для достижения «популяционного иммунитета»? И это Москва! Вероятно, нашим руководителям пока не удаётся убедить большинство людей в необходимости вакцинации.

Недавно Т. Голикова озвучила цифру, что осложнения после прививки имеются у 10% привившихся. Какой резон так рисковать? Раньше прививали убитую или высушенную вакцину, на которую организм реагирует естественным образом. Сейчас совсем другое. Что такое «векторная вакцина»? Ослабленный риновирус, как ракетоноситель, запускается в организм, а в качестве боеголовки у него генетические части SARS-Cov-2. А кто гарантирует, что эта боеголовка попадёт туда, куда надо, а не пойдёт по другим клеткам? То есть человек получает новый ген, и какова функциональная активность этого нового гена – большой вопрос.

А вот чему нас учили раньше – так это тому, что во время эпидемий нельзя прививаться.

– Почему?

– Представьте, вы уже подхватили вирус, но ещё не знаете об этом, организм уже начал вырабатывать антитела. А ему ещё вкалывают вакцину – ведь никто же не знает, что у него болезнь в инкубационном периоде. Такой двойной удар далеко не всякий организм осилит. Поэтому есть правило – вакцинация заканчивается где-то за месяц до предполагаемой вспышки соответствующей ОРВИ. А у нас начали колоть на самом пике заболеваемости! Более того, сейчас волна спадает. А через год будет другой штамм.

– Академик Гинцбург, один из разработчиков вакцины, заявил, что после вакцинирования запрещены физические нагрузки. Но уже привито почти пять миллионов человек. Они же про это не знали. Как это понимать? Появились новые данные?

– Я принадлежу к той вредной категории профессий, которые всегда требуют доказательств. Если не приведены убедительные данные исследований, то все слова – это только слова.

– Мэр Москвы Собянин сказал, что надеется к 30 апреля снять все ограничения, введённые на время пандемии. А зачем тогда вакцинироваться, если угроза уходит.

– Хотел бы предостеречь Сергея Семёновича от поспешных заключений. Вспышка же всё равно будет, мы с вами в прошлых беседах волны рисовали. В марте-апреле обязательно будет весенний подъём волны заболевания! И не только ковида, но и остальных инфекционных и неинфекционных заболеваний. Эти волны были всегда и всегда будут. Это нормально. К маю всё спадёт, и живите себе спокойно до конца сентября. А потом – снова три волны.

– Увы, продолжаются грустные новости. Смертность-то растёт! Академик Нигматулин сказал, что в прошлом году смертность подскочила на 300 тысяч человек по сравнению с 2019 годом.

– С одной стороны, очень горько думать, что мы потеряли умершими целый город средних размеров. Но как учёному мне трудно не испытывать научное удовлетворение, потому что я это предсказал.

Перед нами данные Росстата с января по декабрь 2020 года. «Траектории» смертности с января по апрель 2019 и 2020 годов очень близки. А с апреля 2020-й уходит в резкий отрыв. Разрыв становится колоссальным. В октябре 2019-го умерло 157, 7 тысячи человек, а в том же месяце 2020 года – 205, 5 тысячи. В ноябре разница ещё грандиознее – 141, 3 тысячи человек в 2019-м и почти 220 тысяч – в 2020-м. А в декабре – 149, 2 и 243, 3. То есть за ноябрь-декабрь мы потеряли на 180 тысяч человек больше, чем годом ранее.

Фокусники из Росстата

– Погодите, но вроде бы говорили, что от ковида на сегодняшний день умерли 86 тысяч человек. А тут за один месяц добавочная смертность 80 тысяч. Как такое может быть?

– В обычных статистических представлениях на этот вопрос ответить невозможно.

Для начала ознакомимся с данными Росстата. Когда-то это была независимая самостоятельная структура. И хотя на них давили, но они делали своё дело. Я был знаком с директором Института статистики Василием Симчерой. Он не согласился с требованиями подгонять статистику под рекомендации начальства и ушёл с поста директора. А потом слишком независимый Росстат взяли и ввели в структуру правительства, в Минэкономразвития. Он стал подчинённой организацией.

Смотрим последнюю публикацию Росстата о смертности. Данные за ноябрь. Графа «Сведения о числе умерших с установленным диагнозом «коронавирусная инфекция» за ноябрь 2020 года». Суммарно 36 тысяч.

Читаем дальше. Из этих 36 тысяч ковид считается главной причиной и диагностирован у 19 626 человек. То есть приблизительно 55%. Следующая графа – коронавирус считается главной причиной, но он не идентифицирован, его не было – у 3984 человек, или 11%.

– То есть это умершие от коронавируса люди, у которых коронавирус не найден?

– Это ещё не всё. Следующая графа – COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал «существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания» – 2178 человек. Я врач. У нас есть понятия «основное заболевание», «сопутствующее заболевание» и «осложнение». Так вот формулировка из этого документа для врачей есть нонсенс. Не бывает таких формулировок. И не указано – а коронавирус-то идентифицирован или нет?

– Так в Росстате не врачи работают.

– Следующая графа – вообще перл! «Ковид не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений» – 9857 человек. Фактически каждый третий из этого документа, 28%. И снова не указано – а коронавирус выявлен или нет?

– То есть в документе об умерших от ковида половина умерли не от него, у 11% его точно не было, а у остальных не указано, что он был. Вы это серьёзно? Нас же обвинят в клевете на Росстат.

– Это их официальные цифры.

– Не знаю, что и сказать. Но дело-то серьёзное. У нас, как вы сказали, официально прирост смертности за ноябрь-декабрь 2020 года 180 тысяч человек по отношению к ноябрю-декабрю 2019 года. Но в статистике смертности от ковида, как минимум, половина умерших к ковиду отношения не имеют. Что происходит?

– Сами решайте. Ответить сложно. К тому же официальная статистика по смертности от пневмоний перешла в категорию секретной информации.

– Наверное, много народу умерло. Известно, что ковид вызывает как раз пневмонию, или воспаление лёгких. Цифры засекретили, чтобы не пугать население.

– По данным официальной статистики, в 2020 году от пневмоний (воспалений лёгких) умерло примерно 24 тысячи человек. Я округлил в большую сторону. Грубо говоря – 2 тысячи человек в месяц. А Росстат говорит о 36 тысячах только в ноябре прошлого года.

– Ну, может быть, дело в том, что люди, подхватившие ковид, умирают не только от пневмонии, но и от осложнений других болезней, которые ковид вызвал?

– Да, и такое может быть. Но тогда для точности надо взять крупозную стафилококковую пневмонию, крупозную стрептококковую пневмонию, клебсиеллу, легионеллу и вирусную пневмонию. И посмотреть, какая из них сильнее влияет на другие органы человека. И мы увидим, что рядом с монстрами легионеллой и клебсиеллой коронавирус просто как пацан против профессиональных боксёров.

Убивает не ковид, а страх перед ним

– В Москве всё же соблюдается некий баланс. А что происходит в Питере, городе с тяжёлым климатом, где работали и работают известнейшие в мире пульмонологи? Оттуда что ни день, то страшные новости.

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ещё раз вернуться к статистике. Мы действительно видим двукратное превышение смертности в 2020 году по сравнению с теми же месяцами годом раньше. Кто-то убил дополнительно к обычным цифрам в ноябре прошлого года 80 тысяч человек. Но виной ли тому ковид?

Люди действительно умирают с повышенной интенсивностью. От чего? У классической науки ответа нет. Тут включается то, чем я давно занимаюсь. Психосоматика. В эпидемиологии уже появляются новые направления – психоиммунология, психоэндокринология и т.д. Это новое научное направление потихоньку, на ощупь, обнаруживает влияние психического состояния человека на заболеваемость. Я занимаюсь демографией и накопил на эту тему огромные данные. Я измеряю психику по её статистическим следам: в самоубийствах выражается безысходность, в убийствах – вышедшая из-под контроля злоба. Есть и другие индикаторы психического состояния общества, внутреннего настроя нации. Здесь же инфаркты, инсульты, возможная онкология. Влияет ли на них психика?

– Конечно, влияет. Не зря же врачи говорят – все болезни от нервов.

– А теперь вернёмся к нашему любимому Питеру. Есть монография с точнейшими данными по Санкт-Петербургу начала 90-х годов. Называется «Здравоохранение Санкт-Петербурга в годы реформ». Это совершенно революционная монография, которая показывает влияние психики на соматику. Смотрим – с 1991 по 1994 год взлетает смертность. Причём цифры настолько драматические, что в них просто поверить трудно. Я назову только процент роста в 1994 году по сравнению с 1991 годом. Все инфекции – 285%. Туберкулёз – 232%. Вирусный гепатит – 230%. Не могли же за три года вирусы измениться! Это реальное чудо со знаком минус. В рамках действительности такие цифры нереальны. Их просто не может быть. Идём дальше. Пневмококковая пневмония – 470% рост. Стрептококк – 370%. А дальше настоящий шок. Психические расстройства – 1100%! Алкоголизм – 1700%! Бактериальная дизентерия – 1711%!

– Это годы шоковой терапии российской экономики. Время, когда люди потеряли жизненные ориентиры и вдруг поняли, что с новыми ценностями их обманули. Выживали без веры, без цели, без надежды.

– Спрашивают – а при чём тут инфекции? Ну ладно психические заболевания. Ну ладно алкоголизм от безнадёги. Но это же вирусы, они про Ельцина не знают. Есть две гипотезы. Либо они все разом активизировались – и спирохета, и палочки Коха, и стрептококки, и все остальные вирусы. Но это не может объяснить многократный взлёт смертности от других, невирусных, болезней, например от гипертонии.

Моя гипотеза состоит в следующем. Мы в этой коронавирусной горячке совсем забыли о человеке и его резервах (по-научному – реципиент). Иммунитет человека во многом зависит от психики. И в начале реформ, когда была применена шоковая терапия, о которой с гордостью говорили её «отцы», с обществом случился именно шок. Причём шок нравственного характера. Страна развалилась, экономика катится в пропасть, безумная инфляция, никто не знает, как жить. Этому состоянию я дал определение, страшное по своей сути, – агрессивно-депрессивный синдром. То есть агрессия, сопровождаемая безысходностью, и безысходность вместе с безумной злобой. Это агрессивно-депрессивное состояние оказывает катастрофическое влияние на иммунную систему. То есть изменились не вирусы, а способность ослабленного безнадёгой человеческого организма им противостоять. На графике видно, что с 1991 года начинает взлёт смертность от дифтерии – 1200%. Дизентерия – 1625%. Сальмонеллёз – 911%. Для обозначения этих процессов я ввёл понятие – мегаэпидемия. Таких цифр эпидемиология не знает, они не подходят ни под одно ранее существовавшее определение. Для обычной медицины это настоящее античудо. Но как только подключаешь к рассмотрению явления психоиммунологию, покров чуда спадает. И мы видим естественные психосоматические зависимости. Природа провела свой чистый эксперимент – обнуление человеческого иммунитета.

– Эдакий СПИД?

– Хорошее сравнение. Что такое СПИД? Это синдром приобретённого иммунодефицита. Обычно мы рассматриваем инфекционный СПИД, вызванный ВИЧ-инфекцией. Но есть малоизвестный СПИД, ему подвержены спортсмены или, например, космонавты. Перед запуском космического корабля или крупными соревнованиями спортсменов и космонавтов изолируют от общества, они сидят на карантине. Потому что любой чих в их сторону может привести к болезни. Их организмы находятся в таком огромном психическом напряжении, что не могут сопротивляться малейшей инфекции, на которую в другое время они бы просто внимания не обратили. Тот же СПИД, только психогенный.

Но я хочу теперь показать и оптимистичную компоненту. После пика в 1994-м начинается такой же резкий спад смертности. Куда-то пропали все эти смертоносные спирохеты, гонококки и прочие ужасы. Всё нормализовалось. Но вирусы-то не исчезли. Просто люди пришли в себя, появились какие-то цели, смыслы и надежды. И мегаэпидемии просто растворились в воздухе. Вот вам пример того, как можно вогнать нацию в тоску и она начнёт вымирать сама по себе. И если убрать эти нематериальные источники депрессии, нация опять же сама, без вашей помощи начнёт выкарабкиваться из смертельной ямы.

И я настаиваю: то, с чего мы начинали, – взлёт смертности в прошлом году вызван не ковидом, а страхом перед ним, в который погрузилось общество. Причём не только в нашей стране. Уверен, что в других странах картина ещё хуже. В Европе вообще настоящая ковид-паранойя, у нас по сравнению с ними просто курорт.

Надо как-то эти цифры донести до людей, до Путина, до Меркель, до Макрона, до Джонсона, до Байдена, до всех. Пора заканчивать морально угнетать своих граждан страхом. Если же вам их жалко, перестаньте их запугивать. Обратитесь к нам, покажем вам графики и всё объясним.

– Но получается, что страх важен прежде всего выгодополучателям. А это мировые фармацевтические компании. Какие вы можете дать прогнозы?

– Что касается Москвы – наш мэр Сергей Семёнович Собянин человек умный. Он понимает, что после раздувания истерии сразу дать обратный ход невозможно. Поэтому отползать назад будут медленно, шаг за шагом.

И ещё два очень важных основания для оптимистического прогноза.

Первое – это сохранившаяся от советских лет отечественная эпидемиологическая школа. В научном мире мы были первыми, кто уже в январе 2020 года обнаружил пандемию страха, и стали бить в колокола. Мы открыли сезонные волны смертности и показали, что идут банальные сезонные вспышки ОРВИ. Протестам по миру мы дали научный импульс.

Второе – это разумное подсознание нашего народа, устойчивое против паники, в отличие от других больших стран. Доказываю это на фактах. Привожу количество вакцинированных от коронавируса к началу февраля человек на миллион жителей. В Израиле – 11 755, ОАЭ – 6733, Великобритании – 5657, США – 5188, Канаде, Германии, Франции, Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии – 1200–2000. Тогда как в России – 710, Беларуси – 43, Украине – 23, Казахстане – 34. А меньше всех среди богатых стран – 27 – в Японии.

Коронавирус – данность и новая реальность, который, как уже все поняли, никуда не уйдет. И пока ученые всего мира строят прогнозы и ищут варианты, как уберечь от грозной болячки людей, последним тоже нужно самим себе помогать. Стараться не нагнетать ситуацию, не поддаваться панике, не сеять вокруг себя и не поддерживать разного рода страшилки, связанные с инфекцией. По-прежнему стоит соблюдать меры предосторожности, беречь свое здоровье в принципе, в том числе и психическое, которое, как мы убедились, является не менее важным.

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