Карантин для москвичей старше 65 лет пока остается в силе

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
Указ Сергея Собянина о карантине для людей старше 65 лет продолжает еще действовать. Столичный градоначальник отмечает, что уменьшается количество госпитализаций и пациентов, которые тяжело болеют. Однако он попросил жителей города не расслабляться, беречь себя, особенно это касается пожилых людей.
Несмотря на то, что заболеваемость в российской столице идет на спад, Сергей Собянин убедительно просит людей придерживаться мер безопасности. Сейчас отмечаются обнадеживающие данные, уменьшается количество людей, которые столкнулись с заболеванием, а также, меньшее количество людей отправляют в больницы.
Вместе с тем, Собянин попросил помнить, что пандемия не ушла, поэтому нужно все-равно беречь себя. В своем блоге 19 февраля мэр Москвы отметил, что столичная система здравоохранения смогла выдержать сильнейшую нагрузку, но работы еще предстоит много.
Известно, что вакцинацию в Москве прошло более 500 тыс. человек. Мэр отметил, что правительство не ставит перед собой задание привить всех жителей города, так как больше половины уже переболели вирусом.
Наталья Пшеничная, которая является представителем Научного исследовательского института эпидемиологии, отметила, что сейчас главное не расслабляться и продолжать придерживаться всех мер безопасности и профилактики. Только так есть шансы в текущем году снять маски и перчатки.
Коронавирусная хроника на нашем портале для пожилых - по ссылке.
Указ Сергея Собянина о карантине для людей старше 65 лет продолжает еще действовать. Столичный градоначальник отмечает, что уменьшается количество госпитализаций и пациентов, которые тяжело болеют. Однако он попросил жителей города не расслабляться, беречь себя, особенно это касается пожилых людей.
Выборы президента России намечены на 2024 год, и до этого еще далеко. Но в обществе уже активно кипит дискуссия, кто же может стать во главе государства вместо Владимира Путина. Если, конечно, «звезды сойдутся». По самой большой интриге последних лет эксперты высказывают разные мнения, называется много преемников. При этом стоит учесть, что знатоки мира большой политики, конечно, люди сведущие, но могут и ошибаться. Но все равно их комментарии любопытны и не нужно сбрасывать со счетов, ведь разбираются они в теме все равно лучше, чем мы. И вот, кстати, одна интересная точка зрения, касающаяся транзита власти.
В США 21 февраля едва не произошла настоящая катастрофа — самолет Boeing 777 начал буквально рассыпаться в воздухе. Эксперты объяснили это предположительной «усталостью металла». (Очень неприятно от этого известия, ведь когда садишься в самолет, никогда не знаешь, сколько ему уже лет и как он себя поведет в полете... прим. МГ.)
Полиция Хорватии установила подозреваемых в убийстве журналистов Гостелерадио СССР Виктора Ногина и оператора Геннадия Куринного в 1991 году, одним из них оказался помощник командира спецподразделения Сербской Краины.
Первый выпуск программы «Очевидное — невероятное» появился на советском телеэкране 24 февраля 1973 года. Ее создали советские ученые и просветители Сергей Капица и Лев Николаев. В передаче рассказывали о научных и технических достижениях, поднимали вопросы культуры и философии.
Обвинение в сексуальных домогательствах и изнасиловании предъявлено 72-летнему французскому актеру Жерару Депардье, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Жительница Луги (Ленинградская область) Маргарита Юдина призвала Министерство внутренних дел разгласить личность силовика, который ударил ее в живот в ходе несанкционированного протеста. Мы рассказывали об этом вопиющем случае...
Известная певица Алиса Мон, популярность которой пришлась на вторую половину 90-х, никогда не становилась участницей каких-либо крупных скандалов. Однако, как оказалось, её жизнь трудно назвать спокойной.
Любимый в народе герой «Сватов» Семён Фурман добился неплохих успехов в карьере, даже несмотря на специфическую внешность. В свои 70 лет он уже стал почётным дедушкой, но ещё задолго до этого артист выглядел чуть ли не стариком.
Россия входит в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону. Не удивительно, что армия и госбезопасность, по мнению россиян, — самые авторитетные институты. Однако несмотря на уважение населения к военным структурам, большинство россиян хочет, чтобы власти тратили больше денег на улучшение благосостояния граждан.
Недавно ученые всего мира с замиранием сердца следили за посадкой на Марс американского Perseverance - первого в истории марсохода с дроном-вертолетом. Позади семь месяцев полета, почти 471 млн накрученных среди звезд километров. Есть статистика: во время посадки половина космических миссий на Марс заканчивалась катастрофой. А потому за эту часть полета специалисты переживали особенно. Ее даже назвали "семь минут ужаса".
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.