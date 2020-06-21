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Бессимптомных случаев коронавируса становится все больше. О чем это говорит?
По инф. Российской газеты   
21 Июня 2020 г.
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Попова: У половины заразившихся коронавирусом в России нет симптомов.

Бессимптомных случаев коронавируса становится все больше. О чем это говорит?

Бессимптомных больных выявляют при помощи тестов

Почти у половины заразившихся коронавирусом пациентов в России болезнь протекала бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Если говорить по бессимптомным, то да, мы видим до 60% в разные дни, а в целом по статистике это около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой» — отметила она.

Примечательно, что в мае доля бессимптомных случаев заражения в стране достигла 45% против 15% в марте.

«И это очень хороший показатель для страны, потому что это наше активное выявление», — отметила глава Роспотребнадзора.

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