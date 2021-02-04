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Коммунисты расскажут, как вернуться к достойной жизни
По инф. sobesednik.ru   
04 Февраля 2021 г.
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В КПРФ планируют массово подавать заявки на политические акции в России 23 февраля. Лидер партии Геннадий Зюганов отмечает, что у них есть сформулированная программа выхода из кризиса «12 шагов к достойной жизни».

Зюганов намерен провести акции за социалистическое развитие 23 февраля

Ранее эта программа ограничивалась десятью пунктами, среди которых возврат пенсионного возраста к 55-60 годам, развитие села, ценовое регулирование и прочее. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил, что митинги и демонстрации будут согласовывать с учетом действующих ограничений в связи с коронавирусной пандемией.

Уведомления о проведении акций планируют массово подавать во всех регионах России в установленные законом сроки. «КПРФ выступает за осмысленный и конструктивный протест, основанный на реальной программе развития! В митингах по всей стране примут участие наши союзники из Народного левопатриотического фронта», — написал Зюганов в своем микроблоге.

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