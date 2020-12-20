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Почему и куда «утекают» банковские вклады?
Валерия Брыжаченко, 1rre.ru   
20 Декабря 2020 г.
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С весны текущего года наблюдается активный отток сбережений российских граждан из банков. Соотечественники забирают средства, хранимые ими и в валютах, и в родных рублях. Людей не удовлетворяют предлагаемые банками низкие ставки по вкладам, едва перекрывающие инфляцию. И для инвестирования рассматриваются иные сферы.

Почему и куда «утекают» банковские вклады?

Обнуление депозитов: что происходит на сегодняшний день?

За текущий год россияне забрали из банков более 15 млрд долларов. Общий объем депозитов упал до рекордного минимума – немного более 60 млрд долларов. Банки потеряли 20% вкладов частных лиц. Из 11 самых крупных банков граждане забрали более 850 млн долларов.

При максимальных депозитных ставках в ведущих банках страны деньги не приносят владельцам прибыли, а лежат мертвым грузом. По прогнозам банкиров, низкая ставка сохранится весь следующий год, что приведет к необходимости искать новые формы привлечения клиентов и новые финансовые инструменты.

Прибыльность валютных депозитов – в пределах 1%. Это не может заинтересовывать вкладчиков.

Вторым фактором, сыгравшим на руку обнулению депозитов, стал новый налог на доходы с вкладов физических лиц. Хотя он не затронет большинство клиентов банков, граждане опасаются нововведений и стараются сохранить деньги другим путем.

Куда россияне вкладывают свои сбережения?

В связи со сложившейся ситуацией с депозитами, у россиян значительно повысился интерес к покупке недвижимости и операциям с ценными бумагами. За последнее время армия клиентов биржевых посредников выросла в 2 раза — почти до 8 млн человек, объем клиентских активов увеличился на 20%.

Самым популярным вложением в настоящее время считается покупка квартиры в ипотеку. Спрос оживился благодаря многочисленным льготным предложениям на этом рынке.

Цены на жилье подскочили на 20%, а объем ипотечных кредитов – на 50%. Из опросов населения стало понятно, что более 60% россиян считают вложения в недвижимость более выгодными, чем любой банковский вклад.

Фондовый рынок пополнился дилетантами – люди учатся покупать и продавать акции, золото и валютные активы. На руках у частных инвесторов почти 5 трлн руб. — это на половину больше, чем в прошлом году.

Третьим по популярности местом, куда утекли банковские вклады, стал проверенный временем домашний матрас. Россияне держат в наличности у себя дома порядка 5 трлн руб.

Низкие ставки, налог на доходы с вкладов физлиц, тревожащая в целом экономическая ситуация – все это играет на то, чтобы население не очень-то и хотело взаимодействовать с банками в части хранения там своих сбережений. Ведь есть и другие способы. Почему бы не рассмотреть, а вдруг они окажутся более выгодными? Может тогда и банковская система станет внимательнее к своим клиентам и запустит предложения по вкладам, которые окажутся привлекательнее существующих?

По инф. 1rre.ru

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  • Почему и куда «утекают» банковские вклады?
    С весны текущего года наблюдается активный отток сбережений российских граждан из банков. Соотечественники забирают средства, хранимые ими и в валютах, и в родных рублях. Людей не удовлетворяют предлагаемые банками низкие ставки по вкладам, едва перекрывающие инфляцию. И для инвестирования рассматриваются иные сферы.
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