Деньги в долг: эксперты советуют внимательно читать договоры о займе

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Не секрет, что многие россияне живут сегодня «от зарплаты до зарплаты». Поэтому когда возникают непредвиденные расходы, приходится брать деньги в долг. И даже пенсионеры, привыкшие экономить, иногда выходят за рамки своего бюджета и тоже вынуждены порой заимствовать денежные средства до ближайшей пенсии. В таких случаях выручить человека смогут банки или другие кредитные организации, и это замечательно. Однако брать займы надо с умом: не торопиться подписывать договор сразу, а внимательно его изучить.
Сегодня взять денег взаймы достаточно просто, будь то банковский кредит или займ, который предоставляют микрофинансовые организации (МФО), кредитно-потребительские кооперативы (КПК) и ломбарды. Между ними существует ряд отличий. Так, в банке получить кредит сложнее, но его стоимость будет ниже, а в МФО можно оформить займ буквально за несколько минут и с минимумом документов, зато проценты выше. Так или иначе, деньги все равно надо будет вернуть, а вот на каких условиях, в какие сроки и что будет в случае невыплаты – на все эти моменты стоит обратить внимание при заключении договора.
Прежде всего, стоит тщательно оценить свои возможности, прикинуть, сколько времени потребуется для погашения кредита, хватит ли для этого финансов. Специалисты считают, что оптимальный вариант для заемщика, если выплаты не превышают 30% от ежемесячных доходов. Чтобы найти наиболее подходящий вариант займа с лучшими условиями, а также выбрать надежную кредитную организацию, можно воспользоваться услугами специального сервиса, например, www.rusind.ru. Если речь идет о банковском кредите, который в отличие от микрозайма выдается чаще всего на несколько месяцев или даже лет, то оценивать нужно не только текущие финансовые возможности, но и будущий доход, и возможные осложнения, к примеру, болезнь или увольнение.
Решив все же воспользоваться услугами банка или МФО, следует обратить пристальное внимание на несколько важных моментов. В первую очередь нужно внимательно изучить график платежей, в том числе сопутствующих основным выплатам. К слову, заемщик имеет полное право в течение пяти дней изучать договор, прежде чем подписать его. Особенно внимательным стоит быть, беря ссуду в микрофинансовой организации. Зачастую микрозаймы оформляются онлайн. После простой регистрации, клиент выбирает сумму и срок займа, а после одобрения заявки ему высылается договор для подписания цифровым кодом. Поскольку чаще всего весь этот процесс занимает совсем немного времени, заемщик может пропустить такой этап, как чтение договора. Между тем, стоит обратить внимание на такие важные нюансы, как реальный размер процентной ставки по микрозайму, условия начисления пени в случае просрочки платежа, какие штрафные санкции предусмотрены за невыплату, возможность пролонгирования кредита и т.д. Таким образом, внимательно изучив договор, можно максимально обезопасить себя от неприятных последствий – только в таком случае кредит действительно оправдает себя.
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Деньги в долг: эксперты советуют внимательно читать договоры о займе
Не секрет, что многие россияне живут сегодня «от зарплаты до зарплаты». Поэтому когда возникают непредвиденные расходы, приходится брать деньги в долг. И даже пенсионеры, привыкшие экономить, иногда выходят за рамки своего бюджета и тоже вынуждены порой заимствовать денежные средства до ближайшей пенсии. В таких случаях выручить человека смогут банки или другие кредитные организации, и это замечательно. Однако брать займы надо с умом: не торопиться подписывать договор сразу, а внимательно его изучить.
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