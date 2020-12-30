В экономии платы за «коммуналку» помогут датчики движения и светодиодные лампочки

«С ужасом наблюдаю, как выросли цены на еду. А ведь в следующем году нас ожидает новый рост цен на «коммуналку». Подскажите, как можно сэкономить на жилищно-коммунальных платежах?» Вера Ивановна, Кострома.

Лайфхаками по экономии на коммунальных услугах делится Светлана Разворотнева, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль»:

– Легче всего, пожалуй, экономить на своей квартире. Надо поставить светодиодные лампочки, если вы забываете выключать за собой свет, еще и датчик движения по квартире. Он стоит недорого, но сам будет выключать за вас свет. Стоит иметь лампы с разным режимом освещения, когда вы, например, смотрите телевизор, света нужно меньше. Если регулярно мыть окна, то света в квартире будет больше, а потребление электроэнергии – меньше.

Хорошо, чтобы дома все бытовые приборы были класса А, энергосберегающие, но это существенные расходы. А вот на то, чтобы не ставить холодильник рядом с плитой или батареей – так он потребляет больше энергии, – денег не требуется. Не надо включать воду, когда чистите зубы, а тарелки перед мытьем стоит протереть бумажными салфетками – меньше уйдет воды.

Неработающий, но включенный в розетку прибор все равно потребляет электроэнергию. Телевизор за год может съесть электроэнергии на тысячу рублей. Даже оставленная в сети зарядка от телефона потребляет электричество. Если вы не пользуетесь радио, отключите радиоточку.

Но самые большие коммунальные траты связаны с нашими расходами на тепло, и здесь в одиночку в многоквартирном доме экономить не получится, потому что на весь дом – один прибор учета тепла и плата распределяется по собственникам пропорционально количеству квадратных метров. Мы потребляем больше тепла, чем требуется, коммунальщики в этом заинтересованы. Тут нужно проводить собрание собственников и принимать решения. Как минимум нужно поставить регулирующие температуру приборы, чтобы тепла поступало столько, сколько нужно, не больше. Есть возможность получить компенсацию на проведение энергоэффективных мероприятий из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Фонд компенсирует до 80% затрат. Кроме того, на сайте фонда с помощью калькулятора можно просчитать потенциал таких мероприятий – сколько можно сэкономить. Как показывает практика, платежи по теплу можно снизить наполовину. Можно поработать и с экономией электроэнергии по всему дому, установив в местах общественного пользования датчики движения.

Коммунальные платежи с их ежегодным ростом уже не просто кусаются, а очень сильно кусаются. И поэтому полезные советы на сей счет нужно и собирать, и стараться применять на практике. Ведь кто еще о нашем не таком уж богатом пенсионном кошельке позаботится, чтобы там деньги подольше лежали? Только мы сами. И детям-внукам посоветовать можно: уметь экономить всегда пригодится.



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Sobesednik.ru

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