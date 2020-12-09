Деньги в долг: где можно получить кредит?

В наши дни банковские услуги и в частности кредитование пользуется высоким спросом среди населения, и это понятно: люди больше не хотят месяцами или даже годами копить на нужную вещь, ведь можно взять деньги в кредит, приобрести то, что нужно, а потом постепенно отдавать долг. Впрочем, кроме банков услугу кредитования оказывают и ряд других организаций – МФО, кредитные кооперативы, ломбарды... Разбираемся, где какие кредиты дают и чем они отличаются.

Банковские кредиты

Без сомнения, ведущие позиции среди всех кредитных организаций занимают банки. Они действуют исключительно при наличии лицензии Центробанка и под его строгим контролем, и к выдаче кредитов относятся аккуратно, тщательно оценивая заемщика и возможные риски. В разных банках существуют различные условия для предоставления кредитов – разные сроки, процентные ставки и др. Те кредиты, которые предназначаются в адрес физических лиц, разделяются по целевому назначению и бывают:

потребительские кредиты - предоставляются на любые цели, и заемщику не надо отчитываться, на что ему нужны деньги;

ипотека - позволяет получить крупную сумму денег на длительный срок для приобретения жилья. Как правило, ежемесячный взнос немаленький, поэтому стоит заранее тщательно оценить свою платежеспособность;

рефинансирование – банк выдает новый кредит, чтобы человек погасил уже имеющийся, возможно, из другого банка. Нередко при рефинансировании можно получить более выгодную ставку;

кредит под залог недвижимости банк выдает чаще всего на длительный срок, причем с более низкой процентной ставкой, чем, к примеру, в потребительских кредитах. Например, БЖФ Банк готов предоставить кредит под залог в размере от 500 тысяч до 30 млн рублей без первоначального взноса.

Микрофинансовые организации, КПК и ломбарды

Получить займ в МФО намного быстрее и проще, чем в банке, обычно достаточно иметь только паспорт. Но и размер комиссии будет значительно выше. Перед тем, как обращаться в МФО, стоит убедиться, что данная организация есть в государственном реестре микрофинансовых организаций и имеет свидетельство Банка России.

КПК, или кредитные потребительские кооперативы, создаются группой граждан на основе паев участников специально для финансовой взаимопомощи. Здесь важно, чтобы КПК входил в саморегулируемую организацию и числился в государственном реестре регулятора. Размер процентной ставки обычно больше, чем банковские, но значительно меньше, чем в МФО. Что касается ломбардов, здесь по-прежнему можно получить деньги в долг, оставив в залог свое имущество, начиная от столового серебра и заканчивая автомобилем. И, как известно, если займ не возвращается в срок, клиент попросту лишается заложенного имущества.

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