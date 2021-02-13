У МФО есть не только права, но и обязанности. А какие?

Банковский пластик – это удобно, комфортно и более безопасно, чем наличка в кармане. Но иногда карту банки могут и заблокировать. За что же? Об этом рассказали специалисты, ссылаясь на нововведения, вступившие в силу в банковском секторе. Речь здесь идет о правилах обслуживания, которые включают в...
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Иногда жизнь преподносит ситуации, когда срочно нужны деньги. И некоторые люди обращаются за помощью в МФО. МФО – микрофинансовые организации. В отличие от банков они более лояльны к клиенту при выдаче средств, но берут за свои услуги больший процент, так как и риски несут посерьезнее. Банк перед сделкой проверяет клиента «до четвертого колена», а в МФО могут выдать деньги по одному документу и закрыв глаза на плохую кредитную историю. В МФО деньги получить в итоге гораздо проще, но суммы за месяц набегают такие, что некоторые заемщики, не рассчитав свои силы и не делая вовремя в положенном объеме выплаты, буквально могут погрузить себя в «долговую яму», выбраться из которой потом доступно не всем. Взявший кредит обязан рассчитаться с МФО по заключенному договору. А какие обязанности есть у МФО перед клиентом?
С 2021 года меняется формат свидетельства на право работать на рынке финансовых услуг для микрофинансовых организаций. Сведения о них будут собраны в единый реестр, выписка из которого заменит бумажное свидетельство. Каждый клиент имеет право ознакомиться с выпиской из реестра, прежде чем довериться МФО.
Права и обязанности МФО четко регламентированы законом. Интересно знать, на что имеют право клиенты и какую ответственность перед ними несет МФО.
Организация может:
требовать у клиента предоставить необходимые документы и сведения для выдачи микрозайма;
отказать в выдаче денег, объяснив свою позицию;
использовать взносы других лиц и организаций для своей деятельности;
вести разрешенные законом виды деятельности.
Кроме прав, у МФО есть очерченные законом обязанности:
честно и добросовестно информировать заемщиков обо всех условиях займа;
правила работы должны быть доступны для всех желающих;
подчиняться ограничениям, установленным государством на деятельность МФО;
соблюдать тайну взаимоотношений с клиентами;
предоставить клиенту выписку из реестра о легальности своей деятельности;
соблюдать правила работы, установленные Банком России.
В последнее время МФО предлагают клиентам упрощенный порядок предоставления займов онлайн. При этом существуют многочисленные риски стать жертвой мошенников.
Опытные юристы советуют:
ни при каких обстоятельствах не давать свои личные документы третьим лицам;
перед обращением за онлайн-займом проверить МФО по реестру;
собрать как можно больше информации об МФО из независимых источников;
ознакомиться с отзывами на форумах;
внимательно читать договор перед подписанием.
Эти советы помогут уберечь заемщиков от необдуманных обращений в МФО.
Когда нужны деньги, люди поступают по-разному. В случае обращения к МФО, да и к любым другим кредиторам, все-таки стоит очень хорошо подумать. Помня о том, что деньги в долг берутся чужие, а отдавать придется свои.
Иногда жизнь преподносит ситуации, когда срочно нужны деньги. И некоторые люди обращаются за помощью в МФО. МФО – микрофинансовые организации. В отличие от банков они более лояльны к клиенту при выдаче средств, но берут за свои услуги больший процент, так как и риски несут посерьезнее. Банк перед сделкой проверяет клиента «до четвертого колена», а в МФО могут выдать деньги по одному документу и закрыв глаза на плохую кредитную историю. В МФО деньги получить в итоге гораздо проще, но суммы за месяц набегают такие, что некоторые заемщики, не рассчитав свои силы и не делая вовремя в положенном объеме выплаты, буквально могут погрузить себя в «долговую яму», выбраться из которой потом доступно не всем. Взявший кредит обязан рассчитаться с МФО по заключенному договору. А какие обязанности есть у МФО перед клиентом?
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Банковский пластик – это удобно, комфортно и более безопасно, чем наличка в кармане. Но иногда карту банки могут и заблокировать. За что же? Об этом рассказали специалисты, ссылаясь на нововведения, вступившие в силу в банковском секторе. Речь здесь идет о правилах обслуживания, которые включают в себя ряд новых операций, являющихся «подозрительными». Как правило, именно это приводит к ограничению доступа к счету и собственным средствам держателей банковских карт.
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