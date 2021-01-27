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Превращаем старую советскую вешалку в современную и функциональную вещь
По инф. sam.mirtesen.ru   
27 Января 2021 г.
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Переделка старых вещей — отличный способ обновить интерьер дома и сэкономить приличную сумму денег на покупке нового декора. Даже старой советской вешалке можно подарить вторую жизнь, сделав ее стильным и функциональным элементом.

10

1

Удалите старую краску с помощью шлифовальной машины.

2

Чтобы облегчить процесс шлифования вешалки, разберите верхнюю часть.

После того, как слой краски будет снят, каждую деталь вешалки необходимо протереть раствором спирта. Это необходимо для того чтобы очистить поверхность, и улучшить сцепление металла с краской.

Металл необходимо подготовить к окрашиванию с помощью специального раствора — преобразователя ржавчины. Но если вы планируете использовать специальную краску для металла, этот шаг можно пропустить.

3

Для окрашивания вешалки понадобится губка для мытья посуды. Важно чтобы губка имела мелкие дырочки.

4

Обмокните губку в краску и легкими вбивающими движениями окрашивайте вешалку, начиная с основания.

Покрасьте вешалку в два слоя, позволяя краске высохнуть не менее двух часов. Соберите вешалку и докрасьте детали, которые не получилось прокрасить сразу.

5

Ножки вешалки занимают довольно много места, которое можно использовать с пользой. Из бумаги вырежьте заготовку форма которой соответствует форме пространства между ножками.

6

Используя этот шаблон, подготовьте полочки из фанеры. Зашлифуйте фанерные полки с обеих сторон. Чтобы сделать на полках оригинальный узор, наклейте на них бумажный скотч. Те части фанеры, которые прилегают к скотчу, прокрасьте практически сухой кистью, это позволит избежать затекания краски под скотч. После этого прокрасьте не заклеенные участки доски.

7

Для завершения работы над полочками покройте их лаком.

8

Зафиксируйте полочки на вешалке с помощью струбцин, используя сверло по металлу просверлите отверстия в полках и вешалке. Для соединения деталей используйте саморезы.

9

После преображения вешалка стала не только очень стильной, но и функциональной.

10

Удобную полочку можно использовать для хранения тапочек и разных мелочей.

11

Поэтапный процесс переделки старой советской вешалки можно посмотреть на видео:

По инф. sam.mirtesen.ru

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  • Превращаем старую советскую вешалку в современную и функциональную вещь
    Переделка старых вещей — отличный способ обновить интерьер дома и сэкономить приличную сумму денег на покупке нового декора. Даже старой советской вешалке можно подарить вторую жизнь, сделав ее стильным и функциональным элементом.
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