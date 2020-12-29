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Мечты великих: Меркель хочет в путешествие по Транссибу
По инф. Российской газеты   
29 Декабря 2020 г.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель не оставляет надежду когда-нибудь попутешествовать по России, прокатиться по Транссибирской магистрали. Об этом глава правительства Германии заявила в интервью журналу DB Mobi.

Меркель не отказалась от мечты проехать по российскому Транссибу

«Мечта проехать по России по Транссибирской железнодорожной магистрали или однажды отправиться в путешествие по Скалистым горам (в США) до сих пор есть, но пока ничего не запланировано», — отметила Меркель. Об этих своих планах на будущее она говорила еще в 2017 году. На официальной странице Меркель в Facebook в разделе «Моя мечта» (до того, как она была закрыта в 2019 году) также значилось: «проехать по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока».

Канцлер также рассказала, что ей не хватает личных встреч и контактов, которые пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Особенно, когда необходимо обсудить сложные вопросы. Кстати, введение различных ограничений из-за пандемии Меркель назвала самым сложным решением в ее работе на посту канцлера. «То, что федерация и федеральные земли ограничивают охраняемые правом свободы, является одним из самых сложных решений во время моего срока полномочий. Тем не менее эти решения были в буквальном смысле слова необходимы», — заявила она.

А в оставшееся время, что она проведет во главе правительства, Меркель намерена приложить усилия для «цифровизации» и реализации ряда крупных проектов, таких как переход на использование водородной энергии, «озеленение экономики».

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