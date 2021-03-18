Возвращение «скопинского маньяка» на родину: соседи в ужасе

На всю страну последние недели гремит история «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Прошло полмесяца, как он освободился, а о нем уже знает вся страна. А как сейчас живется Мохову в родном городе?



Виктор Мохов

Соседи Виктора Мохова требуют не пускать его в магазины, а правозащитники боятся, что пример скопинского маньяка вдохновит на преступления других.

В нашем доме поселился...

У деревянного проваленного дома на Октябрьской улице полностью вытоптан снег. С начала марта здесь дежурят телевидение, местные блогеры и просто жители, которые хотят высказаться о своей тревоге. Тревогу зовут Виктор Мохов. Здесь он четыре года держал в заточении и насиловал двух несовершеннолетних девочек... Сюда же вернулся, отсидев 17 лет.

Сосед скопинского маньяка, делящий с ним дом, пенсионер Михаил уже привык, что под окнами бродят журналисты. Жить через стенку с Моховым он не боится:

– У меня есть знакомый военный, если что – репу ему начистит.

Михаил купил здесь участок в 2010 году – через 6 лет после того, как оперативники вскрыли бункер и вывели пленниц на волю. О том, что здесь происходило, он узнал еще два года спустя, когда увидел по телевизору свою соседку – мать Мохова.

– Тогда она еще была жива. Жила не одна, наверху был квартирант. Перед тем как умереть, бабка долю ему оставила. У Мохова где-то живет сестра. Сестра узнала об этом, отсудила долю. Квартирант плюнул на все и съехал. Даже воду не слил, – делится подробностями Михаил.

Сосед Мохова пенсионер Михаил

– Насколько я знаю, у Мохова поселился мужчина, который познакомился с ним в тюрьме, – рассказывает Светлана, которая росла в доме прямо напротив хижины Мохова. – В детстве, когда мы здесь гуляли с подружкой, очень часто видели и самого Мохова. Всегда с ним здоровались, – вспоминает Светлана. – На вид он был приятный и доброжелательный... У него был очень хороший сад, и часто наши ребята, лет по 12–13, лазили к нему за фруктами. Как-то мы шли, и он нас угостил: «Привет, девчонки, будете яблоки?». Мы только потом узнали, что в это время другие девчонки уже сидели у него в подвале. Сейчас этот бункер затоплен – там всё в воде. Дом тоже в удручающем состоянии. Когда эта история произошла, наши мальчишки, проходя мимо, били в доме окна. Стены все изрисовали, исписали.

Захар Прилепин: Он будет соседом моей матери

Популярный писатель – тоже земляк скопинского маньяка.

«В Скопин возвращается отсидевший 17 лет маньяк Мохов, державший многие годы двух захваченных им девушек у себя в подвале. Будет теперь соседом моей матери. И подозреваю, самым известным скопинцем в мире. О нем с утра обвально идут репортажи.

Брал его между тем мой дядя (брат моей матери) – начальник уголовного розыска в те годы – Алексей Иванович Нисифоров», – написал Захар Прилепин в фейсбуке.

Захар Прилепин

Бункерный дед

СМИ сообщали о том, что бывший заключенный уедет из Скопина в Москву, где будет сниматься в ток-шоу. Сейчас Мохов вернулся и обживается в своем скопинском доме. Больше у него ничего нет. Один из местных жителей встретил освободившегося преступника в центре города, когда тот покупал веник и подушки. И снял его на камеру телефона.

«Не могу общаться, у меня контракт», – сказал Мохов, очевидно, имея в виду свои отношения с телевизионщиками. Во время выходов на улицу знаменитого на весь мир жителя Скопина его сопровождает старший сержант полиции.

– Его здесь, конечно, никто не ждал, – рассказывает Светлана. – Народ у нас возмущается, что из Мохова сделали культ личности. В Скопине было много замечательных людей – композитор Новиков, маршал Бирюзов и другие. Образ маньяка не стыкуется с нашим городом. Люди не знают, как им теперь детей в школу отправлять. Хоть продавай дом и переезжай. Еще люди боятся, что кто-то, начитавшись, последует его примеру. Ведь и сам Мохов брал пример с другого мучителя (с Александра Комина из Кировской области, который устроил под своим гаражом рабовладельческое швейное производство. – Ред.).

Недавно анонимный телеграм-канал «112» опубликовал интервью с Моховым, очевидно, снятое для телеэфира. По словам Светланы, после 17 лет жизни в колонии он совсем не изменился:

– Взгляд тот же. Только хитрее, и глаза бегают. Мне кажется, от него можно ждать всего, чего угодно. Необязательно он кого-то затащит в бункер, но он может что-то другое сделать.

Кто сделал скопинского маньяка миллионером?

«Первый» успел первым

Вернувшись в родной Скопин, то ли в шутку, то ли всерьез Мохов сказал, что получил от телевизионщиков «мешок денег».

Еще 4 марта младшая из жертв – Екатерина Мартынова – рассказала «Медузе» о съемках в шоу «На самом деле» («Первый канал»). При этом она сообщила о своем условии к телевизионщикам – ни при каких обстоятельствах не пересекаться с Моховым в ходе передачи! Значит, основания для такого условия были.

Екатерина Мартынова

5 марта, на следующий день после даты, о которой говорила Екатерина, в анонимном телеграм-канале «112» появились фрагменты интервью с Моховым, снятого по профессиональным стандартам ТВ. При этом в кадре показан только Виктор Мохов, а голос интервьюера изменен на микшере. Из деталей на экране – только желтый торшер и алые обои. Точно такой же интерьер есть в номерах гостиницы «Космос». Она находится рядом с телецентром «Останкино», в павильонах которого снимаются передачи «Первого канала».

Правозащитница Анна Межова, глава оренбургского благотворительного фонда «Сохраняя жизнь», отправила запрос в Роскомнадзор, в котором потребовала проверить передачу «Первого канала».

– Никакого ответа от ведомства я до сих пор не получила, – рассказала она. – Последствия передачи могут быть ужасающими: она может подтолкнуть многих потенциальных преступников к действию. И тогда количество жертв может возрасти по всей стране.

Передача так и не вышла в эфир.

Продавцов призовут к бойкоту

Освобождение знаменитого маньяка – новая ситуация для России. Обычно их приговаривают к пожизненному сроку. Однако в случае Мохова такое наказание применить было нельзя – все его жертвы остались живы.

Несмотря на это, скопинцы не собираются мириться с таким соседством. Виктора Мохова уже отказались заселять в гостиницу (одну из самых плохих в городе) и прогнали из нескольких магазинов. Как рассказала местная жительница, сейчас инициативная группа горожан собирается распечатывать портрет Мохова на принтере и расклеивать его на улицах города. Таким образом жители Скопина хотят призвать город ко всеобщему бойкоту бывшего преступника.

– Для людей, знавших его лично, вся эта история была шоком. Ни соседи, ни те, кто с ним работал на заводе, не подозревали в нем маньяка, – говорит Светлана. – Я знаю одну женщину, которая до сих пор к нему хорошо относится. Настолько, что она утверждает, что Мохова просто подставили. Мои родители учились с ним в одной школе, на год младше. Вспоминали потом, что уже тогда он был немного странным – мало общался с другими детьми. А вот работал он очень хорошо. У нас был горный техникум, в котором готовили специалистов для работы в шахтах. Мохов там и учился. Вырыв этот бункер, он применил свои знания на практике. Еще и замаскировал его так, что оперативники не нашли вход с первого раза.

Цифра

2 миллиона рублей получил за интервью Виктор Мохов, выйдя из колонии (по данным СМИ). При этом средняя зарплата в Скопине – 40.000 рублей в месяц.

В странное время мы живем – когда, по мнению телевизионщиков, людям интереснее знать о маньяке, чем о заслуженном педагоге, к примеру. Конечно, время сейчас диктует тв-программам свои законы, и выживают частенько они на сенсациях. Но не до такой же степени быть ловцами подобного рода грязных историй и сомнительных героев. Ведь пример Виктора Мохова истолковывается таким образом, что совершив злодеяние на нем можно еще и хорошо заработать. В ту ли сторону поворачивает общество наше ТВ?

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