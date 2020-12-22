Москвичам присылают фальшивые счета за «коммуналку». Будем начеку!

Москвичи стали получать поддельные счета за коммунальные услуги. Жители столицы, будем бдительны!

Уведомления о якобы появившейся задолженности приходят на электронную почту. В письме мошенники предлагают погасить долг через интернет. Если пользователь решает провести оплату, вводит реквизиты своей банковской карты, мошенники получают доступ к его счету и могут снять деньги, предупреждают чиновники.

Если письмо вызывает подозрение, в департаменте рекомендуют обратиться в управляющую компанию или один из центров госуслуг «Мои документы», а также по телефону единой горячей линии +7 (495) 777-77-77.

Долговые уведомления могут приходить на электронную почту только, если пользователь самостоятельно подписался на эту услугу в личном кабинете на портале mos.ru, напомнили в ведомстве. В подлинном документе всегда указаны фамилия, имя, отчество и адрес плательщика, код плательщика, тарифы на все виды услуг и другие данные.

Пенсионеры с их наивностью частенько становятся жертвами жуликов, но надеемся, что вы, дорогой читатель, как человек современный и трезвомыслящий, на подобное никогда не купитесь. И обязательно расскажите об этом новом способе мошенничества своим друзьям и знакомым.

А вот еще примеры заголовков о пенсионерах, которых обвели вокруг пальца:

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

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