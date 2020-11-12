Новые правила посещения родных в реанимации: часть 1

Связи с усугубившейся ситуацией вокруг COVID-19 наиболее актуальным становится вопрос о посещении родных в реанимации. Внимая просьбам граждан, Минздрав РФ утвердил соответствующий документ — Правила посещения родственников в реанимации, которые вступили в действие 21 сентября 2020 года. Подробнее расскажем в статье

Нормативное обоснование

Еще год назад допуск к больным в реанимацию был разрешён соответствующим ФЗ.

Однако сегодня его уточнили, установив, конкретные условия и ограничения Приказом Минздрава России от 19.08.2020 № 869н. В соответствии с ним медработник не сможет отказать в посещении реанимации без наличия прямых оснований, просто ссылаясь на то, что «не положено». Стоит отметить, что кардинальных нововведений Правила не содержат. Однако в них присутствуют принципиальные уточнения, например, в палату реанимации можно входить детям, а также можно одновременно находиться не более 2х посетителей.

На кого распространяются правила?

Правила посещения больных в реанимации распрораняются на родственников тех кто, что находятся в отделении интенсивной терапии и реанимации в стационаре. И если несколько лет назад даже самых близких могли не пустить, то начиная с 2019 года ситуация начала меняться в лучшую сторону. Сначала были внесены коррективы в ФЗ, а затем появились правила, которые должны учитывать не только персонал больницы, но и сами пациенты, и их родственники. Например, в медицинской организации должен присутствовать работник, отвечающий за организацию визитов к больным.

Примерные локальные правила

При этом правила посещения конкретного заведения, в которых, к примеру, могут присутствовать требования по наличию бахил, халата и шапочек, должны быть размещены и на сайте учреждения, и на ее территории больницы, чтобы посетители знали к кому и когда можно обратиться.

Кого должны пускать в реанимацию?

В реанимацию в соответствии с Правилами и положениями ФЗ должны пускать не только родственников, но и людей, не являющихся членами семьи, например сослуживцев или коллег, друзей, сожителей. Однако для их допуска потребуется согласие самого пациента. Родственникам согласия не требуется, но необходимо представить документы, подтверждающие личность и родство.

Соблюдаем правила

При посещении реанимации посетители должны соблюдать правила, как установленные в медучреждении, так и указанные Минздравом:

Нельзя посещать пациентов, лежащих в инфекционных боксах и специальных боксированных палатах. Соответственно если в инфекционном отделении детской больницы лежит мама с ребенком, то их папу, бабушку, дедушку и прочих родственников с визитом туда не пустят;

Запрещено пропускать посетителей в больницу в период карантина;

Как уже говорилось выше, одновременно в палате интенсивной терапии нельзя находиться трем и более посетителям;

Родственники и прочие посетители не должны мешать проведению медицинских обследований и выполнению манипуляций, лечению и прочим процедурам;

При посещении реанимации мобильные телефоны и прочие устройства связи должны находиться в беззвучном режиме.

Поскольку про продолжительность таких визитов и о времени, в которое разрешено посещение, в приказе не написано, то здесь будут действовать локальные правила, установленные в стационаре.

Помимо правил установленных официально, в нормативных и локальных актах, существуют и правила не писанные, которые также рекомендуется соблюдать при посещении больных, а именно:

Не стоит плакать и впадать в панику;

Все разговоры желательно вести в полголоса, не мешая другим больным и медперсоналу;

При желании оказать помощь родственнику в совершении, каких-либо действий

Следует спросить разрешения у врача.

В следующей статье мы завершим рассказ о новых правилах посещения родственников, сослуживцев и друзей в реанимации, которыми вы может воспользоваться уже сегодня.

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