Смутные времена: как деньги спасать будем?

Что и говорить, времена нынче смутные-тревожные: и COVID, и международная обстановка, и экономика России не в самом благополучном состоянии. А в смутные времена - всегда актуален вопрос о сохранности сбережений наших, пусть даже это и скромные пенсионерские "гробовые"... Предлагаем пару мнений неглупых людей на сей счет.

Доктор экономических наук — о том, что необходимо знать россиянам, чтобы уберечь накопления от мошенников:

На днях онлайн проходила международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности — 2020». Я выступал на тему «Как переиграть мошенников на финансовом рынке». Строго говоря, говорил не о мошенничестве, а о каналах перехода информации от мошенников к гражданам.

Пять — семь лет назад Минфин получил серьезные деньги для того, чтобы просвещать граждан, защищать их от недобросовестных участников финансового рынка. Некоторое время назад я попросил Минфин потратить часть этих денег на покупку времени на самых посещаемых каналах ТВ. Скажем, пять минут в неделю, чтобы бубнить некоторые правила поведения. Бубнить до тех пор, пока у россиян не станет привычкой эти правила применять не задумываясь, как при переходе дороги...

Надо отдать должное Минфину: предложение мое приняли. И много лет над ним работают. Все эти годы не могут решить одну проблему: чья это будет интеллектуальная собственность.

О чем, собственно, должна идти речь в этих бубнилках?

Людям надо говорить не о том, куда нести деньги. Надо называть не фирмы, а типы фирм, которым можно доверять. К примеру, можно объяснить, какая радость будет от того, что человек доверит банку не больше 1,4 млн рублей. Рассказать, что если он отнесет их куда-нибудь в другое место, гарантировать сохранность сбережений будет невозможно.

А также разъяснить: если выйдете на финансовый рынок, то, даже связавшись с самыми добросовестными брокерами, дилерами, советниками, которые не будут вас обманывать, вы все равно проиграете.

Даже если в какой-то момент и выиграете. Потому что на этом рынке нет источника денег. Как в рулетке в Монако.

Источником могла бы быть добавленная стоимость, произведенная экономикой. Источником мог бы быть рост ВВП. Но он десять лет уже не растет и в следующие десять лет едва ли вырастет. Потому что не меняется инвестиционный климат. А нефть уже никогда не будет дорогой. И когда вы на этот рынок вложите свои деньги, то они вместе с нашей экономикой будут обесцениваться. Вы можете пойти на этот рынок, это хорошее развлечение. Но вы проиграете. Вот что можно говорить. Идите в банк. Да, проценты маленькие. Но это лучше, чем финансовый рынок, где нет источника. Кстати, можно играть с государством — вложиться в ОФЗ, там источник денег есть. Это не пирамида. И министр финансов может по идее выйти на ТВ (на те самые пять минут, которые я в конце концов отвоюю) и сказать: «Уважаемый г-н Иванов, если вы купите ОФЗ, мы выполним свои обязательства перед вами, мы вам все выплатим. И в карман к г-ну Петрову не полезем, потому что, если нам не хватит денег, мы повысим НДС вам, г-н Иванов».

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Дмитрий Гордон назвал способ сохранить накопления в пандемию, призвал не верить банкам и открыл секрет своего богатства:

Украинский журналист Дмитрий Гордон известен как человек, который берет интервью у самых известных людей современности. Но он еще и успешный предприниматель, сумевший к 53 годам сколотить огромное состояние. Как ему удалось разбогатеть, какие активы в его распоряжении и во что сейчас, в пандемию выгоднее всего вкладывать свободные деньги, Гордон на днях рассказал на форуме Big Money в Одессе.

«У меня дома стояли мешки с деньгами»

— Я раньше других начал вкладывать деньги в недвижимость, — признался журналист. — Я интуитивно понял и проанализировал ситуацию. Она была очень проста.

В конце 80-х — начале 90-х я активно занимался шоу-бизнесом, работал с артистами. В начале перестройки Горбачев выпустил указ о кооперации, который гласил, что если даёшь концерт, то должен перечислить некоторый процент от сбора за билеты государству, а остальное можешь делить, как угодно. И тогда артисты стали сумасшедше богатыми людьми. Но богатыми стали и мы, организаторы!

В начале 90-х у меня дома стояли мешки с деньгами, которые вдруг обрушились на наши головы, и мы не знали, что с ними делать, — вспоминает Дмитрий.

«Нельзя верить государству и хранить деньги в банках. Обманут!»

Сначала Гордон скупал видеомагнитофоны, которые были тогда дефицитом и стоили «по цене трёхкомнатной квартиры». Потом — видеокамеры. Но мешки с деньгами плодились быстрее, чем Гордон успевал их тратить.

— И вот тут стало можно покупать и продавать квартиры. Послабления начались, раньше об этом не думали, — пояснил Дмитрий.

Я на горьком опыте страны и немножко своем научился не верить государству, — счел необходимым отметить журналист. — Когда все накопления, которые люди делали годами и относили в сберкассу на книжку, считая это очень надёжным способом хранения средств, в один миг превратились в фантики.

И я понял: доверять государству нельзя. И второе: нельзя хранить деньги в банках. Рано или поздно тебя обманут, — с горечью подчеркнул Дмитрий.

«Только один сегмент рынка представляет сейчас интерес»

Гордон утверждает, что никогда не хранил деньги в банках, а вот кредиты брал и сейчас берет («Пусть они волнуются, отдам я или нет. Но я всегда отдаю») — под имя, под активы, и находит выгодные способы вложения средств, заставляя деньги работать.

— Я начал вкладывать деньги в квартиры, — признался Дмитрий. — Эти вложения давали фантастические прибыли. Потому что было благословенное время (до 2008 года), когда у меня были сумасшедшие сделки. Например, в 2007 году я купил 5-комнатную квартиру в центре Киева за 750 тысяч долларов. Свободных денег не было, все было вложено и еще кредит в 13 млн. Поехал к другу, который занял мне эти 750 тысяч и не хотел брать с меня проценты. Еле уговорил его дать хотя бы под 5 процентов. Через год, в 2008 году эта квартира уже стоила 1,5 млн долларов. И я ее продал — в 2 раза дороже, чем купил год назад!

Со временем квартирный бизнес Гордона (кстати, сейчас у него есть свое агентство недвижимости, которое занимается в том числе управлением его активами) стал торговым, офисным и т. д.

Дмитрий Гордон дал совет тем, кто мучается вопросом, как сохранить деньги в 2020 году, во время пандемии, во что вложить накопленные средства, чтобы они не обесценились из-за инфляции.

— Пандемия сильно изменила рынок. Офисные помещения освободились, потому что бизнес понял: можно, оказывается, работать удалённо и не платить за аренду такие большие деньги, как раньше. Торговая недвижимость тоже рухнула: люди боятся мест массового скопления, чтобы не заразиться коронавирусом. И у людей стало меньше денег из-за того же ковида, потому что экономика замедлилась.

Большие квартиры никому не нужны, — констатирует Гордон. — Что остаётся? Один сегмент рынка, который более-менее представляет интерес: это однокомнатные квартиры. На этом сегодня, к сожалению, всё.

По инф. sobesednik.ru

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