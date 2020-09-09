Тяжелых коронавирусных больных начали спасать с помощью российского препарата

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен при заболевании коронавирусной инфекцией. С помощью него удалось снизить смертность среди тяжелых больных в пять раз.

Препарат из бычьих легких восстанвливает альвеолы

Сурфактант-БЛ, разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, получают из легких крупного рогатого скота. Сурфактант — это жидкость, выстилающая легочные альвеолы изнутри, а БЛ расшифровывается как «бычье легкое». Сурфактант препятствует слипанию стенок альвеол при дыхании, вырабатывается в организме человека естественным образом.

По словам заведующего научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрея Баутина, при попадании коронавируса в легкие человека, клетки органа отмирают, и выработка сурфактанта прекращается. Когда альвеола перестает участвовать в газообмене, человек ощущает нехватку кислорода. В таких случаях может помочь использование сурфактанта, полученного лабораторным способом.

В мире существует около 10 препаратов сурфактанта, они создавались для помощи недоношенным детям, которые еще не могут самостоятельно дышать из-за незрелости легких. «Известия» отмечают, что только российский препарат разрешен к применению у взрослых.

Среди больных коронавирусом в мире на тяжелые случаи приходится около 5%, примерно 80% из них умирают. Андрей Баутин рассказал, что в НМИЦ имени В.А. Алмазова с помощью сурфактанта пролечили 28 тяжело больных пациентов, из них выжили 24. То есть смертность составила только 14,3 %.

Баутин отметил, что препарат применяли и в других учреждениях Москвы, Петербурга, Тюмени и Сыктывкара. Лекарство вводили пациентам ингаляционно, процедура занимала по 30 минут дважды в сутки. Курс лечения занимал от двух до пяти дней.

Впервые ингаляционный способ введения препарата вместо бронхоскопического применил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в клинике Сеченовского университета. По его словам, это комфортнее для пациентов, а также «позволяет поймать и развернуть в обратную сторону процесс на более ранних стадиях». «Иностранные коллеги идут в том же направлении, что и мы. Но мы оказались на шаг впереди», — сказал Авдеев.

Контекст:

29 июля Минздрав Канады одобрил препарат «Ремдесивир» для лечения коронавируса. Лекарство рекомендуется использовать для лечения пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19, которые «страдают пневмонией и нуждаются в дополнительном кислороде, чтобы помочь им дышать». В ведомстве подчеркнули, что это первый препарат, одобренный Минздравом Канады для лечения.

7 августа в России запатентовали отечественный препарат от коронавируса «Лейтрагин», который способен предотвратить или смягчить осложнения у больных COVID-19, приводящие к летальным исходам.

3 сентября Всемирная организация здравоохранения по результатам ряда исследований рекомендовала использование кортикостероидов для лечения инфицированных коронавирусом пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

Что это значит:

Сейчас в России проводится новое исследование применения сурфактанта-БЛ, в его рамках препарат используют при лечении 90 больных. По итогам применение лекарства может быть включено в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.

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