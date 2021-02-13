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У МФО есть не только права, но и обязанности. А какие?
Валерия Брыжаченко, 1rre.ru   
13 Февраля 2021 г.
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Иногда жизнь преподносит ситуации, когда срочно нужны деньги. И некоторые люди обращаются за помощью в МФО. МФО – микрофинансовые организации. В отличие от банков они более лояльны к клиенту при выдаче средств, но берут за свои услуги больший процент, так как и риски несут посерьезнее. Банк перед сделкой проверяет клиента «до четвертого колена», а в МФО могут выдать деньги по одному документу и закрыв глаза на плохую кредитную историю. В МФО деньги получить в итоге гораздо проще, но суммы за месяц набегают такие, что некоторые заемщики, не рассчитав свои силы и не делая вовремя в положенном объеме выплаты, буквально могут погрузить себя в «долговую яму», выбраться из которой потом доступно не всем. Взявший кредит обязан рассчитаться с МФО по заключенному договору. А какие обязанности есть у МФО перед клиентом?

У МФО есть не только права, но и обязанности. А какие?

С 2021 года меняется формат свидетельства на право работать на рынке финансовых услуг для микрофинансовых организаций. Сведения о них будут собраны в единый реестр, выписка из которого заменит бумажное свидетельство. Каждый клиент имеет право ознакомиться с выпиской из реестра, прежде чем довериться МФО.

Права и обязанности МФО четко регламентированы законом. Интересно знать, на что имеют право клиенты и какую ответственность перед ними несет МФО.

Организация может:

  • требовать у клиента предоставить необходимые документы и сведения для выдачи микрозайма;
  • отказать в выдаче денег, объяснив свою позицию;
  • использовать взносы других лиц и организаций для своей деятельности;
  • вести разрешенные законом виды деятельности.

Кроме прав, у МФО есть очерченные законом обязанности:

  • честно и добросовестно информировать заемщиков обо всех условиях займа;
  • правила работы должны быть доступны для всех желающих;
  • подчиняться ограничениям, установленным государством на деятельность МФО;
  • соблюдать тайну взаимоотношений с клиентами;
  • предоставить клиенту выписку из реестра о легальности своей деятельности;
  • соблюдать правила работы, установленные Банком России.

В последнее время МФО предлагают клиентам упрощенный порядок предоставления займов онлайн. При этом существуют многочисленные риски стать жертвой мошенников.

Опытные юристы советуют:

  • ни при каких обстоятельствах не давать свои личные документы третьим лицам;
  • перед обращением за онлайн-займом проверить МФО по реестру;
  • собрать как можно больше информации об МФО из независимых источников;
  • ознакомиться с отзывами на форумах;
  • внимательно читать договор перед подписанием.

Эти советы помогут уберечь заемщиков от необдуманных обращений в МФО.

Когда нужны деньги, люди поступают по-разному. В случае обращения к МФО, да и к любым другим кредиторам, все-таки стоит очень хорошо подумать. Помня о том, что деньги в долг берутся чужие, а отдавать придется свои.

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  • У МФО есть не только права, но и обязанности. А какие?
    Иногда жизнь преподносит ситуации, когда срочно нужны деньги. И некоторые люди обращаются за помощью в МФО. МФО – микрофинансовые организации. В отличие от банков они более лояльны к клиенту при выдаче средств, но берут за свои услуги больший процент, так как и риски несут посерьезнее. Банк перед сделкой проверяет клиента «до четвертого колена», а в МФО могут выдать деньги по одному документу и закрыв глаза на плохую кредитную историю. В МФО деньги получить в итоге гораздо проще, но суммы за месяц набегают такие, что некоторые заемщики, не рассчитав свои силы и не делая вовремя в положенном объеме выплаты, буквально могут погрузить себя в «долговую яму», выбраться из которой потом доступно не всем. Взявший кредит обязан рассчитаться с МФО по заключенному договору. А какие обязанности есть у МФО перед клиентом?
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