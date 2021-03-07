ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Что сгубило Игоря Квашу?
2021-02-08-02-59-41
Игорь Кваша всегда был верен своим принципам. Он всю жизнь трудился в одном театре, любил одну женщину и, к сожалению, имел одну вредную привычку, которая и довела его до...
Фото Илона Маска с подросшим сыном умилило пользователей интернета
2021-02-09-03-22-45
В Сети опубликовано фото сына основателя компании SpaceX Илона Маска. Снимок появился в Instagram.
«Кто вас подучил?»: ученую, назвавшую Путину свою зарплату, довели до слез следователи
2021-02-10-14-34-49
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Амурские впервые за долгое время попали на видео в ЕАО
2021-02-09-13-55-24
Фотоловушки заказника в Еврейской автономной области впервые за долгое время поймали несколько амурских тигров и тигрят.
Страшилка для алиментщиков: не хочешь платить — скоси борщевик
2021-02-09-02-22-17
Уничтожение ядовитого борщевика могут включить в список общественных работ в Ленобласти. Такое предложение выдвинул губернатор региона Александр Дрозденко.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Крыму проложат туристические маршруты по суворовским крепостям
Алексей Вакуленко, Российская газета   
07 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

В Крыму ученые готовят экспедиции для поиска суворовских крепостей, возведенных на полуострове в 1778 году и сыгравших важную роль при присоединении Крыма к России в 1783-м.

В Крыму проложат туристические маршруты по суворовским крепостям

Об этом со ссылкой на завотделом естественно-научных методов в археологии Крыма Научно-исследовательского центра истории и археологии КФУ Татьяну Смекалову сообщила пресс-служба университета.

В рамках исследовательской программы, поданной на конкурс президентских грантов РФ 2022 года, запланированы три экспедиции: осенью 2021 года в Северо-Западном и Западном Крыму, весной 2022 года — в Центральном и Южном, а осенью 2022 года — в Восточном Крыму.

Татьяна Смекалова напомнила, что суворовские крепости сдерживали турецкие войска в Крыму в конце 1770-х годов и являются памятниками очень важного периода в истории Отечества, поэтому их необходимо найти на местности, привести в надлежащий вид, оборудовать информационными щитами, убеждена исследовательница.

— Значимым этапом работы экспедиций будет создание нескольких туристических маршрутов, — рассказала Смекалова. — Первой экскурсией станет путь от крепости в Ак-Мечетской Гавани (Черноморское) к высшей точке Тарханкута, где находится первый из обнаруженных фельдшанцев — оборонительных сооружений. Это единственный пункт на Тарханкуте, откуда видно как все южное, так и юго-восточное побережье полуострова. Крепость выполняла важную военно-сторожевую функцию, охраняя единственную дорогу из Гезлева (сейчас Евпатория) в Ак-Мечетскую Гавань (сейчас Черноморское).

Как отметила сотрудница КФУ, еще в 2008 году ученые университета наткнулись в полевых записях советского археолога Павла Шульца за 1993 год на зарисовку неизвестной крепости. Ею оказался упомянутый фельдшанц на Тарханкуте. Исследовательница сообщила, что вместе с коллегами нашла в Российском государственном военно-историческом архиве атлас 1778 года, в котором представлены подробные чертежи 33 аналогичных каменно-земляных укреплений, воздвигнутых Александром Суворовым на полуострове.

По ее мнению, эти оборонительные сооружения, построенные по всему побережью Крыма, а также в ключевых точках вдоль главных дорог и в местах переправ через реки, — прежде всего памятники военно-инженерного искусства конца XVIII века.

— Однако для нашей истории гораздо важнее, что эти крепости сыграли значимую роль в удержании попыток Турции нарушить условия мира 1774 года и усилить свое влияние на Крымское ханство, — подчеркнула Смекалова. — В конечном итоге, именно благодаря Александру Суворову российские войска отстояли Крым после новой турецкой угрозы конца 1770-х годов и тем самым способствовали последующему присоединению Крыма к Российской империи.

Также будет интересно:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 