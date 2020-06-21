Бессимптомных случаев коронавируса становится все больше. О чем это говорит?

Тонкая кишка — отдел кишечника, находящийся между желудком и толстой кишкой, — из-за своего расположения представляет особую трудность для диагностики различных образований. Неслучайно опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже во время операции, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев.
Мускулатура — это едва ли не самый недооцененный орган человеческого тела. Если активизировать мышцы, то в шестьдесят лет можно чувствовать себя как в тридцать, а благодаря вырабатываемым мышцами сигнальным веществам — стать не только умнее, но и омолодить свою кожу на двадцать лет и более. В это время на мышечных «фабриках по сжиганию жира» между белками будут разыгрываться любовные драмы, напоминающие историю Ромео и Джульетты…
Зачем нужно измерять артериальное давление, если ничего не болит? Врачи давно ответили на этот вопрос: гипертония развивается постепенно и человек может не ощущать свое высокое давление, пока не случится что-нибудь серьезное. Например, инфаркт.
Отрицательное влияние космических явлений на здоровье человека называется метеозависимостью. Это заболевание можно лечить, если знать заранее даты магнитных бурь и неблагоприятных дней. Интернет наполнился сообщениями о сильных магнитных бурях, ожидающих планету Земля. Эксперты составили подробное расписание этих негативных явлений на каждый месяц года.
В каждом доме есть аптечка с необходимыми препаратами. Периодически эти аптечки просматриваются для контроля срока годности лекарств. Каждый человек должен знать, как правильно хранить лекарства, можно ли принимать препараты после истечения срока их годности и как утилизировать просроченные препараты.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.