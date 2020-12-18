Создательнице легендарных «Гардемаринов» Светлане Дружининой - 85

16 декабря народная артистка России и режиссер Светлана Дружинина отмечает 85-летний юбилей. Скрывать свой возраст она считает бессмысленным. Светлана Сергеевна рассказала, чем живет сегодня и откуда у нее любовь к истории.

1935 – родилась 16 декабря в Москве

1955 – окончила хореографическое училище при Большом театре

при 1974 – дебютировала в качестве режиссера («Исполнение желаний»)

1987 – сняла первый фильм из серии « Гардемарины »

» 2001 – получила звание народной артистки Российской Федерации

После пятидесяти лет горжусь своим возрастом

– Светлана Сергеевна, день рождения для вас – это праздник?

– Признаюсь, я никогда не справляю свой день рождения, потому что это физически самый тяжелый день. Как правило, в этот день уходят энергетика и все силы. Не случайно раньше этот день не отмечали, только свои именины – день ангела. Так что отношусь спокойно.

Тем более это декабрь – конец года, все люди спешат доделать свои дела, приобрести подарки к Новому году. И я еще буду в это время всех дергать?! Да и у меня, как правило, в эти дни бывает работа. Посидим с кем-нибудь вечерком, выпьем по рюмашке, скажем друг другу добрые слова, пожелаем счастья и добра, вот и все мои дни рождения. Но вот сейчас дата, поэтому придется отмечать публично.

– Вы же не скрываете свой возраст?

– Нет. А зачем?! Все уже написано в интернете. Совершенно спокойно воспринимаю свой возраст. Я отношусь с вниманием к своему здоровью, к здоровью супруга, сына, внуков, а не к тому, что у меня написано в паспорте. Мне исполняется 85 чистых, круглых лет.

Как говорят многие мудрые женщины в Америке: до 50 лет я скрываю дату своего рождения, а после 50 горжусь своим возрастом. Были бы здоровье и работа. Если человек будет постоянно задумываться о своем возрасте, то пусть просто сидит и пьет чай. Когда же он находится в работе, в движении, то ему и задумываться об этом будет некогда.

– Как вы относитесь к тому, что сегодня из-за коронавируса поделили людей на тех, кому до 65 лет, и тех, кому «65+», которых заставляют сидеть дома? Актерам даже рекомендовано в этом возрасте не выходить на сцену...

– Ну ведь эти рекомендации для того, чтобы люди берегли себя в это вирусное время. В 65 лет у людей уже есть свой семейный очаг, дом, есть чем заняться. Тем не менее работа все равно идет, снимается кино, играются спектакли. Да, может, не так масштабно, как было еще недавно, но люди работают.

Вот недавно в Великом Новгороде завершился очередной фестиваль исторического кино «Вече», президентом которого я являюсь. И пусть в зале на просмотрах было 25% зрителей, но это те, кому действительно интересно историческое кино.

Когда говорят, что Крым не наш, пытаюсь переубедить

– Кстати, часто вас называют «королевой дворцовых переворотов», памятуя ваши фильмы на исторические темы. Откуда у вас такая любовь к истории?

– Моя первая режиссерская работа в кино – это фильм «Исполнение желаний» по роману Вениамина Каверина. Там тоже отражена история нашей страны начала XX века. Историю надо знать, чтобы выявить причинно-следственную связь между событиями, которые происходят вокруг. Сделать анализ наших ошибок, выводы, чтобы эти ошибки не повторять и развиваться дальше.

– Ох, Светлана Сергеевна, вы бы нашим представителям власти это сказали...

– Да всё они знают и понимают. Трудно разбираться в своей-то семье, а уж что-то делать в государственном масштабе совсем сложно. Я прошла очень сложный путь отношения к президенту Путину... Знаете, я помню август 1991 года, когда мы снимали в Петергофе, и Саша Домогаров ехал к нам на съемки и боялся, потому что по трассе шли танки. Поэтому мне есть с чем сравнивать сегодняшний день.

– Вы же сейчас работаете над проектом «Гардемарины-4»?

– Да, сняли первый фильм, но название другое – «Гардемарины. 1787. Мир». Параллельно снимали и другой фильм – «Гардемарины. 1787. Война», это уже о второй крымско-турецкой войне.

Конечно, очень сложно. Больших денег нет, а снимать историческое кино без финансовой поддержки трудно. По плану я должна эту картину сдать в этом году, чтобы не попасть на проценты. Государство выделило очень небольшую сумму. Впрочем, всю свою жизнь серьезное историческое кино я снимала на маленькие деньги.

Знаете, я прихожу в уныние, когда молодые люди на элементарные вопросы о нашей истории не могут ответить. И надо им рассказать, например, как в 1783 году Крым стал российским и как некоторые европейские правители пытались этот союз разорвать.

– Вы считаете, в 2014 году все правильно было сделано насчет присоединения Крыма?

– Абсолютно! И нисколько в этом не сомневаюсь. Бывает, смотрю людям в глаза и говорю: «Ответь мне на один вопрос: Крым наш?» И тогда все понимаю о человеке.

– То есть если собеседник скажет, что Крым не наш, он для вас уже не существует?

– Господь с вами! Ну почему?! Нормально дальше общаюсь, просто мне хочется узнать, почему он так думает. Я пытаюсь доказать свое мнение, может быть, даже переубедить. У нас идет диалог.

Вы посмотрите, что сейчас происходит на Украине! Мы же вложили туда все свои ресурсы, эта страна была лицом Советского Союза. А теперь они сидят с голой задницей. С развалом СССР многое рухнуло, в том числе и отечественный кинематограф! Казалось, не будет света в конце тоннеля, погибали многие талантливые люди. Но я знаю: дорогу осилит идущий.

К сожалению, был дан старт многим иностранным посредственным фильмам, которые отработали свои сроки и пылились где-то на полках. Именно они хлынули в наш обнищавший прокат. Я называла их «ржавые коробки», но именно они кормили меня, моего мужа и моих детей. Я стала активно работать режиссером и актером дубляжа, помогала многим моим безработным друзьям по цеху. А параллельно писала сценарий для режиссера Дружининой, оператора Анатолия Мукасея и своих обездоленных друзей от кинематографа.

В самые трудные 1990-е и нулевые я написала и сняла шесть сложных игровых исторических фильмов из проекта «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» со звездами отечественного кино и театра. Век реформаторский Великого Петра невероятно напоминал всем зрителям век настоящий. Век перемен – век великих испытаний!

К чиновникам иду, как Наташа Ростова на бал

– Светлана Сергеевна, давайте забудем о политике... Когда вам говорят, что вы красивая женщина, как к этому относитесь?

– Конечно, это приятно, но в ответ я спокойно улыбаюсь – и все. Если кому-то помогает считать меня красавицей, пожалуйста. Хотя сама себя таковой не считаю. А вот когда я посещаю какие-то чиновничьи мужские кабинеты, выбиваю деньги на съемки, то иду, как Наташа Ростова на первый бал.

А вообще я даже из своей спальни не выхожу в неглиже. При своем супруге я не могу позволить себе появиться в домашнем халате и непричесанной! Так воспитала меня мама.

– Думается, что учеба в хореографическом училище, эти постоянные диеты повлияли на то, что вы и сейчас в прекрасной форме.

– Особой диеты не было. Но балет и его атрибутика не терпят наполненного живота. Да и время было тяжелое. В столовой балетной школы всегда стояли шеренги кувшинов с отваром шиповника. На обед подавали много овощей, гречневую и овсяную каши и рыбу. Наши учителя, балерины еще Императорского театра, помимо па и фуэте, прививали нам светские манеры, учили этикету, развивали в нас чувство женского достоинства. Ведь в простых школах все были равными пионерами и комсомольцами без различия на мальчиков и девочек.

Балет, помимо профессионального образования, развил во мне чувство локтя, невероятное трудолюбие, дисциплину, порядок и уважение к таланту. В балете нет пощады к лодырям и бездарностям. Балет – это жесткая школа мужества, выраженная в невероятном изяществе и воздушности полета, под которыми тщательно и искусно маскируются и пот, и слезы, и коварство. Балет – это истинная любовь к искусству! А иначе зачем мне, девочке из Марьиной Рощи, с 6 часов утра тащиться на двух промерзших трамваях до Трубной площади, задыхаясь, бежать всю Неглинную улицу до Пушкинской, где и располагалось знаменитое хореографическое училище, и, претерпевая боль, натирая кровавые мозоли, испытывать чувство великого наслаждения на сцене Большого театра, танцуя под музыку великих композиторов?!

– Вы же снимались в таких уже ставших легендарными фильмах, как «Девчата», «Дело было в Пенькове»... Талантливая, красивая, успешная актриса – и вдруг уходите из этой профессии в режиссуру. Почему?

Кадр из фильма "Девчата"

– Я же никогда не хотела быть актрисой! Даже если бы осталась в балете, зная о том, что в 40 лет балерины уходят на пенсию, пошла бы учиться в ГИТИС на балетмейстерский факультет – мне было безумно интересно ставить, сочинять, придумывать.

Но так получилось, что на съемках фильма «За витриной универмага» (тогда он назывался «Каменное сердце») артистка Елена Добронравова, известная всем по «Большой семье», во время обеда надела на голову режиссеру тарелку с лапшой за нетворческий интерес к ее персоне. Действие это происходило на глазах у всей группы и корабельной команды.

Обирая лапшу с ушей, режиссер приказал причалить к берегу и срочно заменить артистку! Во времена плановой экономики это было невозможно. Их пытались помирить, но обе стороны стояли насмерть! В речном порту на Москве-реке корабль бросил якорь. Оскорбленный режиссер Самсон Самсонов мгновенно умчался на «Волге» и сел писать объяснительную записку о снятии с роли артистки Добронравовой как не справившейся с творческой задачей. По инерции включил телевизор – и вдруг увидел меня на сцене зала имени Чайковского. По телефону приказал ассистентке все разузнать обо мне и немедля передать сценарий. «Непрофессионалка? Ничего, научим».

А потом я уже поступила во ВГИК. Все решилось в одну ночь. Но уже тогда точно знала, что буду режиссером. Потом, когда училась на режиссерском факультете, параллельно снималась, но только чтобы прокормить семью.

– Согласитесь, что все-таки это редкость – женщина-режиссер?

– Гендерное восприятие мира ставит табу женщинам во многих профессиях: летчики, космонавты, хирурги, режиссеры... Но мировая практика доказывает обратное: имена Валентины Терешковой, Натальи Бехтеревой, Марии Кюри, Лилианы Кавани и так далее прославили мировую науку и искусство. Да, кинорежиссура требует огромной отдачи сил – и физических, и психических, и эмоциональных. Но зрители многие годы с удовольствием воспринимают многосерийный фильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», и фильмы Ларисы Шепитько «Крылья» и «Восхождение», и работы Киры Муратовой.

– Вы больше 60 лет в браке с известным кинооператором Анатолием Мукасеем. Раскроете секрет такого долголетнего супружества?

– Мы просто любим друг друга, вот и все. Еще и взаимопонимание. Любовь – это сложная работа! Часто любовь заменяют только сексом. Да, это составляющая любви, но не главная. Тем более нас объединяет и совместная работа на съемочной площадке.

Постоянно вместе и, как видите, с ума от этого не сошли. Считаю, что женщина должна быть настолько мудрой и талантливой в сложной семейной жизни, чтобы мужчина всегда чувствовал себя главным капитаном. Хотя есть хорошая русская пословица: «Муж – голова, а жена – шея. Куда повернет, так и будет».

– Светлана Сергеевна, вы же еще учились и в цирковом училище. Знаю, что знакомы с бывшей цирковой актрисой, вдовой Алексея Баталова Гитаной Леонтенко. Вы наблюдаете за тем, что сейчас происходит в этой семье?

– Конечно, и меня все это огорчает. К Гитане я отношусь с огромным уважением. Помню ее, когда она работала в цирке наездницей. Я видела эти гениальные номера! Что она делала на этих лошадях! Это было так артистично, талантливо и красиво! За ней гонялась вся труппа, мужчины не хотели, чтобы выходила замуж за Баталова.

Я знаю и эту пару – Цивина и Дрожжину – и сказать о них ничего худого не могу, потому что мы встречались с ними только на светских мероприятиях. А там же всегда все красивые, хорошо одеты, причесаны, улыбаются. Дрожжина всегда поздравляла меня и других со всеми праздниками, причем открытки эти были написаны от руки, как у школьницы.

– Как вы думаете, правильно ли такое выражение: «Когда ты доживешь до правнуков, тебе прощается все»?

– Да-да, я тоже так думаю. Потому что до правнуков доживают праведники. Но у меня правнуков еще нет, я жду. Хотя, может, где-то есть, может, кто-то скрывает?! Пока только внуки.

Есть такие люди, которые, кажется, что идут в жизни по только очень светлому пути. К ним не пристают сплетни, их не затрагивают скандалы, которыми так пестрит наш кипучий российский шоу-биз. Общение с ними доставляет огромное удовольствие, а их работа – вызывает восхищение глубиной и мастерством. Уважаемая Светлана Дружинина, с юбилеем вас. Долгие лета!

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