Адвокат Михаил Барщевский: Будьте добрее друг к другу

Общественный и политический деятель, известный адвокат Михаил Барщевский ответил на вопросы - о себе, о временах "Что? Где? Когда?"... и об интереснейших юридических делах, связанных с наследствами (тема, актуальная для нашего пожилого читателя!)

– Михаил Юрьевич, этот год для вас – год юбилеев. Основанному вами адвокатскому бюро «Барщевский и партнёры» исполнилось 30 лет, в декабре вы будете праздновать своё 65-летие, грядёт 45-я годовщина вашей свадьбы, как вы относитесь к круглым датам?

– Планирую отметить свой юбилей, но в период коронавируса гарантировать ничего нельзя. Круглые даты – это повод не для торжеств, а для того, чтобы задуматься и подвести некие промежуточные итоги. Я уже в том возрасте, когда начинается обратный отсчёт. Ты уже понимаешь, что не вся жизнь впереди, и начинаешь думать о том, что ты успел, что не успел, что ещё хочется успеть, что ещё можешь успеть. Не могу сказать, что всё задуманное удалось реализовать, но по большому счёту я доволен тем, как прожил эти годы.

У меня два года назад был инфаркт. Звонили люди, вспоминали, сколько добра я им сделал. И когда ты лежишь после инфаркта, ещё неизвестно, выживешь или нет, это такой объективный индикатор того, как ты прожил свою жизнь.

– Ваш прадед Яков Давыдович Барщевский практиковал и достаточно успешно занимался адвокатурой в Харькове. Все ваши родственники прямо связаны с юриспруденцией. Значит ли это, что выбор деятельности заложен на генетическом уровне?

– Нет, не значит. Просто, когда ты живёшь в определённой среде, особенно в подростковом возрасте, то вольно или невольно тебя это увлекает. Далеко не все дети адвокатов становятся адвокатами, но многие. Я действительно четвёртое поколение юристов в семье. Старшая дочь – это пятое. Но она взяла и перешла с юридической деятельности на финансовую. В детстве, в 7-м или в 8-м классе, я написал несколько рассказов, которые мои родители показали тогдашним классикам советской литературы Павлу Антокольскому и Леониду Зорину. Оба сказали приблизительно одинаково. Мол, перо у мальчика есть, а жизни не знает совсем. Чтобы узнать жизнь, я решил стать географом. Пошёл в школу юных географов при геофаке МГУ, ходил в экспедиции. В тот год, 1973-й, когда я поступал в МГУ, у нас антисемитизм существовал почти на государственном уровне, евреев в этот вуз практически не брали. Меня красиво прокатили на экзаменах, хотя за полгода до этого я выиграл Всесоюзную олимпиаду по географии. Смешно, откровенно, цинично и нагло. И тогда стал выбор идти по стопам мамы – актрисы или папы – юриста. Я сдал вступительные в Щукинское театральное училище, а потом отец сказал такую фразу: «Если быть актёром, то надо быть гениальным, а семью придётся кормить, поэтому получи сначала диплом юриста, а потом поступай в Щукинское».

Я послушался и очень увлёкся юриспруденцией. Мои связи с театром не прервались, но выяснилось, что адвокатская профессия даёт возможность реализовать актёрские амбиции в гораздо большей степени, чем в актёрской профессии. Адвокат, во-первых, психолог, во-вторых, актёр и только в-третьих – юрист. Поэтому я и полюбил эту профессию. Даже жена, которая закончила иняз, по первому образованию преподаватель французского языка, поступила на юрфак в МГУ. Было так забавно, что одновременно жена училась на 3-м курсе юрфака МГУ, а дочь – на первом курсе. В период, когда у них были сессии, дома я питался сосисками и пельменями из магазина, к плите никто из них не подходил, поэтому их юридическое образование мне тяжело далось.

– Вы встретили свою супругу Ольгу Имануиловну Баркалову в институте?

– Нет, не в институте, а в институтские годы. Она училась в инязе, а я – на юридическом. Встретились мы на зимних студенческих каникулах в Доме творчества актёров. Это было 45 лет назад, и с тех пор пока не расставались.

– В чём секрет отношений, когда спустя столько лет смотришь на человека и тебе хочется ещё больше смотреть?

– Я думаю, главное – это чувство взаимной благодарности за то, что было сделано друг для друга в эти годы. Постоянная работа, а не просто времяпровождение. Ты что-то делаешь для человека, а он для тебя, и это становится естественным поведением. Доминирующее чувство благодарности, надёжности. Я помню отдельные фрагменты своего обучения в школе, а после школы была только Ольга, и во всех моментах моей жизни она присутствовала. Это уже часть меня. И у неё в жизни то же самое. В старости, как сейчас модно говорить, в зрелом возрасте, самое важное, чтобы было с кем вспоминать. Почему вдруг люди ближе к пенсии начинают разыскивать своих одноклассников и однокурсников? Есть с кем вспомнить. Мне в жизни вспоминать нечего, что бы не было связано с семьёй. Человек в молодости живёт на 5% воспоминаниями и на 95% планами. Истинная старость – это когда человек на 95% живёт воспоминаниями и на 5% планами, причём в основном связанными со сдачей анализов. Зрелый возраст – это 70% воспоминаний, 30% планов. У нас пока есть те самые 30% планов, но 70% воспоминаний – и их есть с кем разделить.

– Вы уже связаны с игрой «Что? Где? Когда?». Как, по вашему мнению, изменились вопросы от телезрителей? Сейчас они сложнее или проще по отношению к тому времени, когда вы начинали участвовать в этой игре?

– Они не могут стать проще, потому что не повторяются, и начинается всё от простого к сложному. Первое время вопросы были проще, сегодня сложнее. В «Что? Где? Когда?» в отличие от многих других интеллектуальных игр не пропускаются вопросы на знание. Принимаются вопросы на сообразительность, на логику. Там нет вопросов, в каком году родился такой-то или в каком году была такая-то битва. То есть вопросы на знания не задаются в отличие от всех других интеллектуальных игр, здесь вопросы на интеллект. Этот проект отличается от всех остальных интеллектуальных игр тем, что это единственная игра, которая является реально интеллектуальной, а не эрудиционной. Иногда бывают шикарные вопросы, и когда ты узнаёшь ответ, то просто ах! Бывают вопросы, которые совершенно не интересны, удовлетворительные, я бы назвал их дурацкие, но процент дурацких вопросов не превышает 10%, и это вполне приемлемо. Но самое забавное – это когда игроки берут дурацкий вопрос.

– Правда ли, что ваш юридический вопрос привлёк внимание Владимира Яковлевича Ворошилова и после сложного разговора, местами даже на повышенных тонах, он пригласил вас в клуб?

– Там история была такая. «Что? Где? Когда?» – это хозяйствующий субъект, и ко мне в своё время обратились Наталья Стеценко и Андрей Козлов как к адвокату по юридическим вопросам, касающимся деятельности фирмы «Игра». В ходе разговора я им сказал, что у вас странная ситуация – возникает спор между ведущим и знатоками, и спор решает ведущий, но должна быть третья сила, судья, который разрешает спорную ситуацию. Мне через несколько дней позвонил Ворошилов: «Что это у вас за бредовая идея?» Я ему сказал: «Приезжайте поговорим». Он приехал ко мне, а у него был тяжелейший характер, как у любого гениального человека и очень умного, и он не терпел дураков. Я тоже не терплю дураков, меня дураки раздражают, на чём мы, собственно, и сошлись. Он спросил, что это у вас за идея? Я ему говорю, вот такая-то. Он сказал: «Тогда вы и будете этим самым судьёй». Когда я отказался, он сказал, что давать советы все могут, а ты сделай что-нибудь. До этого у меня был очень большой телевизионный опыт, и телевидения как такового я не боялся, а он меня взял «на слабо», и я появился в качестве защитника знатоков. Дальше уже были этот увлекательный процесс, прямой эфир, спорные ситуации, и соображать надо моментально, а Ворошилов за словом в карман не лез, у него реакция была совершенно фантастическая, и, видимо, ему понравилось, что появился оппонент, который мог ему противостоять. Он любил, когда ему кто-то сопротивляется, ему было интересно.

– В вашей книге «Наследство и наследники» есть ответы на многие основные проблемы, которые могут поджидать человека, желающего вступить в наследство: что делать с долгами, оставленным имуществом, можно ли восстановить срок обращения у нотариуса, если он пропущен, могут ли рассчитывать на какую-либо часть наследства бывшая жена, родственники? Кому обязательно надо прочитать вашу книгу, кому она будет полезна?

– Я надеюсь, эта книга станет настольной для нотариусов, судей и адвокатов, и писал я её для этого. Не зря с ней мучился полтора года. Для студентов она очень полезна, и если прочтут эту книгу, то получат пятёрку и ещё преподавателю много нового расскажут. Людям, которые не занимаются юриспруденцией, пролистать эту книгу тоже очень полезно, поскольку она написана достаточно просто. Текст, предназначенный для юристов, набран курсивом, чтобы обычный гражданин не отвлекался на юридические тонкости. Наследственное право касается любого и каждого, это данность. Поэтому понимать, как всё происходит, когда мы уходим, или как действовать, когда ушёл кто-то из наших близких, понимать это и не совершать глупостей и ошибок полезно каждому. Не надо эту книгу перечитывать несколько раз, но как справочник она всегда может оказаться полезной. Наследственное право никто не знает. Среди юристов, консультирующих граждан, очень многие имеют весьма отдалённое представление не только о тонкостях, но и об основных принципах наследственного права. Семейное право знают намного лучше, а наследственное знают очень плохо, она одна из очень важных областей законодательства.

– Проблемы с наследством связаны с юридической безграмотностью или это русское авось?

– Наследодатель не знает, как правильно составить завещание, составлять ли завещание, наследники проявляют нормальную жадность, не понимая, что даже после того, как разделят наследство, им всё равно придётся жить вместе, и пускай не под одной крышей, но вместе, они всё равно родственники. И конечно, огромное количество ошибок при составлении завещания, при принятии наследства, при разделе наследства.

– Ну и напоследок короткое пожелание читателям.

– В наше время пожелание будет состоять из двух частей: первое – актуальное – здоровья, а второе – общее, которое сейчас часто говорят – будьте добрее друг к другу, мы же не животные!

***

Много направлений есть в юриспруденции. И вопросы наследства здесь большая немаловажная и щепетильная тема. Она касается судеб людей, часто их материального благополучия. Нередко дележка делает родственников злейшими врагами, оставляет горький осадок на долгие годы и прочее. И иногда без помощи профессионалов, хорошо ориентирующихся в наследственном праве, просто не обойтись. Пусть их будет больше – честных, грамотных, понимающих, которые все разложат клиенту по полочкам и позволят выйти из любой ситуации с наследством с достоинством.

По инф. argumenti.ru

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