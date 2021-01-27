Превращаем старую советскую вешалку в современную и функциональную вещь

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Переделка старых вещей — отличный способ обновить интерьер дома и сэкономить приличную сумму денег на покупке нового декора. Даже старой советской вешалке можно подарить вторую жизнь, сделав ее стильным и функциональным элементом.
Удалите старую краску с помощью шлифовальной машины.
Чтобы облегчить процесс шлифования вешалки, разберите верхнюю часть.
После того, как слой краски будет снят, каждую деталь вешалки необходимо протереть раствором спирта. Это необходимо для того чтобы очистить поверхность, и улучшить сцепление металла с краской.
Металл необходимо подготовить к окрашиванию с помощью специального раствора — преобразователя ржавчины. Но если вы планируете использовать специальную краску для металла, этот шаг можно пропустить.
Для окрашивания вешалки понадобится губка для мытья посуды. Важно чтобы губка имела мелкие дырочки.
Обмокните губку в краску и легкими вбивающими движениями окрашивайте вешалку, начиная с основания.
Покрасьте вешалку в два слоя, позволяя краске высохнуть не менее двух часов. Соберите вешалку и докрасьте детали, которые не получилось прокрасить сразу.
Ножки вешалки занимают довольно много места, которое можно использовать с пользой. Из бумаги вырежьте заготовку форма которой соответствует форме пространства между ножками.
Используя этот шаблон, подготовьте полочки из фанеры. Зашлифуйте фанерные полки с обеих сторон. Чтобы сделать на полках оригинальный узор, наклейте на них бумажный скотч. Те части фанеры, которые прилегают к скотчу, прокрасьте практически сухой кистью, это позволит избежать затекания краски под скотч. После этого прокрасьте не заклеенные участки доски.
Для завершения работы над полочками покройте их лаком.
Зафиксируйте полочки на вешалке с помощью струбцин, используя сверло по металлу просверлите отверстия в полках и вешалке. Для соединения деталей используйте саморезы.
После преображения вешалка стала не только очень стильной, но и функциональной.
Удобную полочку можно использовать для хранения тапочек и разных мелочей.
Поэтапный процесс переделки старой советской вешалки можно посмотреть на видео:
Переделка старых вещей — отличный способ обновить интерьер дома и сэкономить приличную сумму денег на покупке нового декора. Даже старой советской вешалке можно подарить вторую жизнь, сделав ее стильным и функциональным элементом.
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