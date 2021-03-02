Аллергикам стало труднее жить. Причина — потепление

Периоды аллергии на пыльцу увеличились и стали тяжелее для больных.

Исследователи из Университета штата Юта обнаружили четкую связь между более теплой погодой и сезонами пыльцы и, соответственно, влияние изменение климата на здоровье людей в США, сообщает phys.org.

По сравнению с 1990 годом сезоны пыльцы в США начинаются на 20 дней раньше, они на десять дней длиннее и содержат на 21 процент больше пыльцы, что означает больше проблем для аллергиков.

Данные брались со станций Национального бюро аллергии в США и Канаде. Наибольший рост пыльцы был отмечен в Техасе и на Среднем Западе США. Затем ученые с помощью климатических моделей выявили связь глобального потепления с изменениями в пыльце.

Разделив годы исследования на два периода, 1990–2003 и 2003–2018, исследователи обнаружили, что влияние изменения климата на увеличение количества пыльцы увеличивается.

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