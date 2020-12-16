Генсек ООН: миру грозит сильнейший за 80 лет экономический кризис

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что миру грозит сильнейший за 80 лет экономический кризис. Такой прогноз дал глава международной организации, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии.

Социальный и экономический ущерб от пандемии продолжает расти, а вместе с ним растет уровень крайней бедности и голода, констатировал Гутерриш. По его мнению, к такой ситуации привело «несправедливое устройство общества», которое усилила пандемия. К тому же правительства не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу, отметил генсек ООН.

Еще одну угрозу представляют разрушение договоренностей по ядерному сдерживанию и отсутствие регулирования в киберпространстве, заявил Гутерриш.

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Ущерб от пандемии во всем мире составит к концу 2021 года $7 трлн, подсчитали в Организации экономического сотрудничества и развития. Это сопоставимо с объединенными бюджетами США и Китая за год. Однако прогноз ОЭСР был сделан в сентябре, до того как по всему миру началась вторая волна пандемии.

По данным института Хопкинса, количество заболевших во всем мире достигло 69 874 432 человек. Умерли от коронавирусной инфекции с начала пандемии более 1,5 млн человек.

Действительно, из-за пандемии миллионы простых граждан рискуют оказаться на грани выживания. Дело в том, что из-за пандемии, например, в странах Юго-Восточной Азии люди остались без работы, нет туристов, а это - основная статья источника дохода для этих теплых стран. К этим проблемам может добавиться и нашествие саранчи, которая уже пожирает зелень в 23 странах Ближнего востока, Африки и Азии. По прогнозам экспертов, многие страны ожидает крупнейший гуманитарный кризис столетия. Как они его преодолеют и преодолеют ли? Читайте также: Что ждет нас в будущем? Прогнозы неутешительные, увы Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

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