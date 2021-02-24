Ученые привели новые данные о первой смерти от COVID-19 в Европе

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Первый смертельный случай от коронавируса в Европе зафиксирован 5 февраля 2020 года в Сербии, это на 10 дней раньше, чем считалось до этого, выяснили сербские ученые.
Ранее сообщалось, что первая смерть от COVID-19 в Европе наступила во Франции 15 февраля — скончался 80-летний турист из КНР.
Однако сербские ученые выяснили, что первым скончался 56-летний строитель из Белграда — 5 февраля 2020 года. Как уточняется, он долго не ездил за границу и не имел хронических заболеваний. В тот день он поступил в больницу с высокой температурой, кашлем, у него также наблюдались сложности с дыханием. Пациент умер через несколько часов после подключения к аппарату ИВЛ. Вскрытие показало, что мужчина скончался от пневмонии.
Исследователи обнаружили доказательства, что он умер из-за COVID-19. «Это первая смерть в Европе, которая, что доказано при помощи патогистологических и молекулярных анализов после смерти (человека — прим. ред.), вызвана COVID-19», — говорится в исследовании ученых, опубликованном в медицинском научном журнале Frontiers in Medicine.
Специалисты считают, что новые данные могут говорить о том, что коронавирус нового типа распространился быстрее и намного раньше, чем считалось. Также они установили, что COVID-19 мог быть причиной пневмонии неизвестного происхождения, о которой много говорили в январе и феврале прошлого года.
За прошедшие сутки в России выявили 11,8 тысячи случаев COVID-19. По данным штаба, за сутки выздоровели 12 956 пациентов с COVID-19, общее число вылечившихся выросло до 3 739 344. Кроме того, за день от вируса умерли 417 человек, за все время пандемии — 84 047.
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Выборы президента России намечены на 2024 год, и до этого еще далеко. Но в обществе уже активно кипит дискуссия, кто же может стать во главе государства вместо Владимира Путина. Если, конечно, «звезды сойдутся». По самой большой интриге последних лет эксперты высказывают разные мнения, называется много преемников. При этом стоит учесть, что знатоки мира большой политики, конечно, люди сведущие, но могут и ошибаться. Но все равно их комментарии любопытны и не нужно сбрасывать со счетов, ведь разбираются они в теме все равно лучше, чем мы. И вот, кстати, одна интересная точка зрения, касающаяся транзита власти.
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