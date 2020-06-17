COVID-19 наиболее заразен в самом начале болезни

Испанские исследователи из Центра по борьбе с ожирением и питанию при Университете Наварры в рамках нового исследования подтвердили, что высокое потребление — более трех порций в день — ультрапроцессированных продуктов ускоряет клеточное...
Люди с коронавирусом наиболее заразны в первые дни заболевания, в тот момент, когда они начинают плохо себя чувствовать, заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Люди с бессимптомным течением болезни тоже могут заражать других
Именно это обстоятельство объясняет то, почему так трудно контролировать распространение вируса, вызывающего болезнь COVID-19, уточнили в ВОЗ, рекомендуя властям стран усилить меры тестирования и социального дистанцирования.
Исследования, проведенные специалистами в Германии и Соединенных Штатах, показали, что люди с легкими симптомами могут быть заразными до 8–9 дней, отмечает Reuters. По словам Марии ван Керхове, эпидемиолога ВОЗ и технического руководителя по борьбе с пандемией, именно в этот период в организме человека наблюдается наибольшая концентрация вируса. Ссылаясь на исследования по моделированию заболеваний, специалист пояснила, что до 40% передачи коронавируса могут быть связаны с бессимптомными случаями заболевания.
Как уточнил доктор Майк Райан, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, новый коронавирус оседает в верхних дыхательных путях, что усиливает его передачу через капли, в отличие от вирусов SARS или MERS, которые находятся в нижних дыхательных отделах. Поэтому у данного инфекционного патогена, вирусные нагрузки достигают своего пика в тот момент, когда человек только начинает болеть.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Зачем нужно измерять артериальное давление, если ничего не болит? Врачи давно ответили на этот вопрос: гипертония развивается постепенно и человек может не ощущать свое высокое давление, пока не случится что-нибудь серьезное. Например, инфаркт.
Отрицательное влияние космических явлений на здоровье человека называется метеозависимостью. Это заболевание можно лечить, если знать заранее даты магнитных бурь и неблагоприятных дней. Интернет наполнился сообщениями о сильных магнитных бурях, ожидающих планету Земля. Эксперты составили подробное расписание этих негативных явлений на каждый месяц года.
В каждом доме есть аптечка с необходимыми препаратами. Периодически эти аптечки просматриваются для контроля срока годности лекарств. Каждый человек должен знать, как правильно хранить лекарства, можно ли принимать препараты после истечения срока их годности и как утилизировать просроченные препараты.
Сезон клубники в теплых краях уже в самом разгаре. Продается ягода уже и в других регионах. Но откуда ее везут, как и чем обрабатывают, неизвестно. Так стоит ли покупать привозную клубнику сейчас, в период карантина и самоизоляции, или лучше воздержаться?
Моему отцу назначили физиотерапевтические процедуры после выписки из больницы, где он проходил лечение после перелома стопы. Однако, когда отец пришёл с направлением в поликлинику, врач сказал, что пока эти процедуры следует отложить, поскольку именно на повреждённой ноге у отца образовалась бородавка. Было сказано, что процедуры можно будет пройти только после удаления и полного окончания процесса заживления. В поликлинике поступили правильно? Ведь, насколько известно, физиотерапия – абсолютно безвредна и приносит только пользу без всяких осложнений в отличие от тех же таблеток. Или это не так? Виктор Скачков
Перенёс операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Прошло уже четыре недели после операции. Чувствую себя гораздо лучше, болей практически нет. Но врачи по-прежнему запрещают мне сидеть. Приходится какие-то вещи делать полулёжа, а так в основном стоя. Да и спать рекомендуют в определённых позах. Честно говоря, от этого испытываю дискомфорт. Не слишком ли медицинские работники перестраховываются? Максим Миронов
Наступило календарное лето, появилась черешня. Я очень люблю эту ягоду. Но в связи с ситуацией, которая сложилась в мире в последние несколько месяцев, начинаешь, что называется, «дуть на холодную воду». Не лучше ли отказаться этим летом от черешни? Поскольку есть риск приобрести и употребить не очень качественный продукт. Неизвестно же, чем его обрабатывали, как хранили и прочее. Евгений Савенко
Увы, врачи отмечают, что с каждым годом острое нарушение мозгового кровообращения, или инсульт становится всё более распространённой патологией. Виной тому хронические стрессы, неправильное питание, недостаток физических нагрузок, вредные привычки и отсутствие культуры профилактического посещения врача. Что делать, если беда все-таки случилась? И возможно ли восстановление и возвращение к полноценной жизни.
Медицинские эксперты назвали самые распространенные признаки онкологических заболеваний. Если вы заметили у себя похожие симптомы, не мешкайте, а обращайтесь к врачу. В случае своевременной диагностики рак излечим.
Доктор медицинских наук, телеведущий и автор многочисленных книг о здоровье профессор Сергей БУБНОВСКИЙ известен как автор кинезитерапии. Излечения методом движения, если проще. Сегодня он рассказывает о своём отношении к спорту вообще и к профессиональному в частности.
С 1 июля в России начнет действовать система маркировки лекарственных препаратов. Эксперты (да и мы, простые люди) опасаются, что все это неизбежно приведет к перебоям с поставками. Так ли реальны риски?
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.