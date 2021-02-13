Бесплатная учеба в вузе станет более доступной?

В митингах, прошедших по стране после ареста Навального, главной движущей силой оказалась молодёжь. Вышли даже те, кто об оппозиционере ничего не знал. Анализируя ситуацию, эксперты основной причиной называли деструктивное влияние социальных сетей. Прозвучала и мысль о малой по сравнению с советскими временами доступности высшего образования. Так ли это?

На самом деле поступить в престижный вуз было непросто и в СССР. В МГУ, МГИМО и в другие ведущие институты и университеты на одно место претендовали иногда десятки человек. Да, были рабфаки, поблажки для отслуживших в армии и уже поработавших по выбранной специальности, но и эти абитуриенты проходили жёсткий отбор. Так что студентами становились далеко не все желающие. В 1970 году, например, на 2402 тыс. шестнадцатилетних жителей РСФСР приходилось 537 тыс. мест в вузах, в 1980-м на 2225 тыс. – 613 тыс. мест. То есть шанс получить высшее образование в те годы в среднем был примерно у 25% выпускников школ. Если же вычесть иностранных студентов и учившихся по направлениям союзных республик, ситуация ещё менее радужная.

В девяностые и нулевые появились частные вузы и огромное количество филиалов государственных, превратившихся, как выразился тогда президент, в «лаборатории по штамповке корочек». Престиж высшего образования обесценился, и государство начало оптимизацию вузов, сократив более половины филиалов. В результате стать студентами на бюджетной основе могли, как и в советские времена, не более четверти получивших среднее образование.

Однако в середине двухтысячных число окончивших 11-й класс начало резко убывать, и в 2017 году из 703 тыс. сдающих ЕГЭ только 617 тысяч были выпускниками текущего года. С учётом количества бюджетных мест – 575 тыс. – шанс поступить на бюджет (за минусом мест в магистратуре) тогда был более чем у 50% абитуриентов. В советские времена об этом можно было только мечтать. Правда, столь блестящая ситуация длилась недолго. Число выпускников начало расти, а места в вузах – сокращаться. В 2019 году на бюджет брали уже только 518 тыс. человек. Больше всего урезали места в магистратуре – с 207 тыс. до 128 тыс. Под сокращение попало и заочное обучение.

В целом, по данным НИУ ВШЭ, высшее образование в России получают 30% молодых людей в возрасте 17–25 лет. Соотношение доли бюджетного и платного приёма в топовых вузах в среднем 38 на 62. В прошлом году ведущие вузы принимали на бюджет абитуриентов со средним баллом от 90 и выше. С 80–90 баллами можно было поступить на контрактной основе. Если ты из семьи с доходами выше среднего. Платное образование с каждым годом становится всё менее доступным, разброс цен по стране – от 29 тысяч рублей до сотен тысяч в год. В некоторых вузах обучение дорого до неприличия. В нынешнем учебном году в НИУ ВШЭ годовой курс по программе «экономика» стоит 580 тыс. рублей, направление «логистика» и «управление бизнесом» – 550 тыс. В МГИМО – «дипломатия и политика зарубежных стран» – 670 тыс., годовой курс «международных экономических отношений» – 605 тыс. Большая часть направлений в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского обойдётся семье в 774 тыс. рублей в год.

Есть специальности, например востоковедение, получить которые выходцу из среднестатистической семьи практически невозможно – бюджетных мест крайне мало, а потому и обучение по контракту слишком дорого. Впрочем, поступление в Институт стран Азии и Африки при МГУ, например, и в советские времена для большинства было несбыточной мечтой. Даже, пожалуй, более несбыточной, чем сегодня. Ведь платного обучения с возможностью поступить, недобрав баллы, тогда не существовало.

Больше всего мест сегодня отдаётся техническим специальностям, информатике, вычислительной технике, педагогике и медицине, чуть-чуть добавили бюджета по направлениям «искусство и культура», «гуманитарные науки» и «науки об обществе».

В будущем году, объявил Путин на встрече со студентами, будет дополнительно выделено ещё 34 тысячи бюджетных мест, и на бесплатное обучение в вузах смогут претендовать не менее 60% выпускников школ. Что ж, если экономическая ситуация позволит эти планы реализовать, у молодых людей появится гораздо больше шансов, чем в советские времена. Так и должно быть. Мир изменился, и нужны не столько рабочие руки, сколько рабочие мозги. Ну а что касается участия молодёжи в протестных акциях, так среди них замечены и студенты. Они вообще во всех странах и во все времена были питательной средой любой бузы. Истоки нужно искать в чём-то другом. Кстати, и революции, как правило, свершались не прачками, а элитой с очень хорошим образованием.

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