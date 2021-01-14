За нашими денежками власти смотрят все пристальнее: о новшествах наступившего года

Про нововведения в сфере обращения с наличными и про налоги на вклады не говорит сейчас только ленивый. И зря, конечно, кажется, что все это пенсионеров никак не касается. А сбережения, которые есть у многих? А родственники, которые могут попросить иной раз помочь с финансовыми операциями? В общем, как ни крути, а затронуть все нововводимое может и пенсионную аудиторию. А потому давайте вникнем, что все-таки от властей на нас «свалится».

Введены новые правила мониторинга операций с наличностью

С 10 января информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Это также коснется обналичивания счетов мобильных операторов на сумму от 100 тысяч рублей и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Данные условия вступили в силу в связи с поправкам к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». По мнению законодателей, мера должна противодействовать коррупции.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, после передачи информации в Росфинмониторинг это ведомство будет принимать решение о необходимости направить данные в правоохранительные органы для «принятия превентивных мер».

Вклады от миллиона будут облагаться налогом. А есть способы его не платить?

С 1 января 2021 года все банковские вклады граждан больше 1 миллиона рублей будут облагаться налогом в 13%. Налогом облагается не все тело вкладов, а только доход — полученные проценты. Если процентная ставка по депозиту ниже ключевой ставки Банка России, то вклад облагаться налогом не будет. Точная сумма доходов от процентов, которая не подлежит налогообложению, 42 500 рублей, за все остальное сверх этого придется отдать государству 13%.

Что можно сделать в этой ситуации, чтобы не платить проценты и при этом не нарушать закон?

1. Разделить вклады между членами семьи

Это самый простой способ, лежащий на поверхности. Открыть вклады лучше только на совершеннолетних членов семьи, на детей открывать вклады нецелесообразно.

– Во-первых, позволяет открывать вклады на несовершеннолетних только Сбербанк. Во-вторых, при закрытии такого вклада вмешиваются органы опеки, которые запрашивают, на что именно родители хотят потратить средства, – объясняет инвестор и блогер Анастасия Тарасова.

2. Открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

ИИС также облагается налогом, но по нему можно получить налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей в год.

3. Вложить деньги в акции

– Если приобрести акции, они будут приносить дивиденды, а спустя три года их можно продать, применить налоговый вычет и не платить налог до 3 миллионов рублей, – объясняет Тарасова.

4. Купить облигации

Облигации — ближайший аналог вкладов.

– Там тоже есть налоговая составляющая, но при этом там процентная ставка выше. И если брать государственные облигации, то их надежность сравнима с банковскими вкладами, – говорит Тарасова.

5. Уйти в валюту

Если перевести все деньги, которые больше не облагаемой налогом суммы, в валюту и положить ее на депозит, то проценты платить вы точно не будете. По валюте они мизерные, но для тех, кто не хочет инвестировать и боится держать заначку под подушкой, это вариант. Не без минусов, конечно.

– Если банк станет банкротом и у него отзовут лицензию, то вы получите эти деньги, но в рублях по курсу на момент отзыва лицензии, – уточняет Тарасова.

Эксперт предлагает покупать валютные акции и облигации. По ее словам, это более выгодно.

6. Приобрести недвижимость

Если накопленные средства позволяют, можно купить квартиру и сдавать ее в аренду. Однушки – самый ходовой вариант. Но аренда становится все менее привлекательной, к тому же в ней есть свои издержки: если жильцы «убьют» квартиру, делать ремонт придется хозяину. Сегодня даже косметический стоит от 200 тысяч рублей.

7. Погасить кредит

Бывает так, что у человека есть и денежная заначка, и кредит. Можно снять «лишние» средства и погасить кредит досрочно. Обывателю так психологически комфортно, но финансисты считают, что это не выгодно.

– Сейчас низкие ставки по ипотеке. Выгоднее платить ипотеку под 6% годовых и инвестировать свои сбережения хотя бы под 9-10%, – говорит Тарасова. – Средняя доходность по акциям даже у консервативных инвесторов за 2020 год составила 20-25% годовых.

8. Купить золото и серебро

Драгметалллы растут в цене, серебро и золото (именно в такой последовательности, как ни странно) — лидеры.

– Если вы открываете ОМС (обезличенный металлический счет в банке), то вы привязываетесь к конкретному банку и сразу же теряете на разнице покупки и продажи, поэтому что она очень существенна, – говорит Тарасова.

Как выход эксперт предлагает покупать драгметаллы с брокерского счета через итф-фонды. Там же можно приобрести и сформировать целый портфель из акций и облигаций российских и иностранных компаний.

Зарабатываешь, все налоги сполна отдаешь – вроде бы какие еще могут быть взгляды в сторону твоих денег? Но сверху прописываются все новые условия существования в финансовой среде. Вроде бы цель благая – противодействие коррупции, как в случае с операциями с наличностью. Только сомнения внутри сидят, не вышло бы, как в известной фразе Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

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