Генсек ООН: миру грозит сильнейший за 80 лет экономический кризис

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что миру грозит сильнейший за 80 лет экономический кризис. Такой прогноз дал глава международной организации, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии.
Социальный и экономический ущерб от пандемии продолжает расти, а вместе с ним растет уровень крайней бедности и голода, констатировал Гутерриш. По его мнению, к такой ситуации привело «несправедливое устройство общества», которое усилила пандемия. К тому же правительства не выработали совместного ответа на эту глобальную угрозу, отметил генсек ООН.
Еще одну угрозу представляют разрушение договоренностей по ядерному сдерживанию и отсутствие регулирования в киберпространстве, заявил Гутерриш.
Ущерб от пандемии во всем мире составит к концу 2021 года $7 трлн, подсчитали в Организации экономического сотрудничества и развития. Это сопоставимо с объединенными бюджетами США и Китая за год. Однако прогноз ОЭСР был сделан в сентябре, до того как по всему миру началась вторая волна пандемии.
По данным института Хопкинса, количество заболевших во всем мире достигло 69 874 432 человек. Умерли от коронавирусной инфекции с начала пандемии более 1,5 млн человек.
Действительно, из-за пандемии миллионы простых граждан рискуют оказаться на грани выживания. Дело в том, что из-за пандемии, например, в странах Юго-Восточной Азии люди остались без работы, нет туристов, а это - основная статья источника дохода для этих теплых стран. К этим проблемам может добавиться и нашествие саранчи, которая уже пожирает зелень в 23 странах Ближнего востока, Африки и Азии. По прогнозам экспертов, многие страны ожидает крупнейший гуманитарный кризис столетия. Как они его преодолеют и преодолеют ли?
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что миру грозит сильнейший за 80 лет экономический кризис. Такой прогноз дал глава международной организации, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии.
В отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального участвовали восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики спецслужбы, следует из совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.
Стамбульские власти запустили проект под лозунгом «Пусть никто не останется снаружи. Давайте приютим их». В рамках этой инициативы губернатор провинции Стамбул, главы районов мегаполиса и благотворительные организации призывают отели приютить бездомных.
Онлайн-сервисы продолжают показывать многосерийные новинки с толком, чувством и расстановкой — по одной серии в неделю, дабы подольше держать зрителя в напряжении. Нестандартные сюжетные ходы, вроде отказа от деления на «черное» и «белое» и обязательного хэппи-энда, зачастую сводящего на нет значимость всех перипетий и испытаний, несомненно заслуживают похвалы. Другое дело, что авторы, поймавшие волну альтернативного контента, рискуют понемногу прийти к той же проблеме, что и в мэйнстриме: однообразию и предсказуемости.
В ходе визита в Рязань писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, состоялось открытие градозащитной мастерской Есенин-центра под эгидой «Культурного фронта» и его проекта по спасению деревянной Рязани.
На минувшей неделе Владимир Путин обнаружил, что цены в стране выросли даже на те продукты, которые никак не связаны с трудностями, доставляемыми пандемией. И потребовал исправить ситуацию в течение недели.
После того, как в театрах ввели более жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса и разрешили заполнять зрительные залы лишь на 25 процентов, в Большом театре все билеты на спектакли раскупаются буквально за полтора — два часа.
Жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан вводятся 16 декабря в Германии и продлятся все новогодние праздники. Необходимость новых мер вызвана высоким уровнем угрозы массового распространения коронавируса в стране.
Кто пальмы выращивает дома, кто денежное дерево, кто лимоны. А некоторые люди хотят, чтобы в их доме рос эвкалипт. На сегодняшний день известно около 700 видов такого растения, для домашнего же выращивания растения подойдут не все эти сорта, а примерно полсотни из них. Где приобрести такое растение? В цветочном магазине, конечно, можно найти также и предложения купить эвкалипт оптом.
Все знают, что бумага делается из деревьев, но мало кто в курсе, сколько еще ущерба природе и людям причиняет производство бумажных продуктов. Подробно об этой проблеме рассказала экотренер и создатель проекта «Неваляшка-шеринг» Полина Кособокова.
Стремительное распространение COVID-19 повлияло на доходность иностранных инвесторов, однако намеченные планы всё равно продолжают реализовываться. Недавно состоялась встреча представителей российского и японского рынка, где обсуждались дальнейшие планы развития игорных зон. Также были представлены самые перспективные проекты и субъекты, которые можно реализовать уже в ближайшее время. По мнению экспертов, в Приморском крае задействована эффективная инвестиционная политика, но некоторые проекты всё же приостановлены из-за сложной эпидемиологической ситуации.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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