«Умные счетчики»: что это такое и кому за них платить?

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Умный счетчик - что это вообще такое?
Интеллектуальный прибор учета, так правильно называется умный счетчик, отличается от обычного тем, что он имеет доступ в интернет (проводной или мобильный) с помощью сим-карты. Данные о расходе электроэнергии потребителей автоматически поступает в энергопоставляющую компанию. Кроме этого, новые счетчики сообщают о неполадках, изменениях напряжения и частоты. Потребитель освобожден от обязанности регулярно снимать показания, высчитывать сумму к оплате. Все это будет происходить аппаратным путем. На основании полученных данных поставщик электроэнергии выписывает клиенту счет на оплату.
По закону, потребитель несет ответственность за целостность прибора, если он установлен в квартире или на территории частного дома. Если счетчик стоит в местах общего пользования (в подъезде многоэтажного дома), за его состояние отвечает обслуживающая фирма.
А платить кому?
На сегодняшний день установка новый приборов учета – добровольная, за исключением тех случаев, когда старый прибор вышел из строя или подошел срок его поверки. Тогда без согласия потребителя обслуживающая компания производит замену на умный счетчик.
По закону, потребитель не платит ни за сам прибор, ни за его монтаж.
Всеобщий обязательный переход на умные счетчики электроэнергии начинается 1 января 2022 года. В течение 15 лет замена произойдет по всей стране.
Участились случаи обмана жителей: под видом работников коммунальных служб мошенники приходят к гражданам и угрожают штрафами, если те не соглашаются за деньги поменять обычный счетчик на новый, электронный. На самом деле в настоящее время нет никаких строгих сроков замены и никаких штрафов закон не предусматривает.
Потребитель должен оплачивать только электроэнергию, согласно установленному тарифу.
До 1 января 2021 года в связи с пандемией коронавируса отменена плановая поверка электросчетчиков. Если срок поверки истек, управляющие компании и поставщики ресурсов обязаны принимать показания приборов и оплату от населения.
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