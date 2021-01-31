После митингов с участием детей власти предлагают каждый месяц промывать мозги родителям

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что для для борьбы с участием школьников в несанкционированных акциях нужна «комплексная работа». Дело в том, что во всех последних акциях протеста участвует уж очень много детей, и не волновать это не может...
«Нужно работать с семьей, вести работу с родителями, с директорами школ. Мы запланировали ежемесячно проводить всероссийские родительские собрания — впервые, такого никогда не было», — сказал Кравцов, отвечая на вопрос, что делает ведомство, чтобы избежать вовлечения школьников в несанкционированные акции.
Дети не должны бояться обсуждать «те или иные вопросы» с учителями «чтобы мы знали, чем живет сегодня ребенок», — считает министр.
Он добавил, что нужно вести работу с цифровой средой, «потому что понятно, откуда это идет, там должен быть интересный контент».
Кравцов также отметил, что введение ставок советника директора школ по воспитательной работе окажет положительное влияние на взаимоотношения в школах.
Напомним, митинги в поддержку политика Алексея Навального прошли 23 января по всей стране. На странице Минпросвещения «ВКонтакте» родителей школьников попросили 23 января организовать досуг детей и оградить их от «прогулок». Родителям предложили список занятий для выходных. Это просмотр любимого кино, прогулка в парке или лесу, катание на санках и коньках, фотосессия с детьми, настольные игры, чтение, домашний театр, приготовление еды.
По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, во время акций в поддержку Алексея Навального по всей России задержали около 300 несовершеннолетних. По данным «ОВД-Инфо» — 102.
В Москве школы поставят на учет учеников, которых полиция задержала 23 января во время протестной акции. 31 января протестные акции вновь были отмечены по всей стране. Число несовершеннолетних, которые приняли в них участие, пока неизвестно.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что для для борьбы с участием школьников в несанкционированных акциях нужна «комплексная работа». Дело в том, что во всех последних акциях протеста участвует уж очень много детей, и не волновать это не может...
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