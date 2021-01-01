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Мошенники дозвонились до главы Центробанка. Она поразилась их «продвинутости»
По инф. rosbalt.ru   
01 Января 2021 г.
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что и ей звонили мошенники, причем ее поразила их «продвинутость». Об этом она рассказала в предновогоднем эфире с Сергеем Шнуровым.

Мошенники дозвонились до главы Центробанка. Она поразилась их «продвинутости»

«Мошенники (мне) звонили», — подтвердила глава ЦБ, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, поделилась опытом Набиуллина, ее «поразило», что «мошенники (оказались) такие, видимо, продвинутые, у них были боты, которые таким металлическим, механическим голосом говорили о том, что „если вы не переводили деньги на такую-то карту, нажмите такую-то кнопку“».

«Это вот так выглядит вполне… Хочется доверять, что называется», — подчеркнула глава ЦБ.

«Я, естественно, положила трубку, что я советую всем остальным, — призвала Набиуллина. — Когда вам звонят и представляются из банка, сразу нужно класть трубку. У вас есть номер телефона, который вам дал банк, позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно отвечать, тем более передавать какие-то данные».

По словам главы ЦБ, в наши дни используется «так называемая социальная инженерия», когда «понимают, как нужно разговаривать с определенными людьми». «Плюс к этому мошенники, к сожалению, имеют данные персональные», и «утечка данных» происходит часто, посетовала Набиуллина.

Напомним также, в начале декабря владельцев банковских карт в России предупредили об опасности полного списания денег. Как отмечал эксперт по информационной безопасности Аркадий Лизин, в последнее время в стране начала распространяться новая схема мошенничества. В ней замешаны «сотрудники» различных правоохранительных ведомств: например, полиции или службы судебных приставов.

Мошенники представляются сотрудниками органов, и это пугает человека на том конце провода. «Таким образом мошенники психологически воздействуют на людей и добиваются того, чтобы те предоставили любую нужную им информацию или перевели деньги на нужные им номера. Жертва ведется на подобные манипуляции и делает все по инструкции афериста», — пояснял Лизин.

Он советует не верить на слово тем, кто звонит на личный номер телефона. Такой звонок лучше сразу же оборвать и перезвонить по официальному номеру вашего банка. В таком случае можно быть уверенным в получении достоверной информации.

Ранее банк ВТБ предупредил, что зафиксировал новые случаи социальной инженерии: мошенники сообщают клиентам о якобы возникших у них долгах по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) за время изоляции в течение 2020 года и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях, получая доступ к банковским счетам граждан.

Как констатировали эксперты ВТБ по противодействию мошенническим операциям, в этом году злоумышленники пользуются тем, что значительное число россиян находятся на изоляции или работают удаленно.

Режим самоизоляции на всей территории РФ официально был отменен еще несколько месяцев назад, однако многие компании перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы, из-за чего граждане в этом году гораздо чаще находятся дома.

«Управляющие компании традиционно делают перерасчет за ЖКУ по итогам года, особенно если граждане несвоевременно передавали показания счетчиков воды и электроэнергии. В условиях пандемии траты на коммунальные услуги резко возросли, поэтому вопрос погашения задолженности, действительно, может быть для отдельных жильцов актуальным. Не дожидаясь конца года, мошенники проверяют горожан на бдительность», — цитировала пресс-служба ВТБ вице-президента банка, руководителя департамента эквайринга Алексея Киричека.

По инф. rosbalt.ru

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