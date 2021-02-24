Ученые привели новые данные о первой смерти от COVID-19 в Европе

Первый смертельный случай от коронавируса в Европе зафиксирован 5 февраля 2020 года в Сербии, это на 10 дней раньше, чем считалось до этого, выяснили сербские ученые.

Ранее сообщалось, что первая смерть от COVID-19 в Европе наступила во Франции 15 февраля — скончался 80-летний турист из КНР.

Однако сербские ученые выяснили, что первым скончался 56-летний строитель из Белграда — 5 февраля 2020 года. Как уточняется, он долго не ездил за границу и не имел хронических заболеваний. В тот день он поступил в больницу с высокой температурой, кашлем, у него также наблюдались сложности с дыханием. Пациент умер через несколько часов после подключения к аппарату ИВЛ. Вскрытие показало, что мужчина скончался от пневмонии.

Исследователи обнаружили доказательства, что он умер из-за COVID-19. «Это первая смерть в Европе, которая, что доказано при помощи патогистологических и молекулярных анализов после смерти (человека — прим. ред.), вызвана COVID-19», — говорится в исследовании ученых, опубликованном в медицинском научном журнале Frontiers in Medicine.

Специалисты считают, что новые данные могут говорить о том, что коронавирус нового типа распространился быстрее и намного раньше, чем считалось. Также они установили, что COVID-19 мог быть причиной пневмонии неизвестного происхождения, о которой много говорили в январе и феврале прошлого года.

За прошедшие сутки в России выявили 11,8 тысячи случаев COVID-19. По данным штаба, за сутки выздоровели 12 956 пациентов с COVID-19, общее число вылечившихся выросло до 3 739 344. Кроме того, за день от вируса умерли 417 человек, за все время пандемии — 84 047.

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По инф. pnp.ru

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