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Андрей Леонов: Я горжусь и буду гордиться папой!

Лолита Пурцеладзе, sobesednik.ru   
20 Июня 2020 г.
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15 июня Андрею Леонову, всеми любимому многодетному отцу из сериала «Папины дочки», исполняется 61 год. Сын одного из знаменитейших артистов СССР Евгения Леонова рассказал, как относится к тому, что в его интервью часто речь идет об отце.

Андрей Леонов: Я горжусь и буду гордиться папой!

– Спустя столько лет после успеха вашего сериала узнают на улице? Это положительный момент для вас или нет?

– Что уж говорить, всегда приятно, когда подходят сфотографироваться, а если еще и говорят теплые слова – любому актеру это в радость. Чаще ко мне подходят дети, меня это очень трогает. Я никогда не отказывал в просьбе сфотографироваться или дать автограф. В школе, где учится Аня, ко мне отношение спокойное, мы с некоторыми родителями дружим. В школе я не звезда, я – отец.

– Какие крупные проекты были после окончания «Папиных дочек»?

– Не так давно по телевидению показывали сериал «Зорге» – я там известного разведчика играл, друга главного героя. Сериал про нашего разведчика Рихарда Зорге, его играл Александр Домогаров. Во время съемок мы пару раз летали в Китай. Для меня эта страна стала таким открытием, было интересно окунуться в их атмосферу. Китайцы – доброжелательные, единственная проблема – изъясняться с ними. У них – другой мир. Первое время мне было там сложновато, я даже не мог объяснить официанту, что хочу кофе с молоком: я и корову изображал, и вымя пытался нарисовать, даже мычал – тщетно. А когда я попросил соль – это стало моим окончательным поражением, про соль я объяснял около получаса: говорил на разных языках, рисовал, изображал – такая проснулась у меня фантазия за завтраком! В итоге мне принесли зубочистку. Также я играю в театре. Сейчас на паузу встали все работы, антрепризные в том числе. У нас были репетиции нового спектакля, не могу не сказать: мы в Театре Ленком восстанавливаем легендарный спектакль «Поминальная молитва». Вскоре также выходит исторический детектив с моим участием. «Поминальная молитва» был легендарным спектаклем, где главной звездой являлся Евгений Леонов. Люди скупали билеты, только чтобы увидеть легенду воочию. Именно когда должен был состояться этот спектакль, стало известно о кончине народного артиста СССР. Ни один зритель не сдал билет.

– В ваших интервью часто речь идет о вашем отце, как вы к этому относитесь?

– Я горжусь и буду гордиться папой! Папа – важная часть моей жизни, он очень любил меня. До сих пор я чувствую его защиту. Наоборот, я рад, когда меня спрашивают об отце, всегда готов поделиться воспоминаниями о нем.

Андрей Леонов: Я горжусь и буду гордиться папой!

– Слышала, вы стали дедушкой, поздравляю, уже познакомились?

– Я успел увидеть внука, мы ездили к сыну всей семьей, теперь я – полноценный дедушка. В августе Константину Григорио Мио будет годик. Молодые родители пока не высыпаются, но я, к сожалению, помочь не могу, был бы я в Швеции, исполнял бы свой долг дедушки.

– А чем занимаются младшие детки, мама как поживает, слышала, она часто болела?

– Дочке Ане 10 лет, она закончила третий класс, младший, Миша, готовится пойти в первый раз в школу. К маме я пока не захожу, боюсь рисковать ее здоровьем. Ей уже 84 года, были свои проблемы со здоровьем, но нам помогла Ирочка Караченцова, невестка Николая Петровича, – посоветовала хорошего доктора. Теперь мама в здравии, готовится к юбилею, мы ее очень бережем.

– Ваши дети смотрят работы дедушки?

– Аня стала осмысленно смотреть, не так давно посмотрела фильм «Снежная королева», «Полосатый рейс» ей тоже очень понравился, а Миша готовится к встрече с прекрасным. Женя все пересмотрел с участием дедушки, у него даже фильмотека есть большая с работами папы, он долго собирал эту коллекцию.

– Если бы у вас была машина времени, как бы ею воспользовались?

– Я бы ничего не поменял в своей жизни, прошел бы тот же путь, с теми же ошибками, но что бы я сделал точно – принес бы извинения многим людям, кого вольно или невольно обидел. В молодые годы наломал дров, совершал много ошибок. Кого-то уже нет в живых, кого-то просто потерял, но внутри себя я извиняюсь перед теми, кого когда-то обидел. Конечно, посоветовался бы о многом с папой, поделился бы сокровенным, но это личное. Бывает, я разговариваю с ним, часто хожу в церковь и ставлю за него свечку, прихожу к нему на кладбище. Как-то я был в гостях в детском доме, там мне дети подарили матрешку с его изображением. Матрешка стоит у меня на даче, когда поднимаю рюмку, всегда говорю: «Папа, будь здоров!».

Конечно, хорошо иметь папу – известного артиста. Но если ребенок выбирает тот же профессиональный путь, что и родитель, то первому будет с одной стороны легче, чем другим – протекция, связи, в общем, гораздо более комфортный и уверенный старт. А с другой стороны – сложнее. Ведь без сравнений с популярным родственником обойдется здесь вряд ли. И нужно именно своим талантом и каждой работой доказывать, что ты не хуже и что имеешь право занимать выбранное место. Андрею Леонову всё удалось!

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