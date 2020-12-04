Скоро новые проверки: пенсионер? Дополнительный доход имеешь?

Российских пенсионеров начнут проверять на наличие дополнительных доходов? Эта новость активно обсуждается, но полного понимания все-таки нет: что это значит и кого может коснуться. Так чего же стоит ожидать гражданам, объяснила Людмила Иванова-Швец, доцент из Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова.

Что значит проверить пенсионеров на наличие допдоходов?

Проверять российских пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов планируют на фоне результатов проверки, которую проводили экспертные команды из Счетной палаты. В рамках мониторинга стало понятно, что в системе имеется множество разноплановых нарушений. Чтобы их выявить и понять, как исправить, потребуется развернуть широкомасштабную программу проверки пенсионеров страны.

Часть россияне из-за технических ошибок стали жертвами системы, так как не смогли получить нужный размер пенсионных выплат. Связаны такие сложности со слиянием или разделением индивидуальных счетов. Это приводило к тому, что россияне оставались годами с заниженными размерами выплат. Проверка Счетной палаты доказала, что таких случаев в системе найдется предостаточно.

Одновременно со сложностями по части невозможности получить положенную сумму от государства, есть и противоположная проблема – Пенсионный фонд продолжает наращивать расходы. Возместить их получается далеко не всегда.

Заниматься проверкой на предмет наличия дополнительных доходов должны будут специалисты из:

налоговой службы ;

; Пенсионного фонда;

органов социальной защиты.

Полномочий таких структур будет достаточно для того, чтоб взять мониторинг в свои руки. Это означает, что самому пенсионеру не придется лично посещать ни одну из перечисленных служб с заявлениями или другими документами. Вместо них все сделают ответственные менеджеры на местах.

Как будут проверять?

Едва ли не самыми первыми проверять будут пенсионеров, которые получают повышенные выплаты в связи со своим «северным статусом». Теперь специалисты должны будут убедиться в том, что получатели повышенный пособий действительно проживают там, где указано в официальной документации. Конкретно в этом случае без личного обращения обойтись не получится. Потребуется посетить отделение Пенсионного фонда для подтверждения сведений.

Отдельно учитываются ситуации с пенсионерами, которые проживают на территории других государств. Им нужно в обязательном порядке давать о себе знать, обращаясь в российское консульство. Это необходимо для того, чтобы российская сторона знала, что пенсионер все еще жив.

Проверки призваны помочь разобраться с теми, кто получает средства, не исполняя условий для их начисления. После того как глобальный мониторинг подойдет к концу, количество претензий, как и других видов обращений должно значительно упасть. Тем, кто незаконно получил государственные деньги, придется вернуть средства в Пенсионный фонд.

Что говорят по поводу проверок в Общественной палате и Министерстве труда?

После того как информация о возможных проверках стала распространяться, ситуацию прокомментировали в Общественной палате. Здесь опровергли новости о том, что проверки будут вообще проводиться.

По данным представителя Общественного совета Министерства труда Натальи Починок, никто в ведомстве и ПФ не собирался заниматься таким видом деятельности в ближайшем будущем. Как пояснила специалист, пенсия и дополнительный доход не имеют связи. Кроме случаев пенсий по старости дополнительные доходы учитывать никто не собирается.

Ну вот, более-менее стало понятно о каких таких проверках на дополнительные доходы идет речь. А вообще хочется, чтобы на пенсии люди без всяких дополнительных доходов в принципе обходились, чтобы хватало им на все нужны выплачиваемых пособий от родного государства. Где-то ведь, к сожалению, не у нас, такая система работает.

По инф. 1rre.ru

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