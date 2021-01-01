Мошенники дозвонились до главы Центробанка. Она поразилась их «продвинутости»

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что и ей звонили мошенники, причем ее поразила их «продвинутость». Об этом она рассказала в предновогоднем эфире с Сергеем Шнуровым.
«Мошенники (мне) звонили», — подтвердила глава ЦБ, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом, поделилась опытом Набиуллина, ее «поразило», что «мошенники (оказались) такие, видимо, продвинутые, у них были боты, которые таким металлическим, механическим голосом говорили о том, что „если вы не переводили деньги на такую-то карту, нажмите такую-то кнопку“».
«Это вот так выглядит вполне… Хочется доверять, что называется», — подчеркнула глава ЦБ.
«Я, естественно, положила трубку, что я советую всем остальным, — призвала Набиуллина. — Когда вам звонят и представляются из банка, сразу нужно класть трубку. У вас есть номер телефона, который вам дал банк, позвоните и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Но никогда не нужно отвечать, тем более передавать какие-то данные».
По словам главы ЦБ, в наши дни используется «так называемая социальная инженерия», когда «понимают, как нужно разговаривать с определенными людьми». «Плюс к этому мошенники, к сожалению, имеют данные персональные», и «утечка данных» происходит часто, посетовала Набиуллина.
Напомним также, в начале декабря владельцев банковских карт в России предупредили об опасности полного списания денег. Как отмечал эксперт по информационной безопасности Аркадий Лизин, в последнее время в стране начала распространяться новая схема мошенничества. В ней замешаны «сотрудники» различных правоохранительных ведомств: например, полиции или службы судебных приставов.
Мошенники представляются сотрудниками органов, и это пугает человека на том конце провода. «Таким образом мошенники психологически воздействуют на людей и добиваются того, чтобы те предоставили любую нужную им информацию или перевели деньги на нужные им номера. Жертва ведется на подобные манипуляции и делает все по инструкции афериста», — пояснял Лизин.
Он советует не верить на слово тем, кто звонит на личный номер телефона. Такой звонок лучше сразу же оборвать и перезвонить по официальному номеру вашего банка. В таком случае можно быть уверенным в получении достоверной информации.
Ранее банк ВТБ предупредил, что зафиксировал новые случаи социальной инженерии: мошенники сообщают клиентам о якобы возникших у них долгах по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) за время изоляции в течение 2020 года и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о ранее совершенных транзакциях, получая доступ к банковским счетам граждан.
Как констатировали эксперты ВТБ по противодействию мошенническим операциям, в этом году злоумышленники пользуются тем, что значительное число россиян находятся на изоляции или работают удаленно.
Режим самоизоляции на всей территории РФ официально был отменен еще несколько месяцев назад, однако многие компании перевели своих сотрудников на дистанционный формат работы, из-за чего граждане в этом году гораздо чаще находятся дома.
«Управляющие компании традиционно делают перерасчет за ЖКУ по итогам года, особенно если граждане несвоевременно передавали показания счетчиков воды и электроэнергии. В условиях пандемии траты на коммунальные услуги резко возросли, поэтому вопрос погашения задолженности, действительно, может быть для отдельных жильцов актуальным. Не дожидаясь конца года, мошенники проверяют горожан на бдительность», — цитировала пресс-служба ВТБ вице-президента банка, руководителя департамента эквайринга Алексея Киричека.
Еще о свежих способах мошенничества (и расскажите об этом своих друзьям и родным!):
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим заглянуть "в будущее"...
Русское географическое общество опубликовало обзор об итогах 2020 года в области сохранения некоторых вымирающих видов животных: амурского тигра, дальневосточного и переднеазиатского леопардов, белого медведя, снежного барса и лошади Пржевальского.
Известную фразу «Как встретишь Новый год, так его и проведешь» не следует воспринимать буквально, утверждают психологи. Гораздо важнее в эту ночь — чувства радости и спокойствия. Но даже если праздник вдруг пошел не по плану, то это не должно считаться плохим знаком.
Весь год знаменитости жаловались на жизнь. Из-за пандемии коронавируса звёзды остались без выступлений и источников дохода. Певец Юлиан тоже не выступал с марта. Кроме того, в этом году закрылась его интернет-радиостанция, которая функционировала с 2006 года.
Генеральная уборка, цитрусовые и правильно подобранный декор позволят встретить ночь с 31 декабря на 1 января по фэн-шуй. Советами с поделилась руководитель Санкт-Петербургского центра фэн-шуй Олеся Рунова.
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 150 тысяч рублей чиновникам за оскорбление граждан при живом общении, в СМИ и Интернете. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Основная цель завершившегося в конце декабря образовательно-просветительского проекта «Вместе. To gather» – сформировать желание изучать русский язык у детей-билингвов из Киргизии и Испании через интерес к русской культуре. Участникам была представлена серия посвященных русской живописи XIX-XX веков и истории русской науки онлайн-марафонов, в том числе и марафон под названием «Об искусстве. Просто». Творческие конкурсы «История русского искусства глазами детей», «Изобретения глазами детей», фестиваль науки «Русская наука. Изобретения русских учёных», родительская конференция «Новый год и что с ним делать: традиции в русской и мировой культуре» стали второй частью проекта.
Российские кинологи составили рейтинг самых популярных кличек среди животных в 2020 году. Собаководы любят называть своих питомцев именами греческих богов и благозвучных названий городов, однако распространение коронавирусной инфекции также повлияло на выбор кличек.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.