COVID-19 наиболее заразен в самом начале болезни

Люди с коронавирусом наиболее заразны в первые дни заболевания, в тот момент, когда они начинают плохо себя чувствовать, заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Люди с бессимптомным течением болезни тоже могут заражать других

Именно это обстоятельство объясняет то, почему так трудно контролировать распространение вируса, вызывающего болезнь COVID-19, уточнили в ВОЗ, рекомендуя властям стран усилить меры тестирования и социального дистанцирования.

Исследования, проведенные специалистами в Германии и Соединенных Штатах, показали, что люди с легкими симптомами могут быть заразными до 8–9 дней, отмечает Reuters. По словам Марии ван Керхове, эпидемиолога ВОЗ и технического руководителя по борьбе с пандемией, именно в этот период в организме человека наблюдается наибольшая концентрация вируса. Ссылаясь на исследования по моделированию заболеваний, специалист пояснила, что до 40% передачи коронавируса могут быть связаны с бессимптомными случаями заболевания.

Как уточнил доктор Майк Райан, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, новый коронавирус оседает в верхних дыхательных путях, что усиливает его передачу через капли, в отличие от вирусов SARS или MERS, которые находятся в нижних дыхательных отделах. Поэтому у данного инфекционного патогена, вирусные нагрузки достигают своего пика в тот момент, когда человек только начинает болеть.

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