Пенсионеры требуют не запрещать им калымить и собирать мусор

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В России должно быть отменено наказание для неофициально работающих пенсионеров. Без подработки многие пожилые люди попросту не смогут выживать, ведь пенсии хватает только на хлеб, картошку и макароны.
Напомним, статья 159.2 Уголовного кодекса определяет наказание за мошенничество при получении выплат от государства, в том числе пенсий, субсидий, компенсаций. Речь в том числе идет об утаивании фигурантом доходов помимо выплат. Петиция с требованием отменить эту часть статьи УК РФ размещена на сайте Российской общественной инициативы.
Автор петиции подчеркивает: на пенсию в России пенсионеры не живут, а выживают. Хватает только на хлеб, картошку и макароны, а фрукты, мясо и рыба — редкие «гости» на пенсионерском столе. Кроме того, пенсионерам нужны лекарства, санаторно-курортное лечение, одежда, обувь, бытовая техника — на это денег тоже никогда не хватает. Любая болезнь, что нередко происходит с пенсионерами, сразу же усугубляет безденежье, поскольку лечение также требует расходов.
«В настоящее время минимальная пенсия должна быть не менее 30 тыс. рублей в месяц, с индексацией не менее 5% в месяц. А прожиточный минимум должен быть не менее 25 тыс. в месяц, с увеличением на 5% ежегодно», — сказано в петиции.
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В минувшем году стало известно, что самыми «богатыми» в РФ оказались пенсионеры Чукотки, Ненецкого автономного округа, Магадана и Камчатки. Согласно данным Росстата за I полугодие 2019 года, на Чукотке средний размер пенсии — 24 тыс. 318 рублей, в Ненецком АО — 21 тыс. 605, в Магадане — 21 тыс. 553, на Камчатке — 21 тыс. 243 рублей. А самыми бедными оказались пенсионеры Дагестана. Здесь средний размер пенсии составляет 10 тыс. 922 рубля.
«Исходя из этого, почти всем пенсионерам сейчас крайне необходимы дополнительные заработки, как на неофициальных работах, так и на подработках, калымах. Поэтому большинство пенсионеров на рынках торгует урожаем со своих садов и огородов, лесными дарами в виде ягод и грибов, лекарственных трав. Более того: многие пенсионеры собирают металлолом, стеклопосуду и другое вторсырье. И даже не брезгуют лазить по мусорным контейнерам, свалкам и помойкам. Подрабатывать вынуждены и инвалиды 1 и 2 групп», — подчеркивает автор.
Однако, отмечает он, из-за статьи 159.2 УК РФ, которая предполагает наказание для неофициально работающих пенсионеров, подработки становятся опасными. «Считаю эту статью не только несправедливой, но и варварской, более того — геноцидом против пенсионеров», — пишет автор. Он требует отменить эту статью и разрешить всем российским пенсионерам неофициально работать и подрабатывать без урезания пенсий.
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В России должно быть отменено наказание для неофициально работающих пенсионеров. Без подработки многие пожилые люди попросту не смогут выживать, ведь пенсии хватает только на хлеб, картошку и макароны.
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