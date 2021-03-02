Аллергикам стало труднее жить. Причина — потепление

Периоды аллергии на пыльцу увеличились и стали тяжелее для больных.
Исследователи из Университета штата Юта обнаружили четкую связь между более теплой погодой и сезонами пыльцы и, соответственно, влияние изменение климата на здоровье людей в США, сообщает phys.org.
По сравнению с 1990 годом сезоны пыльцы в США начинаются на 20 дней раньше, они на десять дней длиннее и содержат на 21 процент больше пыльцы, что означает больше проблем для аллергиков.
Данные брались со станций Национального бюро аллергии в США и Канаде. Наибольший рост пыльцы был отмечен в Техасе и на Среднем Западе США. Затем ученые с помощью климатических моделей выявили связь глобального потепления с изменениями в пыльце.
Разделив годы исследования на два периода, 1990–2003 и 2003–2018, исследователи обнаружили, что влияние изменения климата на увеличение количества пыльцы увеличивается.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Мой школьный друг недавно перенёс инфаркт миокарда. После выписки он пришёл ко мне с вопросом: как вернуться к нормальному образу жизни? Я поняла, что этот вопрос волнует многих, и решила ответить на него через интернет-журнал.
Глюкометр Accu-Chek Active – устройство для измерения уровня сахара в крови. С его помощью тестирование можно проводить до и после еды. Устройство производится немецкой торговой маркой Roche Diabetes Care GmbH. Основное преимущество прибора – доступная стоимость в соотношении с аналогами. Сегодня Accu-Chek пользуются более 10 миллионов больных сахарным диабетом по всему миру, отмечая его высокую функциональность и надежность.
Иногда проблемы с сердцем у человека проявляются только периодически, эти симптомы трудно «поймать», что позволяет болезни долго протекать скрыто. В этих случаях, чтобы выяснить, в чем дело, врач предлагает провести процедуру суточного мониторинга ЭКГ. Что это за обследование, как его проводят и зачем, читайте в этой статье.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.