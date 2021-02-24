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Больной коронавирусом опасен для окружающих. А сколько дней?
По инф. Российской газеты   
24 Февраля 2021 г.
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Врач назвал наиболее активное время передачи коронавируса.

Больной коронавирусом опасен для окружающих. А сколько дней?

Наиболее активно коронавирусная инфекция передается в первую неделю после заражения, а уже спустя 11 дней после заражения человек с легким течением болезни перестает быть заразным. Об этом заявил Олег Пьянков, заведующий отделом «Коллекция микроорганизмов» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Наиболее активно он передается в первые пять-семь дней после заражения человека», — сказал он в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1». Эксперт добавил, что у человека с нетяжелой формой коронавируса после 11 дня болезни рост генетического материала не подтверждается и это человек, скорее всего, «уже не опасен».

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что заболевшие коронавирусной инфекцией максимально заразны в течение трех дней — за два дня до появления первых симптомов и в первый день заболевания.

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