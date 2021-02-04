Коммунисты расскажут, как вернуться к достойной жизни

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
В КПРФ планируют массово подавать заявки на политические акции в России 23 февраля. Лидер партии Геннадий Зюганов отмечает, что у них есть сформулированная программа выхода из кризиса «12 шагов к достойной жизни».
Ранее эта программа ограничивалась десятью пунктами, среди которых возврат пенсионного возраста к 55-60 годам, развитие села, ценовое регулирование и прочее. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил, что митинги и демонстрации будут согласовывать с учетом действующих ограничений в связи с коронавирусной пандемией.
Уведомления о проведении акций планируют массово подавать во всех регионах России в установленные законом сроки. «КПРФ выступает за осмысленный и конструктивный протест, основанный на реальной программе развития! В митингах по всей стране примут участие наши союзники из Народного левопатриотического фронта», — написал Зюганов в своем микроблоге.
В КПРФ планируют массово подавать заявки на политические акции в России 23 февраля. Лидер партии Геннадий Зюганов отмечает, что у них есть сформулированная программа выхода из кризиса «12 шагов к достойной жизни».
Василий Шуров, лечащий врач ушедшей из жизни почти два года назад певицы Юлии Началовой, рассказал, что именно стало причиной ее смерти. Напомним, артистка умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет из-за воспалительного процесса.
Культурный Интернет продолжает зазывать нас интересными онлайн-трансляциями. Сегодня к музыкальному концерту и сказочной истории присоединится кое-что необычное – ночной зоопарк, наполненный животными, предпочитающими густую тьму яркому свету дня.
Россия уже близка к рубежу, когда в регионах начнётся снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией; сейчас страна находится на плато и число инфицирований снижается, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Международная группа ученых обнаружила миниатюрный вид хамелеонов рода Brookesia, обитающий в горных тропических лесах на севере Мадагаскара. По словам исследователей, он оказался не только самым маленьким хамелеоном, но и самым мелким из всех известных высших позвоночных.
Когда тебе 50 плюс, это не повод не выглядеть модно и стильно. Всеми своими снимками в приложении Instagram такой посыл подтверждает прекрасная дама по имени Ирис. В своей визитке она отметила Кельн, и поэтому вероятно, что проживает Ирис в Германии. Тем более и посты свои пишет женщина на немецком языке. Так что нет повода думать иначе.
В Хабаровском крае, где с середины января наблюдаются перебои с топливом, бензин начнут продавать по карточкам. Об этом сообщил журналистам во вторник зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
Экологические активисты рассказали, что в Челябинске воздух за последние годы стал чище, и произошло это из-за рекультивации городской свалки. И пусть изменения минимальные – дело сдвинулось с мертвой точки.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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