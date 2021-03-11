Стала известна судьба троих детей «скопинского» маньяка

Скопинский маньяк Виктор Мохов 3 марта 2021 года вышел на свободу. Мужчина провел в колонии строго режима 17 лет. И вот стало известно, что случилось с тремя детьми, которых мучителю родила одна из пленниц.

Чем прославился скопинский маньяк

О резонансном преступлении, совершенном Виктором Моховым, всей стране стало известно в 2004 году, когда жертвы маньяка были освобождены. В плену у мучителя две девушки — Екатерина Мартынова и Елена Самохина — прожили чуть менее 4 лет. Держал мужчина пленниц в бункере, выстроенном на личном дачном участке.

Зачем Виктору Мохову нужны были две девушки, так и осталось непонятным. Правоохранителям уже после ареста он пытался доказать, что жертвы были его женами и что относился он к ним соответственно. При этом неизвестно, зачем «жен» мужчина держал на глубине 6 метров под землей, лишь изредка выпуская на свежий воздух.

В плен девушки попали, когда им было 17 и 14 лет. Они вместе возвращались с дискотеки, и по глупости сели в автомобиль к неизвестному мужчине, который обещал их подвезти. Но домой Екатерина и Елена попали только спустя несколько лет.

Освободиться из плена им удалось по случайности: девушки подбросили записку с криком о помощи квартирантке Виктора Мохова. Она изначально была не в курсе драмы, разворачивающейся под домом, в котором она снимала комнату.

Сколько детей было у скопинского маньяка

За четыре года заточения Елена Самохина беременела трижды. Но детей у скопинского маньяка осталось всего двое: один ребенок умер при родах на фоне стресса и мучений, переживаемых молодой матерью.

Рожала юная девушка прямо в подземелье. Роды у нее принимала вторая жертва маньяка Екатерина Мартынова. Он специально приносил девушке учебники по гинекологии и акушерству, чтобы она была более «профессиональной».

Елена мучителю родила двоих здоровых сыновей. Первого мальчика маньяк отобрал у матери, когда тому было 2 месяца. Второй рядом с мамой прожил 4 месяца. Малышей Виктор Мохов подбрасывал в подъезды многоквартирных домов, чтобы с теми впоследствии ничего не случилось.

После своего освобождения жертва маньяка пыталась найти своих сыновей, но попытки оказались безуспешными, так как дети были определены в детские дома, а после попали под усыновление.

Что случилось с детьми скопинского маньяка

Одного из сыновей Виктора Мохова и Елены Самохиной обнаружили в подъезде многоэтажного дома в Скопине. Ребенок кричал более часа, пока местные жители поняли, что плач издается не из квартиры, а из парадной. Неравнодушные люди укутали малыша и покормили молоком, после чего вызвали правоохранителей.

«Заботливый» отец вместе с сыном подкинул и записку, в которой сообщил, что мальчику 4 месяца от роду и зовут его Олегом. Малыш попал в детский дом в Рязани. Он был усыновлен, но далее его судьба неизвестна, так как данные об усыновителях по закону не разглашаются.

Второго сына скопинского маньяка назвали Анатолием. Мальчика тоже нашли неравнодушные люди и передали правоохранителям. Предположительно, его тоже усыновили, но живет он за границей, в отличие от родного брата, который остался с новыми родителями в России.

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По инф. 1rre.ru

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