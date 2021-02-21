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Эта беда страшнее любой заразы
Юрий КАРПЛЮК, ветеран труда   
21 Февраля 2021 г.
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Проблема неравенства среди пожилых людей тревожит каждого второго, кто выходит на пенсию. Особо задевает вот что: почему госслужащие, которые, в отличие от простых работяг, всю жизнь просидели в теплых кабинетах, находятся в столь привилегированном положении? Их пенсия исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обычным пенсионерам до этого далеко: 25 тысяч рублей – высшая планка, и то для многих недосягаемая. На эту тему в письме изданию «Мои года» размышляет ветеран труда из Иркутска Юрий Карплюк.

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Считаю необходимым поднять проблему неравенства в нашей стране. Да, эта проблема присуща всем странам – в мире растет имущественное расслоение. И свидетельство этому то, что сейчас творится почти во всех этих странах.

Но в России это происходит с какой-то устрашающей скоростью. Недавно банк Credit Suisse опубликовал данные своего исследования, согласно которому за год число долларовых миллиардеров в России выросло с 74 до 110. А долларовых миллионеров уже 246 тысяч человек, причем 264 россиянина входит в 1 процент самых богатых людей мира. При этом 83 % общего благосостояния в России находится в руках 10 % самых богатых граждан. А вот реальные доходы остального населения падают, начиная с 2014 года. Правда, Росстат путем методологических ухищрений «нарисовал» по итогам года рост доходов аж на 0,1 % в годовом выражении. А в третьем квартале прошедшего года рост доходов и вовсе пошел круто вверх – плюс 3 % к аналогичному периоду позапрошлого года.

Сегодня власть сосредоточила все свои усилия на пропаганде. Если смотреть ТВ, то там сплошное шоу, как шарманка заведенная. Народ устал уже от болтовни политологов и экспертов, устал от грязного белья бытовых шоу. Где же хоть какое-то внимание к производству, к науке, к человеку труда? Видно, совсем показывать нечего! Но если общество знает все подробности развода Джигарханяна и Петросяна, но при этом понятия не имеет, кто у нас лучший станочник, инженер, конструктор и какие новые сложные товары, нужные стране и миру, мы производим, то такое общество обречено на деградацию, а его рулевые на утиль. Экономист Гарварда Рикардо Хаусман разработал коэффициент экономической сложности: чем больше уникальных промышленных товаров отправляет страна на экспорт, тем выше ее потенциал развития. Мы в этом ряду на каком месте?

Давайте рассмотрим одну из причин социального неравенства – заработную плату. В СССР существовал «Единый тарифно-квалификационный справочник», где была четко определена заработная плата работающих всех профессий в народном хозяйстве страны. И это было справедливо и правильно. Ибо каждый стремился повышать свою квалификацию, чтобы повысить и уровень зарплаты. А что мы видим в России сегодня? Настоящий же бедлам и дискриминацию трудового человека! И это все происходит с подачи правительства! Всем же известны сверхзарплаты руководителей госбюджетных организаций и приближенной к ним верхушки.

В статье 144 Трудового кодекса РФ написано: правительство Российской Федерации может устанавливать базовые оклады (базовые должностные оклады). Это значит, что может и не устанавливать? То есть все государственные бюджетные организации отданы на «кормление» их руководителей? И чем меньше будут получать работники, тем больше перейдет денег в стимулирующий (премиальный) фонд, из которого директор, ректор, главврач может платить практически самоуправно, обеспечивая личную преданность и правильное голосование на выборах! Согласитесь, власть и приближенные к ней неплохо устроились, раз придумали такую уродливую систему оплаты труда.

Всем известно и то, что в России существует двойная форма оплаты труда: белая и черная зарплата. Для того чтобы пополнился бюджет пенсионного фонда, необходимо ввести закон, запрещающий черную оплату труда, и тогда пенсионный фонд получит дополнительно около 300 миллиардов рублей по расчетам экономистов-экспертов. Обидно и досадно, что правительство и Госдума бездействуют в этом отношении. А переход на прогрессивную шкалу НДФЛ мог бы дать колоссальную прибавку в госбюджет и в Пенсионный фонд. Но не так давно бывший премьер-министр Д. Медведев заявлял, что этот переход является неэффективным. А вот во Франции, Великобритании, Китае и еще в десятке стран прогрессивная шкала НДФЛ является эффективной! После таких заявлений можно только покрутить пальцем у виска в адрес власти. Ну и правда – не может же власть сама себя заставить платить народу!
А вспомните, как в советское время начислялась пенсия по старости. Я это хорошо знаю, так как работал начальником отдела кадров на заводе «Радиоприемник» и отправлял людей на пенсию. Хочу особо подчеркнуть, что каждый работник, уходя на заслуженный отдых, уже знал, какая будет у него пенсия. Имея трудовой стаж в 25 лет и заработок 160 рублей, ему полагалась пенсия в размере 120 рублей. А если он имел стаж 45 лет, то плюс ещё 10 %. Итого максимальная пенсия составляла 132 рубля. А вообще пенсия начислялась исходя из заработной платы в размере 75 % и общего стажа. Пенсия начислялась из бюджета, все было честно и прозрачно. В этом и был смысл истинно социального государства. Про сегодняшний день и говорить не стоит.

  • Хочу ещё особо заметить, что пенсия – это не подачка государства. Она должна быть благодарностью за труд, который он отдал своей стране. А в нынешних условиях с этой пенсией правительство развело даже пенсионеров по разные стороны баррикады. У нас только минимальную пенсию в 9-10 тысяч рублей получает более трёх миллионов пенсионеров, а сколько их получают по 12-13-14 тысяч? А с другой стороны – размеры пенсий уже во многие десятки, а то и сотни тысяч рублей у работников администрации любых рангов, у депутатского корпуса, у силовых структур!

Так может ли быть равенство даже среди этой самой небогатой части населения – пенсионеров? А ведь финансируются они все из общего кармана – федерального бюджета. Почему же такая несправедливость? Почему госслужащие, которые, в отличие от простых работяг, всю жизнь просидели в теплых кабинетах, находятся в столь привилегированном положении? Да потому, что они сами для себя написали такие законы. Вот и получается, что они сами себя, любимых, не обидели. А вот основной массе пенсионеров придумали хитрую балльную систему. Да еще госчиновникам оставили привязку пенсий к стажу и зарплате, они могут при необходимой выслуге получить пенсию в размере 75 % от оклада. Правда, хорошо сделали себе? Вот такие неодинаковые у нас к разным социальным группам населения пенсионные законы.

И когда возникает вопрос: почему пенсии для большинства пенсионеров у нас низкие? – то ответ на него совсем простой: так те, кто придумывает новые пенсионные реформы, кто принимает решение о повышении пенсионного возраста, кто отвечает за состояние системы пенсионного обеспечения, – они ведь не собираются жить на эти среднестатистические пенсии! Они находятся в одном измерении и реальности, а мы со своими пенсионными крохами – в другой.

Одна моя знакомая пенсионерка недавно уволилась с работы и столкнулась с такой ситуацией, которой была весьма удивлена. Оказывается, пропущенные индексации определяются не перемножением индексов, а их сложением, в результате прибавка к пенсии при таком хитром расчете получается меньше, чем могла бы быть. Вот так, даже по мелочам, государство и экономят на нас – как лиса «методом мышкования» гоняется за копейками бедных пенсионеров.

Еще одна проблема неравенства, которая вызывает недовольство уже у всех без исключения категорий населения – это ценообразование. Это же уму непостижимо, но у нас разница между ценами на продукты питания производителя и торговых сетей доходит до 300 %. Вот и получается, что сетевики фиксируют и выводят на зарубежные счета свои сверхприбыли, а покупателям остается лишь считать копейки в кошельке – на что там ещё хватит?

В России ежедневно открывается несколько сетевых супермаркетов. Годовой оборот доходит до 1,5 трлн руб. Срок окупаемости супермаркетов в Европе – 10 лет, а в России – 1,5 года. Происходит это из-за того, что разница между закупочной ценой товара и ценой его продажи – торговая наценка – в нашей стране в десятки раз выше, чем за рубежом. У них в среднем 10-12 %, а у нас 100-150 %. И государству до этого нет никакого дела!

«Торговые наценки у нас не регулируются никак, – объясняет глава «Конфедерации обществ потребления» Д. Янин. – Если продавец берет у закупщика товар по оптовой цене 100 руб., в теории он может его продать хоть за 500». Меж тем, года два назад на рассмотрение в Госдуме были внесены поправки к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», предлагающие ограничить наценку товаров в 30 %, но их не приняли. Вот так заботятся слуги народа и власть о своем народе.

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