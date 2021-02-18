Какие могут быть опасности в старых квартирах?

В фильмах ужасов часто используют старые квартиры для нагнетания страха на героев кино. И как только последние успокаиваются, то к ним неминуемо приходит расплата за это. А если перейти на реальность, то что может быть опасного в квартире «в годах»? Многое риски здесь – просто людские фантазии.

Какие опасности скрывает старое жилье?

Уже очень давно старые квартиры и дома приучили людей к тому, что там могут быть очень странные вещи, которые заставляют фантазию разгуляться. Все это приводит к страху и панике, из-за чего люди перестают трезво оценивать ситуацию.

Водопровод

Если в жилище не проводился капитальный ремонт, то водопроводные трубы быстро начинают ржаветь. Вода сразу же будет отдавать неприятным запахом и появится характерный желтый или оранжевый оттенок. Это показатель того, что в воде много железа и марганца, которые вредны для организма. Стоит задуматься над этим и держаться от таких водопроводов как можно дальше.

Вентиляция

Эксперты говорят, что в старых квартирах или домах система вентиляции может навредить здоровью людей. В ней нет злых духов и страшных оборотней, но старая вентиляция может спровоцировать аллергию или другие заболевания, и все из-за огромного скопления пыли. Это повод задуматься о том, что вентиляцию необходимо прочистить и регулярно просматривать, все ли там нормально или нет.

Электропроводка

Из-за неисправной электропроводки люди могут испытывать еще больший страх, чем если бы встретили полтергейста. Старая электропроводка может стать решающим фактором экологического риска. Все дело в электромагнитных полях, которые превышают норму, рекомендованную представителями ВОЗ.

Необходимо следить за тем, в порядке ли электропроводка или нет. Если же нет, то это серьезный повод вызвать специалиста, который исправит неполадку и решит многие другие вопросы.

Излучения

Если неподалеку от дома есть подстанция, которая создает повышенное электромагнитное излучение, это повод задуматься. По словам специалистов, необходимо отказаться от такого жилища, иначе это приведет к плохим последствиям. Специалисты говорят, что электромагнитное излучение может вызывать повышенную утомляемость, головокружение и другие проблемы.

Чем мы дышим в квартире?

Эксперты говорят, что есть множество источников, которые могут загрязнять атмосферу в жилище. За этим необходимо следить. Например, новые жильцы начали делать ремонт, и минеральная вата залетает в окна и дает повышенную концентрацию фенола и формальдегида. В итоге у человека появляется бронхит или аллергия.

Совет от эксперта: запирать окна, если соседи делают ремонт, приобрести специальные фильтры воздуха, которые помогут очистить его в определенный момент (срабатывает автоматически). Также можно приобрести увлажнитель воздуха, который не только повышает влажность, но и убивает некоторые вредоносные бактерии.

Опасности бытового плана могут поджидать в любой квартире, если ее не содержать в порядке, не только в старой, но и в новой. При ненадлежащем уходе недвижимость быстро придет в негодность. Поэтому советы по трубам, вентиляции, проводке и остальному будут кстати, ведь особенно коммуникации в квартире, согласитесь, это наше всё.

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По инф. 1rre.ru

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