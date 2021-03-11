Путешествия по своей стране – патриотично? Или просто другого не дано?

Россияне ежегодно тратят на турпоездки более 80 млрд долларов. Это больше, чем Россия заработала в прошлом году на экспорте нефти - 72 млрд. В борьбе за эти деньги зарубежные курорты готовятся снижать цены и отменять справки об отсутствии COVID-19, а отечественные - вводят чартеры, строят новые отели и запускают третий этап туристического кешбэка.

Сейчас у российских туристов в приоритете внутренний турпродукт, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Востребованы Сочи, Анапа, Крым, а также Калининград, куда туроператоры поставят чартеры. "Туры по России популярны не только из-за того, что на лето пока открыто минимальное количество зарубежных направлений. Появилось осознание, что отдыхать внутри страны менее рискованно", - говорит эксперт. Особенно это важно на фоне разговоров о третьей волне пандемии.

В среднем уже куплено примерно 25% туров по России на июль-август, приводит данные гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. Курорты Краснодарского края показали прирост объема продаж по акциям раннего бронирования на 30% по сравнению с 2019 годом, Крым - на 40%, уточняет он. Но экскурсионные программы на лето, например в Санкт-Петербург, Москву, Казань, продаются на 20% хуже.

Недельный тур с перелетом на российские черноморские курорты сейчас можно приобрести от 18 тысяч рублей на человека, а в среднем туры стоят 25-30 тысяч рублей на человека, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Туристы понимают, что в этом году могут столкнуться с дефицитом мест на черноморских курортах России. Быстрее всего раскупаются отели в премиальном сегменте, отмечает он. Таких отелей, кстати, в стране немного - 45 в Краснодарском крае и 15 - в Крыму.

Стимулировать строительство новых отелей в стране с дальним прицелом Ростуризм собирается за счет льготных кредитов. Постановление правительства о субсидировании процентной ставки вступило в силу 24 февраля. "Мы рассчитываем в ближайшие несколько лет привлечь существенные инвестиции в строительство гостиниц в те регионы нашей страны, где мы видим их нехватку, одновременно с ростом спроса на отдых и путешествия", - заявляла ранее руководитель ведомства Зарина Догузова.

Непосредственно сейчас поддержать спрос на путешествия по стране призвана программа туристического кешбэка. Третий ее этап запустят с 15 марта, предполагает Барзыкин. Туроператоры уже готовы предложить туристам тысячи вариантов поездок. Больше всего будут востребованы оздоровительные туры и отдых на курортах, считают туроператоры.

Программа кешбэка может войти в новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Сюда же включат и меры поддержки туриндустрии, и шаги по оптимизации управления отраслью. Долгосрочная стратегия России заключается в том, чтобы в целом изменить роль туризма в экономике. Число внутренних поездок к 2030 году должно увеличиться с 65 до 140 млн, а вклад туризма в ВВП страны - вырасти с 3,7 до 8,2 трлн рублей.

Зарубежные курорты уступать свою долю на глобальном рынке так просто не желают. Сейчас недельный летний отдых на двоих в Турции в отеле "пять звезд", по данным туроператора TUI, обойдется от 42 тысяч рублей. А самые бюджетные недельные туры в отели "три звезды" с перелетом из Москвы и питанием по системе "все включено" на весну стартуют от 26 тысяч за двоих, а на лето - от 35 тысяч за двоих, отмечают в компании Anex Tour.

Заграничные туры на лето этого года по сравнению с 2019 годом в среднем подорожали на 20-30%, но еще можно получить скидку за раннее бронирование

При этом в Tez Tour с большой вероятностью ждут снижения стоимости отелей Турции ближе к летнему сезону. "После возобновления авиасообщения с Турцией летом 2020 года цены резко сократились до нескольких раз. Данная тенденция на направлении прослеживается на протяжении последних нескольких сезонов, соответственно ближе к датам вылета стоимость проживания ожидаемо во многих объектах размещения окажется существенно ниже", - рассказал представитель туроператора. Безусловно, самые востребованные отели, напротив, станут цены повышать, добавляют в компании. Отменить справки об отсутствии COVID-19 для туристов в Турции собираются с 15 апреля.

Конкурировать с Турцией весной и летом мог бы Египет. Конечно, интерес к этому направлению с июня по август низкий, к тому же прямой перелет возможен только в Каир. Но отели станут стимулировать спрос, предоставляя гостям цены зачастую ниже, чем в отелях Турции. В ситуации, когда большинство зарубежных направлений остаются закрытыми для россиян, не исключено, что курорты Египта будут пользоваться повышенным спросом, полагают туроператоры. Тем более если возобновятся прямые рейсы на курорты.

Из небольшого набора открытых пока зарубежных направлений туроператоры продают на весну и лето 2021 года также ОАЭ и Мальдивы. Такие путешествия обойдутся значительно дороже. Стоимость недельных туров в ОАЭ весной в отель "три звезды" за двоих стартует от 76 тысяч рублей, рассказывают в Anex Tour. Такие же летние туры стоят от 80 тысяч рублей за двоих. Весенние туры на Мальдивы стоят от 250 тысяч рублей на двоих. Летом стоимость ниже - от 150 тысяч рублей, так как на островах наступает влажный сезон. При этом по сравнению с 2019 годом Мальдивы стали дешевле за счет бюджетного перелета, отмечают в Anex Tour.

Сезон дождей с мая начинается и на Кубе. Но при ограниченном выборе туроператоры предлагают и это направление. Недельные туры весной на двоих в отеле "три звезды" с питанием по системе "все включено" стоят от 117 тысяч рублей. Примерно по тем же ценам продается и Танзания, где весной идут дожди, зато летом нет сильной жары.

Стоимость зарубежных туров зависит от курса валют. Сейчас по акциям раннего бронирования скидки составляют от 10 до 40%, что нивелирует выросший за полтора года на 20-30% курс иностранных валют к рублю, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Но если есть опасения по поводу возможных штрафных санкций в случае отмены поездки, например, из-за заболевания коронавирусом, есть страховки от невыезда. Такой полис стоит 3-5% от стоимости тура, зато дает гарантию возмещения полной стоимости тура.

Пока по большинству из открытых направлений летают только регулярные рейсы. Туроператоры надеются на запуск чартеров и расширение географии зарубежных путешествий.

Прежде всего, помимо Турции, представители туриндустрии связывают свои планы на лето с Грецией и Кипром. Эти страны традиционно в числе самых популярных у россиян направлений летнего отдыха. Въезд российским туристам в Грецию открыт, но пока не большее 500 человек в неделю. Кипр для российских туристов закрыт до апреля. Россия также открыла прямое авиасообщение с Сербией, которая принимает туристов. Но это направление спросом не пользуется.

Самостоятельные путешественники пока больше всего перелетов на весну забронировали из Москвы в Ереван, Стамбул, Минск, Ош и Кишинев, рассказал представитель портала Tutu.ru. Также популярны Дубай, Бишкек, Анталья и Баку. На лето туристы пока бронируют билеты в Анталью, на Кипр, в Батуми, Тиват. Но это единичные случаи, о массовых бронированиях пока речь не идет. К тому же в этом году по сравнению с 2019 годом авиабилеты из Москвы в Ереван подорожали в среднем в два раза, а в Минск и Ош - примерно на 80%, стоимость перелетов в Кишинев почти не изменилась, а рейсы в Стамбул даже подешевели в среднем на 14%.

Между тем

Приучать россиян отдыхать в своей стране начнут уже со школьной скамьи. Ростуризм, комитет по туризму Москвы и издательство "Просвещение" объявили о старте конкурса "Страна открытий" среди школьников.

Старшеклассники будут снимать видеоролики о самых интересных местах в своем городе или регионе и выкладывать их в социальной сети TikTok. Победители конкурса, которых по поступившим заявкам выберет жюри, отправятся в путешествие по России.

"Мы бы хотели посмотреть на регионы глазами ребят, чтобы они рассказали об интересных местах в своих городах, достопримечательностях, вкусных ресторанах, о том, как весело провести время в их городе", - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Блогеры станут амбассадорами своих городов на популярной площадке, подчеркнула она.

В прошлом году ведомство уже проводило конкурс в TikTok, видеоролики о своих городах тогда записывали экскурсоводы. "Нам очень понравился этот проект, он получил 400 млн просмотров", - сказала Догузова. В этот раз в Ростуризме также ожидают, что ролики о России посмотрят сотни миллионов людей не только внутри страны, но и за рубежом. Стремительно растущая сеть привлекает молодых людей в возрасте 15-17 лет, а именно они в ближайшее время станут самыми активными путешественниками и будут определять, какие направления станут самыми популярными.

В итоге должна быть сформирована устойчивая мода на путешествия по своей стране среди молодежи, отметила заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова. Сейчас среди молодежи популярны экотуры и сити-брейки - экскурсионные поездки в города на выходные дни.

Заявки на конкурс будут приниматься до 11 апреля. Предусмотрено 10 номинаций по темам: "Урбанистика", "Гуманитарные технологии", "IT и телекоммуникации", "Транспорт и космос", "Биотехнологии и биомедицина", "Энергетика", "Экология", "Креативные индустрии", Science-art, "Россия глазами детей".

Наша страна необъятна, здесь находятся разные климатические зоны, есть много интереснейших мест и живут замечательные люди. Путешественнику можно рассчитывать и на комфортабельный, и на экстремальный отдых – кто что пожелает и закажет. А сколько предлагается оздоровительных туров, познавательных, гастрономических и т.д. Программы для туристов можно найти на любой вкус и кошелек. Вот только с сервисом у нас еще слабовато, не всегда запрошенная цена соответствует качеству предложения. И много работы предстоит в этом направлении сделать. А так, почему бы и не узнать собственную страну получше? Возможно, что и относиться после этого мы к ней будем бережнее, трепетнее, патриотичнее. Да и деньги от внутреннего туризма пригодятся казне России, помогая экономике государства, которая, ой как хочется, чтобы стала когда-нибудь сильной.

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