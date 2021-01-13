Навальный заявил, что возвращается в Россию

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Политик Алексей Навальный рассказал в своем блоге, что решил вернуться в Россию. Он отметил, что вопрос «возвращаться или нет» перед ним «не стоял никогда».
Оппозиционер после отравления проходил лечение в Берлине. Сегодня он написал в Instagram, что «наступил момент» почти полного выздоровления и что он купил билет на воскресный рейс авиакомпании «Победа». «17 января, в воскресенье, я вернусь домой», — написал он.
«Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю», — добавил политик.
Напомним, Навальный обвинил в причастности к своему отравлению президента Владимира Путина. Кремль отвергает все обвинения, власти страны также отказываются расследовать инцидент. При этом Следственный комитет сообщил, что против Навального заведено уголовное дело о крупной растрате пожертвований, поступавших в его фонды.
Навальный почувствовал себя плохо в самолете, следующем из Томска в Москву 20 августа прошлого года. Лайнер экстренно сел в Омске, политика поместили в реанимацию, а спустя несколько дней его родные вывезли его на лечение в Германию. Там немецкие специалисты сделали вывод, что он был отравлен веществом «Новичок».
Помните, в детстве мы делали клады? С удовольствием их отыскивали, играя в казаков-разбойников? И сегодня кладоискательство некоторых очень интересует, но взрослых, конечно, не на игровом уровне. Есть везунчики, которым попадаются прямо-таки ценные находки. А иногда сокровища находятся совсем рядом, можно сказать под ногами. Только жаль, что люди об этом и не догадываются.
6 января Дональд Трамп через свой твиттер призвал сторонников, не согласных с итогами выборов, собраться у Капитолия, где как раз утверждали результаты голосования. Акция стихийно переросла в захват одного из самых значимых объектов в мире.
Большинство граждан ЕС готовы меньше пользоваться воздушным транспортом и потреблять мяса, чтобы внести вклад в дело спасения климата, свидетельствует исследование Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
В широкий прокат фильм «Голос Луны» легендарного гениального итальянского режиссера Федерико Феллини выйдет 21 января. Свой последний фильм Феллини снял в 1990 году, но так случилось, что до сих пор в России его не показывали.
Отставка мэра Якутска Сарданы Авксентьевой рискует превратиться в одну из самых обсуждаемых историй начала 2021 года. Сама Авксентьева, объявляя о своей отставке, четко дала понять, что столкнулась с проблемами со здоровьем, которые всерьез беспокоят ее близких и даже подчеркнула, что в ближайшее время ложится в больницу.
После новогодних праздников молодая жена Евгения Петросяна продолжает вести активную жизнь в социальных сетях. Татьяна отметила, что в последнее время критики и оскорблений в её адрес стало намного меньше.
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк по-прежнему избегают общения на тему того, как проходит лечение, и в каком состоянии сейчас находится артистка. Зато старшая дочь актрисы Анна охотно делится подробностями собственной личной жизни в социальных сетях.
Детскую городскую больницу №22 в Колпино посетил депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов и поздравил малышей с наступившим Новым Годом. Детям, которые находятся на лечении в этой клинике, парламентарий привез сладкие подарки и Деда Мороза.
До конца 2021 года будут действовать связанные с пандемией правила компенсации расходов на проезд к месту отпуска граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такое постановление правительства вступает в силу 13 января.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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