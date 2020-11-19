Новые правила посещения родных в реанимации: часть 2

В прошлой статье мы начали рассказывать о новых правилах посещения больных в реанимации, конкретизированных Приказом Минздрава РФ. Сегодня завершим цикл статей, рассказав про не менее важные моменты.

Когда больной не может дать согласие

Для посещения реанимации не родственниками — сослуживцами, друзьями, сожителями без официального статуса мужа \ жены потребуется согласие от больного. Но бывают случаи, и для реанимации они далеко не исключение, когда пациент находится без сознания или не в состоянии самостоятельно подписать документ.

В подобных ситуациях посещение должен разрешить либо дежурный врач, либо заведующий реанимацией, либо лицо, ответственное за посещения таких больных. Подобное разрешение на посещение потребуется и для визита к пациентам, находящимся в тяжелом состоянии. Практика такова: без согласия пациента пропускают только близких родственников, а остальным имеют право отказать.

Важно: не обязательно получать разрешения лечащего врача, достаточно согласие дежурного.

Что касается несовершеннолетних

Жизнь такова, что в палате интенсивной трепании могут оказаться и несовершеннолетние дети, а не только люди пенсионного возраста. В подобных ситуациях в реанимации должен находиться либо один из родителей, либо другой член семьи на протяжении всего периода лечения в стационаре. При этом платить за нахождение с ребенком ничего не нужно. Если же ребенку меньше 4 лет, либо имеются медицинские показания, для нахождения с несовершеннолетним старше 4х лет взрослого, то больница должна предоставить не только спальное место родителю или родственнику, но и обеспечить бесплатное питание аналогично на весь период нахождения в больнице.

Кроме того, существует статья 51 ФЗ N 323-ФЗ от 21.11.2011 (ред. от 31.07.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которой также можно и нужно пользоваться.

Как быть, если пациента в реанимации хочет посетить несовершеннолетний?

Первоначально планировалось наложить запрет на посещение палат интенсивной терапии несовершеннолетними детьми младше 12 лет. Однако в окончательной редакции Правил подобного ограничения нет. Поэтому вы можете посетить родственника вместе с ребенком.

А вдруг пациент будет против?

Если человек, находящейся в реанимации, который может выразить свою волю самостоятельно, против посещения его друзьями, коллегами по работе и даже близкими родственниками, то к нему не пустят никого даже тогда, когда он находится при смерти.

Когда в реанимацию не пускают

Если больной, находящийся в палате интенсивной терапии не против посещений и не находится в тяжелом состоянии, то формально к нему могут прийти и родственники, и друзья, и сослуживцы.

Если же вы прилучаете отказ на посещение от медперсонала по причинам карантина в больнице, проведения медицинских процедур, отсутствия документов, подтверждающих родство с больным и т. д., то попытайтесь решить проблему мирным путем, без угроз, шантажа и агрессии.

Узнайте истинную причину отказа и вежливо (опираясь на действующие правила) попросите пропустить вас к больному.

Если врач не может назвать разумных причин, проявляет враждебность, отказывается говорить с вами или просто против визитов без наличия объективных причин, то можете зафиксировать все на аудио или видео носитель, или без фиксации обратиться к заведующему отделением, а лучше сразу к главному врачу.

При получении отказа в письменной форме можно написать жалобы как в департамент здравоохранения и страховую компанию, так и в прокуратуру.

Не бойтесь отставать свои права, но помните о допустимости применения только законных методов. Берегите себя и близких, и будьте здоровы!

Напомним о начале этого разговора: Новые правила посещения родных в реанимации: часть 1

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