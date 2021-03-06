«Скопинский маньяк» Мохов из колонии уехал на ток-шоу

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов по дороге домой из колонии заехал в Москву принять участие в ток-шоу. (Кстати, недавно Андрей Малахов как раз рассказал, сколько получают участники ток-шоу: суммы вполне достаточные. - прим. МГ.)



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Виктор Мохов, известный, как "скопинский маньяк", по дороге домой из колонии снялся в телешоу. В настоящее время он находится по месту жительства, встал на учет в полиции, рассказала "РГ" официальный представитель прокуратуры Рязанской области Юлия Ромашкина.

Освободившийся после 17 лет колонии Мохов не нарушал режим. По закону у него было три дня, чтобы добраться из Саратовской области до дома на улице Октябрьской в городе Скопин Рязанской области. Это время он потратил на поездку в Москву для участия в телешоу. После регистрации по месту жительства ему нельзя выезжать за пределы города без специального разрешения, подчеркнула Юлия Ромашкина.

В родной город Мохов вернулся в ночь с 4 на 5 марта. В его доме после смерти матери он оставаться не мог, так как помещение нужно привести в порядок. Он отправился в гостиницу, но номер ему не предоставили, сообщает РБК.

В гостинице «Верда» в Скопине Рязанской области сообщили, что сейчас в здании ремонт и постояльцев заселяют только в два номера. Однако во время прихода Мохова они были заняты. Больше заселить его было некуда. Куда он направился дальше сотрудники гостиницы не знали.

Мохов после отказа позвонил в полицию и попроси «разрулить» ситуацию. Приехавшие на место происшествия полицейские посадили его в машину и увезли.

Житель Рязанской области 70-летний Виктор Мохов, которого называют «скопинским маньяком», освободился из исправительной колонии в Саратовской области 3 марта. Он провел в колонии 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек.

Слесарь Мохов совершил преступление в 2000 году. Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Сообщалось, что девушки находились в подвале без света, Мохов бил их резиновым шлангом и распылял в помещении слезоточивый газ.

В 2004 году Мохов взял с собой одну из девушек в гости, представив как свою племянницу. Там она смогла незаметно передать записку с просьбой о помощи, и в мае того же года девушек освободили.

За Моховым установлен надзор еще на шесть лет. Ему нельзя будет посещать массовые мероприятия и надо будет дважды в месяц отмечаться в полиции.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, сейчас в Рязанской области люди собирают подписи под обращением о запрете телешоу с участием преступников. Люди возмущены тем, что из него делают "телегероя". "Его показывают, про него пишут, ему платят высокие гонорары. Лучше бы пострадавшим девушкам эти деньги отдали или больным детям", - говорят земляки Мохова.

Не всё известно науке о том, почему у людей возникает потребность убивать и насиловать других. И хорошо, что ученые бьются над закономерностями в поведении маньяков, пытаются вычислить в их поступках какие-то алгоритмы. Надеемся, что когда-нибудь в этой теме будет меньше оставаться вопросов без ответов и многие преступления предотвратят. Потому что после убийц на земле остается большое человеческое горе, принесенное близким и родным жертв. Да и сами жертвы были бы живы, знай наука ответ на вопрос: почему?..

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Polit.ru

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