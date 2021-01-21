«Сомнительные операции» с точки зрения банка: за что могут заблокировать вашу карту?

Банковский пластик – это удобно, комфортно и более безопасно, чем наличка в кармане. Но иногда карту банки могут и заблокировать. За что же? Об этом рассказали специалисты, ссылаясь на нововведения, вступившие в силу в банковском секторе. Речь здесь идет о правилах обслуживания, которые включают в себя ряд новых операций, являющихся «подозрительными». Как правило, именно это приводит к ограничению доступа к счету и собственным средствам держателей банковских карт.

Блокировка из-за «сомнительных операций»

В России увеличились случаи блокировки банковских карт. Речь идет о фактах, которые наблюдаются среди держателей пластика и владельцев счетов. Это связано с новыми правилами, соответственно, сотрудники финансовых учреждений начинают проявлять большую бдительность в данном направлении.

Нередко встречается ошибочная блокировка, однако это происходит из-за так называемых «сомнительных операций». Тем не менее зачастую именно это и позволяет предотвратить некоторые случаи мошенничества.

Помимо подобных схем, новые правила связаны с усугублением норм, которые противодействуют коррупции и отмыванию денежных средств. Так, в 2021 году банки будут блокировать те карты, операции по которым производятся в крупных суммах. В частности, речь идет о 600 тыс. рублей и выше.

В случае, если такая операция производится между счетами различных стран или же если расчеты будут производиться систематически при помощи третьих лиц, то счет владельца может попасть под блокировку.

Операции, производимые по исполнительным счетам или же те, что связаны с цифровой валютой, также теперь могут показаться банкам подозрительными. В данном случае необходимо будет наличие подтверждающих документов, если же счет клиента все же попадет под действие блокировки.

Особое внимание будет уделяться операциям с участием клиентов, которые подозреваются в нелегальном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов либо же состоявших в запросе от налоговой службы.

Также специалисты обратят внимание на подозрительное или же неоднократное резкое увеличение денежных средств на некоторых счетах. Эти нововведения также направлены на противодействие коррупции или же отмывание денежных средств.

Блокировка из-за других причин

Помимо вышеперечисленных случаев блокировки счета, есть и те, которые уже смело можно назвать традиционными. Так, например, банк будет блокировать счета и карты, операции по которым производятся в непривычном формате. Другими словами, если же у системы или специалистов возникнут вопросы насчет многократного повторения операций, их выполнения с подозрительного IP-адреса и прочее, то они вправе приостановить обслуживание данного клиентского счета.

Наличие задолженности, в том числе по ЖКХ, штрафам, алиментам и прочим вопросам также может стать поводом для блокировки карты. Тем не менее такие примеры в стране встречаются крайне редко.

В целом же, блокировка карт является эффективным средством против мошенничества. Как правило, банки производят блокировку именно в тот момент, когда кто-либо несанкционированно завладел или пытается завладеть денежными средствами, принадлежащими другому лицу.

Как же пользователю разблокировать свою карту

Процесс разблокировки банковской карты после приостановления ее действия несложный, однако потребует некоторого времени и наличия ряда доказательств. Во-первых, заявителю придется подтвердить свою личность. После звонка или же персонального обращения в банк также необходимо будет пояснить специалисту все факты движения средств по счетам, а также аргументировать их происхождение.

Следует помнить, что зачастую этим оперируют и злоумышленники. Специалисты финансовых учреждений напоминают, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать у владельца персональный пин-код или же CVV-код карты для выяснения обстоятельств случившегося.

Наверное, ввиду частоты мошенничеств в отношении держателей банковских карт и стоит сотрудникам финансовых учреждений быть более настороже. Но и под колпаком со своими средствами тоже оказываться как-то не хочется. Ощущение, как будто смотрит тебе кто-то посторонний в спину «что же ты там делаешь со своими деньгами». И никуда от такой данности больше не деться?



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