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Генсек ООН: миру грозит сильнейший за 80 лет экономический кризис
По инф. polit.ru   
16 Декабря 2020 г.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что миру грозит сильнейший за 80 лет экономический кризис. Такой прогноз дал глава международной организации, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии.

 

В ООН считают, что в 16 странах может начаться массовый голод

Социальный и экономический ущерб от пандемии продолжает расти, а вместе с ним растет уровень крайней бедности и голода, констатировал Гутерриш. По его мнению, к такой ситуации привело «несправедливое устройство общества», которое усилила пандемия. К тому же правительства не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу, отметил генсек ООН.

Еще одну угрозу представляют разрушение договоренностей по ядерному сдерживанию и отсутствие регулирования в киберпространстве, заявил Гутерриш.

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