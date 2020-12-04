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Стало известно, сколько россиян опасаются снижения своих доходов
По инф. rosbalt.ru   
04 Декабря 2020 г.
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Почти 70% россиян опасаются снижения уровня своих доходов в ближайшем будущем, следует из результатов опроса, проведенного в конце октября Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Стало известно, сколько россиян опасаются снижения своих доходов

Как констатируют социологи, «ключевыми страхами россиян в 2020 году стали опасения роста социальной несправедливости (70%), снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%)».

Комментируя данные, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов указал, что «в течение уходящего двадцатого года — вероятно, самого неспокойного в жизни многих ныне живущих россиян — одни страхи сменяли другие, а некоторые то ослабевали, то вновь усиливались».

«Первая волна пандемии, на которую наложился экономический кризис, актуализировала страхи, связанные с потерей контроля (рост преступности и беспорядки) и возможным снижением уровня жизни (потеря работы и снижение доходов)», — подчеркивает эксперт.

  • На его взгляд, «20-й год запомнится нам тем, что угроза потери привычного уровня доходов и потребления стала доминировать на карте страхов, наряду с риском столкновения с несправедливостью».

Напомним также, на прошлой неделе стало известно, что финансовую подушку на случай увольнения имеют лишь четверть россиян.

«Финансовую подушку на случай увольнения имеют лишь 23% россиян. 10% респондентов указали, что их сбережений хватит не больше, чем на месяц. При этом 34% опрошенных финансовая подушка сможет поддерживать в течение 1-3 месяцев, а 31% — до полугода, а у четверти сбережений хватит на год без работы», — приводит РИА «Новости» выдержки из исследования.

Оно было проведено в ноябре текущего года, в нем приняли участие более 3 тысяч респондентов из всех регионов страны.

Ранее в ноябре ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которому 35% живут без накоплений, а у 65% россиян есть сбережения, которые в основном они хранят их в рублях (61%).

В целом же, выяснили социологи, россияне придерживаются сберегательного образа жизни: 70% считают, что лучше меньше расходовать деньги на покупки.

Каждый пятый (21%), напротив, сказал, что зарплату или пенсию нужно вложить побыстрее в покупки, а сбережения — во что-то ценное.

36% россиян заявили, что деньги лучше положить на счет в банк. Обратного мнения придерживаются 46% респондентов.

Позже сообщалось, что почти половина граждан России понесли финансовые потери из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Таковы результаты совместного опроса Бизнес-платформы ОНФ и сервиса «Онлайн Доктор».

«Опрос показал, что 49% опрошенных россиян финансово пострадали от эпидемии, у 41,2% опрошенных доход остался без изменений, а у 2,4% финансовое положение улучшилось. Еще 7,3% лишились работы», — подчеркивалось в исследовании. Оно проводилось по всей стране с 12 по 20 ноября, в нем участвовали 1 тыс. граждан РФ.

  • По данным опроса, более чем половина (57%) респондентов заявили, что их работодатель «оставил все без изменений». При этом у 23,9% россиян сокращали фонд оплаты труда, а у 10,1% граждан были задержки заработной платы, но по соглашению с сотрудниками. Лишь у 8,9% опрашиваемых работодатель стал сокращать сотрудников.

По инф. rosbalt.ru

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