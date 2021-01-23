Пирамиды бывают разные: египетские – грандиозные, финансовые – опасные для кошельков

За прошлый год Центробанк России выявил 220 организаций с признаками финансовой пирамиды. Это значит, что «дело Мавроди» живет, и не скудеют, к сожалению, ряды обманутых вкладчиков.

Люди с поразительной беспечностью попадаются на приманки мошенников. В СМИ постоянно публикуется полезная информация: как различить финансовую пирамиду, кому нельзя доверять свои деньги, как не стать жертвой мошенников и пр. Но количество финансовых пирамид говорит о другом: люди продолжают кормить преступников.

Как распознать финансовую пирамиду

деньги одним участникам выплачиваются за счет взносов других участников;

отсутствует лицензия на деятельность по привлечению денег клиентов;

по привлечению денег клиентов; обещаются сверхприбыли, не сопоставимые с рыночными предложениями;

навязчивая реклама во всех СМИ и Интернете;

во всех СМИ и Интернете; в организации нет своих активов и основных средств;

финансовое положение организаторов скрыто, нет информации.

Пирамиду можно вычислить по признакам явного мошенничества:

инвестиции пойдут в проекты, которые по определению не смогут дать никакой прибыли;

деньги требуются на проекты, которые никто не собирается осуществлять.

Виды финансовых пирамид:

Явные пирамиды, не скрывающие своей сути, построенные по принципу сетевого маркетинга . Такой была пирамида « МММ »: деньги получались путем вербовки новых участников.

. Такой была пирамида « »: деньги получались путем вербовки новых участников. Организации, маскирующиеся под микрофинансовые учреждения , ломбарды, потребительские кооперативы . Они продают векселя под высокие проценты. Получается, что одни граждане кредитуют других.

, ломбарды, . Они продают векселя под высокие проценты. Получается, что одни граждане кредитуют других. Некоторые работают под видом организаций, которые берут на себя взаимодействие клиента и банка. Предлагают за 30% погасить полностью кредит.

Организации, зазывающие клиентов заработать на рынке Форекс.

Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы обмана. Важно вовремя проанализировать содержание рекламных предложений и посоветоваться со знающими финансистами, прежде чем доверять кому-либо свои сбережения.

То, что на финансовом рынке то и дело образуются пирамиды, наверное, недоработка властей и недогляд правоохранительных органов. Но ведь люди и сами рады вновь и вновь наступать на одни и те же грабли. По всем видам СМИ то и дело выпускаются материалы о финансовых пирамидах и разных уловках мошенников, бесчестно орудующих, дабы умыкнуть наши средства. А мы всё как верили им, так и верим, и верим, и верим....

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