ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Москвичам присылают фальшивые счета за «коммуналку». Будем начеку!

По инф. polit.ru   
22 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Москвичи стали получать поддельные счета за коммунальные услуги. Жители столицы, будем бдительны!

Жители Москвы начали получать фальшивые электронные счета за «коммуналку»

Уведомления о якобы появившейся задолженности приходят на электронную почту. В письме мошенники предлагают погасить долг через интернет. Если пользователь решает провести оплату, вводит реквизиты своей банковской карты, мошенники получают доступ к его счету и могут снять деньги, предупреждают чиновники.

Если письмо вызывает подозрение, в департаменте рекомендуют обратиться в управляющую компанию или один из центров госуслуг «Мои документы», а также по телефону единой горячей линии +7 (495) 777-77-77.

Долговые уведомления могут приходить на электронную почту только, если пользователь самостоятельно подписался на эту услугу в личном кабинете на портале mos.ru, напомнили в ведомстве. В подлинном документе всегда указаны фамилия, имя, отчество и адрес плательщика, код плательщика, тарифы на все виды услуг и другие данные.

Пенсионеры с их наивностью частенько становятся жертвами жуликов, но надеемся, что вы, дорогой читатель, как человек современный и трезвомыслящий, на подобное никогда не купитесь. И обязательно расскажите об этом новом способе мошенничества своим друзьям и знакомым.

А вот еще примеры заголовков о пенсионерах, которых обвели вокруг пальца:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 