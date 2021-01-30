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ВЦИОМ: почти 60% россиян считают высшее образование менее доступным, чем в СССР

По инф. polit.ru   
30 Января 2021 г.
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59% опрошенных россиян считают, что сегодня высшее образование менее доступно, чем в советское время, причем, данный показатель вырос на шесть процентных пунктов за пять лет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 32% респондентов придерживаются обратного мнения.

ВЦИОМ: почти 60% россиян считают высшее образование менее доступным, чем в СССР

Большинство опрошенных оценили систему образования в России как «посредственную» (42%) и «плохую» (13%) или «очень плохую» (9%). 4% назвали состояние отечественной системы образования «отличной», а 27% — «хорошей».

Наличие образования россияне рассматривают как необходимость: только 5% участников опроса отметили, что им безразличен уровень образования их ребенка. Большинство респондентов (81%) хотят, чтобы дети или внуки получили высшее образование, а 2% считают, что достаточно средней школы.

Согласно материалам исследования, большинство опрошенных (62%) не видят прямой зависимости между уровнем образования и материальным благополучием человека.

Образование, которое получит ребенок, в первую очередь зависит от материального благополучия его семьи — так считает большинство опрошенных (53%). На втором месте — желание ребенка учиться (48%). На третьем — стремление родителей дать ребенку образование (34%). И на четвертом месте личные способности ребенка (29%).

Опрос был проведен 14 января 2021 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

  • Другие любопытные результаты опросов общественного мнения - по ссылке.

Polit.ru

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