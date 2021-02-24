ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
«Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же…»: первая и последняя роль Татьяны Кузьминой
2021-01-29-01-57-11
Всего одна роль сделала Татьяну Кузьмину знаменитой. Пусть даже зрители видели Гюльчатай в основном под покрывалом – это не помешало молодой актрисе прославиться на всю...
К нам недавно на село залетало НЛО: что случилось в Воронеже больше 30 лет назад?
2021-01-29-05-04-37
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа
2021-02-01-02-53-12
Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание после смерти своей матери. Вот прошло полгода, и он наконец-то решил рассказать о неприятном инциденте с мужем...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Ученые привели новые данные о первой смерти от COVID-19 в Европе
Юлия Тихонова, Парламентской газеты   
24 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Первый смертельный случай от коронавируса в Европе зафиксирован 5 февраля 2020 года в Сербии, это на 10 дней раньше, чем считалось до этого, выяснили сербские ученые.

Ученые привели новые данные о первой смерти от COVID-19 в Европе

Ранее сообщалось, что первая смерть от COVID-19 в Европе наступила во Франции 15 февраля — скончался 80-летний турист из КНР.

Однако сербские ученые выяснили, что первым скончался 56-летний строитель из Белграда — 5 февраля 2020 года. Как уточняется, он долго не ездил за границу и не имел хронических заболеваний. В тот день он поступил в больницу с высокой температурой, кашлем, у него также наблюдались сложности с дыханием. Пациент умер через несколько часов после подключения к аппарату ИВЛ. Вскрытие показало, что мужчина скончался от пневмонии.

Исследователи обнаружили доказательства, что он умер из-за COVID-19. «Это первая смерть в Европе, которая, что доказано при помощи патогистологических и молекулярных анализов после смерти (человека — прим. ред.), вызвана COVID-19», — говорится в исследовании ученых, опубликованном в медицинском научном журнале Frontiers in Medicine.

Специалисты считают, что новые данные могут говорить о том, что коронавирус нового типа распространился быстрее и намного раньше, чем считалось. Также они установили, что COVID-19 мог быть причиной пневмонии неизвестного происхождения, о которой много говорили в январе и феврале прошлого года.

  • За прошедшие сутки в России выявили 11,8 тысячи случаев COVID-19. По данным штаба, за сутки выздоровели 12 956 пациентов с COVID-19, общее число вылечившихся выросло до 3 739 344. Кроме того, за день от вируса умерли 417 человек, за все время пандемии — 84 047.
  • Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.

По инф. pnp.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 