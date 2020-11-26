Рубль — главное разочарование года. Согласны?

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Аналитики считают, что динамика рубля стала главным разочарованием этого года. Российская нацвалюта, увы, оказалась одной из самых слабых среди валют-аналогов.
Эксперты швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse констатируют, что несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные, пусть и не масштабные, валютные интервенции Центробанка РФ на валютном рынке. С начала нынешнего года рубль снизился по отношению к доллару почти на 19%.
Причинами ослабления российской нацвалюты в Credit Suisse назвали отток капитала из РФ, изменение структуры сбережений в домохозяйствах, геополитический фактор (протесты в Белоруссии после президентских выборов, ситуация с отравлением оппозиционера Алексея Навального, неопределенность после выборов президента США, недавний военный конфликт между Арменией и Азербайджаном).
Аналитики считают, что курс рубля постепенно вернется на свое место в течение двух-трех лет. Он будет следовать за динамикой цен на нефть марки Brent. Стоимость же нефти в ближайшее полугодие может колебаться в районе 30 долларов за баррель, но затем постепенно вернется к 60 долларам за баррель. Это произойдет в течение двух лет.
Впрочем, аналитики банка считают рубль недооцененным по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки. «У рубля есть потенциал для укрепления к концу года», — подчеркивают в Credit Suisse.
Тем временем, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко, сегодня «доллар продолжает терять позиции».
«Во вторник на глобальных рынках сохраняется аппетит к риску, поддерживаемый главным образом надеждами на скорейшее начало применения вакцины против коронавируса», — говорится в обзоре эксперта.
Он не исключает, что «в самое ближайшее время пара доллар/рубль протестирует отметку в 75,5 руб., и российская валюта обновит максимум с 18 сентября (когда курс в последний раз опускался ниже 75 руб.)».
Впрочем, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур констатирует, что инвесторов пока «не убеждают новости о новых вакцинах, так как объективную эффективность может показать только снижающаяся статистика заболеваемости населения».
Напомним также, что российская нацвалюта с начала нынешнего года существенно обесценилась к доллару и евро. Мощное давление на рубль оказали общая паника на финансовых рынках из-за стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и опасений по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также обвал цен на нефть.
Так, сильная девальвация российской нацвалюты произошла 7 марта на международном рынке Forex, после того как днем ранее развалилась сделка ОПЕК+, — страны альянса не смогли договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (с 1 апреля 2020 года).
После этого, 9 марта 2020 года, на финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник», а 18 марта рынок охватила «черная среда» с очередным обрушением нефтяных котировок, — российская нацвалюта в ходе торгов на Московской бирже обновила (на тот момент) антирекорды к доллару и евро с февраля 2016 года, — 81 и 88 рублей соответственно.
Добавим, что, по данным Центробанка РФ, реальный эффективный курс рубля (с учетом инфляции) за октябрь 2020 года снизился на 2,2% (к валютам основных торговых партнеров РФ) относительно предыдущего месяца. При этом реальный курс рубля к доллару опустился за этот период на 2,3%, к евро — на 1,7%. За 10 месяцев с начала текущего года реальный эффективный курс рубля упал на 17,1%.
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