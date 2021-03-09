«Скопинский маньяк» за четыре дня на свободе заработал почти 2 миллиона!

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«Журналисты заплатили вышедшему из колонии 3 марта „скопинскому маньяку“ Виктору Мохову 1 млн 850 тысяч рублей за два интервью», — пишет издание.
За интервью одному из федеральных телеканалов он получил 1,5 млн рублей, а за интервью одному из изданий — 350 тыс. рублей.
«Вместо того, чтобы спешить отметиться в местном отделе полиции, опасный преступник устроил „гастрольный чес“», — отмечается в публикации.
В частности, Мохов дал интервью Telegram-каналу «112». Он рассказал, что при похищении девочек не подсыпал никакого снотворного в алкоголь, а дополнительную выпивку они просили сами.
Мохов заявил, что похищенные были «девушками легкого поведения», и обрисовал произошедшее так, как будто он их не похитил, а якобы пригласил в гости. Он рассказал, почему решил запереть их в подвале, который заблаговременно вырыл «для отдыха».
«Я с Катей сначала совершил половой акт. Но с Леной не получилось. Проводил их туда, в подвальчик, сказал: „Переночуйте до утра, а потом отвезу вас в Рязань, назад домой“. А утром зашел к ним, они говорят: „Вот ты Катю изнасиловал, она была девственница“. Я говорю: „Но следов-то не было, как так?“ Они говорят: „Мы заяву на тебя в милицию“, и я их не выпустил, закрыл там», — рассказал скопинский маньяк, но в конце интервью все же признался в похищении.
Напомним, что в 2000 году Мохов похитил двух девочек 14-ти и 17-ти лет, около четырех лет держал их в подвале и насиловал. Одна из жертв дважды родила от него детей. В мае 2004 года девушкам удалось передать на волю записку, и их спасли. В 2005 году Мохова осудили к 17 годам колонии строгого режима. По данным «Московского комсомольца», сокамерник Мохова утверждал, что тот планирует отомстить девушкам, опубликовав некий «компромат» на них.
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