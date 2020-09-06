ВОЗ: испытания вакцин против COVID-19 продолжаются

Татьяна Рыбка — кардиолог, кандидат медицинских наук, она одна из тех врачей, кто боролся за жизнь больных с COVID-19, переболел и снова вернулся в красную зону. Только недавно Мариинская больница, в разгар эпидемии перепрофилированная на лечение ковидных пациентов, стала работать в обычном режиме...
Всемирная организация здравоохранения не ожидает широкого распространения в мире вакцин против COVID-19 до середины следующего года, заявила в пятницу официальный представитель Маргарет Харрис, подчеркнув важность их тщательной проверки на предмет эффективности и безопасности, сообщает Reuters.
Российская вакцина от коронавируса готова к третьей стадии проверки
«Мы действительно не ожидаем повсеместной вакцинации до середины следующего года», — сказала Харрис на брифинге ООН в Женеве. По ее словам, третья фаза испытаний должна занять больше времени, чем первые две, в силу того, что экспертам нужно увидеть, насколько это действительно защитная вакцина, а также то, насколько она безопасна. Это относится к фазе исследования вакцины, во время которой проводятся крупные клинические испытания среди добровольцев. Харрис при этом не огласила названий ни одного конкретного разработчика вакцины, будь то страна, или лаборатория, пояснив, что значительное «число вакцин-кандидатов, по меньшей мере от шести до девяти, уже прошли довольно длинный путь испытаний».
Отметим, что в эфире телеканала «Россия 24» заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» уже доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнется вакцинация добровольцев. Речь идет о третьей стадии испытаний, которая, отметил Логунов, только началась. По его словам, третья фаза клинических испытаний продлится «минимум полгода»».
Тем временем представители органов здравоохранения США и фармацевтической корпорации Pfizer Inc. заявили в четверг, что американская вакцина может быть готова к распространению уже в конце октября. Этот шаг Белого дома, отмечают эксперты, будет приурочен специально к выборам президента США, которые состоятся 3 ноября. Ранее в СМИ говорилось о том, что Трамп готовит некий «октябрьский сюрприз» к голосованию, способный показать, что его администрация справляется с пандемией, с, сделовательно, увеличить его шансы на победу и переизбрание на второй срок. В ответ на это, в экспертных кругах, назвали это заявление как имеющее популистский характер.
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Всемирная организация здравоохранения не ожидает широкого распространения в мире вакцин против COVID-19 до середины следующего года, заявила в пятницу официальный представитель Маргарет Харрис, подчеркнув важность их тщательной проверки на предмет эффективности и безопасности, сообщает Reuters.
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