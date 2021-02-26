Объединение «Справедливая Россия — За правду» – очередной проект Кремля?

Объединительный съезд «Справедливой России», «Патриотов России» и партии «За правду», подаривший миру новое политическое объединение с неповторимо оригинальным названием «Справедливая Россия — За правду», продемонстрировал, что накануне выборов в Госдуму и в ситуации усиления экономического кризиса у власти все больше усиливается запрос на внятный, хорошо артикулированный национал-социализм.

Тут необходимо пояснение. Во-первых, нужно отметить, что, говоря о российской «партии власти» в широком смысле, мы исходим из того, что большинство зарегистрированных Минюстом России политобъединений (и в особенности думская четверка — ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР), на самом деле самостоятельными политическими организациями не являются. По-моему, очевидно, что в организационном плане все эти партии существуют лишь потому, что их политическое бытие устраивает Кремль (просто таковы давно установившиеся правила: вы играете в партию, а мы, за зубчатой стеной, делаем вид, что так оно и есть). Тех, кто с этим тезисом не согласен, можно отослать к результатам голосований на Охотном ряду по важнейшим на сегодня для политического руководства страны вопросам — внешнеполитическим. Тут мы увидим трогательное единство членов номинально «правящей» партии и думских «оппозиционеров», которые в эти моменты ведут себя как единый и нерушимый блок.

Однако в идеологическом смысле партии думской четверки почти неотличимы — все они патриоты, все за рыночную экономику с социальным уклоном. То есть разница между ними только в деталях — названиях, программах и фамилиях лидеров. У коммунистов и справедливороссов, в отличие от «Единой России», в программах присутствует слово «социализм». Но это именно слово, которое важно для части их электората, но не для самих этих партий, и тем более, не для их руководителей. Бумага все стерпит, даже слова «социализм» и «коммунизм», благо кроме произнесения этих ритуальных заклинаний, эти партии ничего социалистического не делают.

В первую очередь, они не занимаются тем, что, по идее, должно было бы быть их главным занятием: они не борются с властью, то есть с партией крупного капитала. Как мы констатировали выше, они являются ее частью. Больше того, они всячески поддерживают эту большую партию власти, верховный руководитель которой (если кто не в курсе) сидит в Кремле.

Эта поддержка думских «оппозиционеров», как было отмечено, выражается прежде всего в их консолидированной позиции по чувствительным вопросам внешней политики. Впрочем, если мы обратимся к святая святых представителей «левой» думской оппозиции — экономическим вопросам, то увидим, что и здесь особой принципиальностью они тоже не блещут.

Например, последним бастионом в сфере экономики для коммунистов и социалистов была государственная собственность. В том числе, в сфере ВПК. И что? Сейчас, по данным Росстата, 94% организаций в России находятся в руках частников. Причем госпрограмма приватизации продолжается. Скажем, тот же Уралвагонзавод, ставший притчей во языцех у патриотов, является акционерным обществом. Наши думские социалисты и коммунисты могут, наверное, на это возразить, что они, мол, голосовали против. А что изменилось? Да и хотят ли они на самом деле что-то менять в этой сфере — большой вопрос...

Я прекрасно понимаю, что госсобственность — еще не есть социализм. А госпредприятия в капиталистическом государстве являются собственностью тех, кто это государство представляет — то есть крупного капитала и слитого с ним чиновничества. Но для думских «левых» это должна быть святая святых! Были бы они действительно против — вышли бы из Госдумы. Но нет, продолжают укреплять капиталистическую государственность в буржуазном парламенте...

Почему национал-социализм? Как известно, этот термин тесно привязан к НСДАП — Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Однако социалистической (если подразумевать под этим словом строй, основанный преимущественно на общественной собственности) эта партия, конечно, не была. Последние социалистические элементы в ней были уничтожены в ходе «Ночи длинных ножей» 30 июня 1934 года. После этого НСДАП в реальности стала партией крупного капитала (хотя и до этого финансировалась им), политически опиравшейся на мелкобуржуазные слои, интеллигенцию и значительную часть рабочих.

Да, элементы социального (в терминологии Третьего Рейха, «народного») государства в ее политике были. Но по сути «социализм» тогда сводился главным образом к самому этому термину в названии партии и некоторым элементам «народного государства». На деле же была выстроена национал-капиталистическая система, которая отражала, в первую очередь, интересы крупного и отчасти малого немецкого бизнеса, а рабочие, учителя, врачи и другая интеллигенция могли рассчитывать лишь на гарантированную пайку.

В современной России ее большую партию власти стоило бы признать скорее национал-капиталистической. Особенно это касается «Единой России» и ЛДПР — в силу их традиционной антикоммунистической риторики.

Что касается КПРФ и «Справедливой России», то они скорее подпадают под определение социал-националистических организаций. Но не потому, что борются за возвращение к социально ориентированному строю в рамках одного государства (как было в СССР, например). Мы знаем, что в итоге из получилось из советского социализма и не питаем иллюзий на счет этой системы. Однако, как видно, КПРФ и СР не борются даже за это.

К указанному лагерю эсеров и коммунистов стоит отнести, главным образом потому, что им свойственны националистические и патриотические лозунги. Кроме того, они не чураются «социалистической» терминологии, по факту поддерживая при этом национальный капитал в его противостоянии с капиталом западным.

Заметим, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов любит к месту и не к месту упоминать Ленина, но именно вождь мирового пролетариата клеймил в свое время социалистов, поддерживавших «родное» империалистическое правительство, называя таковых «социал-шовинистами» и добавляя: «социалисты на словах, шовинисты на деле».

Но вернемся к слиянию «Справедливой России», «Патриотов» и партии «За правду». У создания подобного гибрида есть две основные причины. Во-первых, политико-технологическая. Кремлю нужно было найти синекуру для Захара Прилепина и нескольких его ближайших соратников, доказавших свою преданность в Донбассе. Ведь самостоятельно у них в политике дела шли не очень — как известно, на региональных выборах в сентябре 2020 новоиспеченная прилепинская партия «За правду» проиграла почти повсюду.

Заодно уже давно требовалось кинуть кость «Патриотам» Геннадия Семигина. Он борозды Кремлю никогда не портил, но в Госдуму ни его партия, ни он сам пройти не могут уже 14 лет.

Очевидно, что это объединение — очередной кремлевский проект, как бы не хорохорились три его новых лидера. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов никогда по собственной воле не потеснился бы ради таких очевидных электоральных аутсайдеров, как Семигин и Прилепин.

Во-вторых, для Кремля появление в составе руководства «Справедливой России» Прилепина — это еще и важный идеологический и пропагандистский шаг. Поскольку запрос на социализм в России будет расти, а на деле устанавливать его никто из нынешних властителей не собирается (о чем, например, неоднократно говорил Владимир Путин), у начальства возникает ответный запрос на социальную демагогию. Подобная тактика характерна для социал-националистических объединений и их лидеров в условиях экономических и политических кризисов, вроде того, что мы наблюдаем сейчас в России.

В ситуации, когда народ все больше осознает, что в его нынешних бедах виновата отнюдь не вашингтонское начальство, а то, которое намного ближе, часто бывают востребованы политики и партии как раз такого рода.

Так что совсем не случайно в состав одной из фракций партии власти включен человек, не только долгое время бывший членом Национал-большевистской партии, но и открыто провозглашающий военную экспансию в качестве допустимого инструмента международной политики.

То, что люди вроде Прилепина сегодня востребованы «родным» капиталистическим правительством, в общем понятно. А вот нужны ли они взрослеющему в политическом смысле российскому обществу — большой вопрос. Если судить по «блестящим» электоральным результатам партии «За правду» — очевидно, что нет. Проблема в том, что, в нынешней России далеко не все решают избиратели.

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По инф. rosbalt.ru

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