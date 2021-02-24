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Карантин для москвичей старше 65 лет пока остается в силе
По инф. 1rre.ru   
24 Февраля 2021 г.
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Указ Сергея Собянина о карантине для людей старше 65 лет продолжает еще действовать. Столичный градоначальник отмечает, что уменьшается количество госпитализаций и пациентов, которые тяжело болеют. Однако он попросил жителей города не расслабляться, беречь себя, особенно это касается пожилых людей.

Сергей Собянин рассказал о снижении заболеваемости, но карантин для москвичей старше 65 лет пока не отменил

Несмотря на то, что заболеваемость в российской столице идет на спад, Сергей Собянин убедительно просит людей придерживаться мер безопасности. Сейчас отмечаются обнадеживающие данные, уменьшается количество людей, которые столкнулись с заболеванием, а также, меньшее количество людей отправляют в больницы.

Вместе с тем, Собянин попросил помнить, что пандемия не ушла, поэтому нужно все-равно беречь себя. В своем блоге 19 февраля мэр Москвы отметил, что столичная система здравоохранения смогла выдержать сильнейшую нагрузку, но работы еще предстоит много.

Известно, что вакцинацию в Москве прошло более 500 тыс. человек. Мэр отметил, что правительство не ставит перед собой задание привить всех жителей города, так как больше половины уже переболели вирусом.

Наталья Пшеничная, которая является представителем Научного исследовательского института эпидемиологии, отметила, что сейчас главное не расслабляться и продолжать придерживаться всех мер безопасности и профилактики. Только так есть шансы в текущем году снять маски и перчатки.

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По инф. 1rre.ru

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