Можно ли вернуть деньги, украденные с карты?

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– Итак, я получаю СМС-сообщение о списании некоторой суммы с моей карты, но при этом я ничего не оплачивал. Что мне делать?
– Главное – не паниковать в такой ситуации. Возможно, вы получили СМС от мошенников, которые затем позвонят вам, представившись сотрудниками банков, чтобы обманом узнать от вас данные банковской карты. Позвоните на горячую линию банка и узнайте, действительно ли было списание денег. Кто его инициатор, например, приставы могут списывать деньги в счет погашения долга. Номер телефона всегда указан на оборотной стороне карты, советую заранее внести его в список контактов на вашем телефоне. Если же неправомерное списание денег подтвердится, попросите оператора заблокировать вашу карту. Так вы лишите мошенников шанса украсть все деньги с карты. Далее в отделении банка нужно написать заявление, в котором указано, что вы не совершали эту операцию и не согласны с ней. Обязательно сохраните у себя его копию. Причем отмечу, что это нужно сделать в течение суток после полученного сообщения.
– То есть банк вернет мне деньги?
– Банк может вернуть деньги, но только при условии, что вы вовремя сообщили о краже и самое главное – соблюдали все правила безопасности использования карты. Как мы и подчеркивали в предыдущих материалах, вся информация по карте является конфиденциальной, то есть данные должны быть доступны только владельцу. Если же вы, например, в разговоре с мошенниками сами сообщили им данные карты или же дали кому-то сделать ее ксерокопию или фото, то шансов вернуть украденное не будет. Скажу больше: подавляющее количество краж с банковских карт происходит из-за того, что люди верят мошенникам и сами им сообщают данные карты и пароли из СМС-сообщений. В первом полугодии 2020 года таким образом по стране в целом совершено свыше 80 % подобных преступлений. В любом случае помимо заявления в банк обратитесь в полицию.
– А что делать, если я действительно соблюдал все правила?
– Как я уже сказал, нужно обязательно обратиться в банк. Там проведут служебную проверку, и если все подтвердится, вам вернут деньги.
– А если деньги с карты пропали, но СМС-сообщение я не получал?
– Здесь нужно внимательно читать договор с банком, где указано, каким именно способом он обязан сообщать вам об операциях по карте. Если там указано СМС-информирование на ваш телефон или push-уведомление в приложении, но при этом сообщение вы не получали, то банк обязан возместить потери. Причем в данном случае сроки значения не имеют. Прошел месяц или год с момента, вы можете требовать от банка вернуть незаконно списанные деньги, а в случае отказа в выплате идти в суд.
– Банки со своей стороны следят за операциями на картах? Могут ли они каким-то образом зафиксировать и остановить, скажем так, нехарактерную для данного счета операцию?
– Конечно, банки отслеживают каждую проводимую операцию по картам своих клиентов. Более того, они могут приостановить переводы между счетами, если операция покажется подозрительной. У банков есть такое право и причин для блокировки карты может быть множество. Подозрения может вызвать слишком крупная сумма списания с карты или платеж в другой стране, при том, что клиент ранее за рубежом не был. Большую часть признаков таких подозрительных операций установил Банк России, коммерческие банки могут устанавливать и собственные признаки. При таких сомнительных операциях банк вправе заблокировать операцию. После этого сотрудники обязаны связаться с владельцем карты и убедиться в том, что он действительно совершает эту операцию. Отсюда и распространенный у мошенников сценарий, когда они изображают заботливых работников банка, которые хотят предостеречь вас от потери денег. Хотя на самом деле их цели, конечно, совсем другие и, надеюсь, наши статьи помогут многим не стать жертвами мошенников. Отмечу, что в первом полугодии 2020 года около 80 % звонивших злоумышленников выступали якобы от лица представителей финансовых организаций, при этом использовали технологии подмены телефонных номеров.
– В заключении давайте еще раз напомним об основных мерах предосторожности. Как сохранить деньги на карте?
– Нужно обязательно контролировать все операции по вашей карте. В этом вам поможет СМС-информирование. Избегайте подозрительных сайтов для покупок в Интернете. Всегда внимательно следите, где находится ваша карта. Не позволяйте продавцам в магазинах или официантам в кафе уносить ее. При вводе пароля в банкомате или терминале обязательно прикрывайте рукой клавиатуру. И, пожалуй, самое главное – никому не раскрывайте данные карты, а именно ее пин-код, срок действия, а также CVC-код – это три цифры на оборотной стороне карты. Что касается многочисленных звонков якобы от представителей банков, то всегда будьте бдительны – просто положите трубку и перезвоните по телефонному номеру вашего банка.
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