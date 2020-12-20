Почему и куда «утекают» банковские вклады?

Злободневная тема для многих людей – индексация пенсий работающим пенсионерам. Она, напомним, была заморожена еще четыре года назад. Что будет дальше, станет ли госпособие для этой категории граждан расти или все останется как прежде – мнениями делятся эксперты, дающие осторожные прогнозы развития...
Новогодние праздники не за горами. И некоторые российские пенсионеры находятся в ожидании выплат пенсий не только за декабрь, но и январь. О досрочной выплате пенсионных пособий говорила зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена...
Мы много раз рассказывали о тех привилегиях, которые полагаются пенсионерам (и далеко не все ими умеют пользоваться!) Сегодня раскроем еще три интересных выплаты, которые автоматом получить невозможно, но вполне реально оформить при наличии соответствующих...
Ситуация с распространением коронавируса пока оставляет желать лучшего. И декабрь, скорее всего, будет в этом плане продолжением ноября. В связи с этим возникает вопрос о выплатах пенсионерам и инвалидам. Эти люди сидят на изоляции и не все материально справляются. Оказалось, что правительство...
В следующем году российские экс-военные и силовики в отставке ждут индексации пенсий. Слухи «по поводу» ходят разные. А недавно в Сети появилась информация о том, каким именно категориям военных будет проводиться увеличение пенсионных выплат в ближайшее время. Давайте...
С весны текущего года наблюдается активный отток сбережений российских граждан из банков. Соотечественники забирают средства, хранимые ими и в валютах, и в родных рублях. Людей не удовлетворяют предлагаемые банками низкие ставки по вкладам, едва перекрывающие инфляцию. И для инвестирования рассматриваются иные сферы.
Обнуление депозитов: что происходит на сегодняшний день?
За текущий год россияне забрали из банков более 15 млрд долларов. Общий объем депозитов упал до рекордного минимума – немного более 60 млрд долларов. Банки потеряли 20% вкладов частных лиц. Из 11 самых крупных банков граждане забрали более 850 млн долларов.
При максимальных депозитных ставках в ведущих банках страны деньги не приносят владельцам прибыли, а лежат мертвым грузом. По прогнозам банкиров, низкая ставка сохранится весь следующий год, что приведет к необходимости искать новые формы привлечения клиентов и новые финансовые инструменты.
Прибыльность валютных депозитов – в пределах 1%. Это не может заинтересовывать вкладчиков.
Вторым фактором, сыгравшим на руку обнулению депозитов, стал новый налог на доходы с вкладов физических лиц. Хотя он не затронет большинство клиентов банков, граждане опасаются нововведений и стараются сохранить деньги другим путем.
Куда россияне вкладывают свои сбережения?
В связи со сложившейся ситуацией с депозитами, у россиян значительно повысился интерес к покупке недвижимости и операциям с ценными бумагами. За последнее время армия клиентов биржевых посредников выросла в 2 раза — почти до 8 млн человек, объем клиентских активов увеличился на 20%.
Самым популярным вложением в настоящее время считается покупка квартиры в ипотеку. Спрос оживился благодаря многочисленным льготным предложениям на этом рынке.
Цены на жилье подскочили на 20%, а объем ипотечных кредитов – на 50%. Из опросов населения стало понятно, что более 60% россиян считают вложения в недвижимость более выгодными, чем любой банковский вклад.
Фондовый рынок пополнился дилетантами – люди учатся покупать и продавать акции, золото и валютные активы. На руках у частных инвесторов почти 5 трлн руб. — это на половину больше, чем в прошлом году.
Третьим по популярности местом, куда утекли банковские вклады, стал проверенный временем домашний матрас. Россияне держат в наличности у себя дома порядка 5 трлн руб.
Низкие ставки, налог на доходы с вкладов физлиц, тревожащая в целом экономическая ситуация – все это играет на то, чтобы население не очень-то и хотело взаимодействовать с банками в части хранения там своих сбережений. Ведь есть и другие способы. Почему бы не рассмотреть, а вдруг они окажутся более выгодными? Может тогда и банковская система станет внимательнее к своим клиентам и запустит предложения по вкладам, которые окажутся привлекательнее существующих?
С весны текущего года наблюдается активный отток сбережений российских граждан из банков. Соотечественники забирают средства, хранимые ими и в валютах, и в родных рублях. Людей не удовлетворяют предлагаемые банками низкие ставки по вкладам, едва перекрывающие инфляцию. И для инвестирования рассматриваются иные сферы.
Только вчера были «черные пятницы», а магазины уже зазывают нас новыми, предновогодними суперскидками. Телемагазины и вовсе круглый год уговаривают купить товары «по очень низкой» цене... Так ли уж все это выгодно?
В следующем году российские экс-военные и силовики в отставке ждут индексации пенсий. Слухи «по поводу» ходят разные. А недавно в Сети появилась информация о том, каким именно категориям военных будет проводиться увеличение пенсионных выплат в ближайшее время. Давайте вникать.
При кое-каких крупных покупках, связанных с недвижимостью, деньги можно частично вернуть. Например, если приобретаешь квартиру, дом, долю имущества или земельный участок, то можно претендовать на налоговый вычет. Основанием для этого является также и заключение ипотечного договора. Конечно, деньги здесь дадут не просто так. Необходимо будет соблюсти определенные условия и собрать установленный пакет документов.
Мы много раз рассказывали о тех привилегиях, которые полагаются пенсионерам (и далеко не все ими умеют пользоваться!) Сегодня раскроем еще три интересных выплаты, которые автоматом получить невозможно, но вполне реально оформить при наличии соответствующих оснований.
Автоплатеж на первый взгляд технология очень удобная. С подключенной услугой деньги списываются по нужным платежам сами, хозяину не надо об этом делать себе напоминания, нервничать, что он может просрочить выплату, постоянно иметь в виду какое-то время «ч» и т.д. Но с другой стороны автоплатеж может нести и опасность средствам клиента. Во что это может вылиться, рассказали эксперты агентства «Прайм». В частности, специалисты считают, что часть списываемых ежемесячно средств может уходить не по назначению, а иногда и вовсе перенаправляться на счета злоумышленников.
Завершился прием в текущем году заявлений о переводе средств пенсионных накоплений (СПН) другому страховщику (ПФР или НПФ). Теперь граждане, подавшие в течение 2020 года заявление о переводе СПН, могут не позднее 31.12.2020 изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать уведомление в клиентскую службу территориального органа ПФР или через ЕПГУ (только при наличии электронной квалифицированной подписи).
Согласно указанию управления президента РФ по работе с обращениями граждан общероссийский день приема граждан, который планировалось провести 14 декабря 2020 года, переносится до момента стабилизации эпидемиологической обстановки, сопряженной в настоящее время с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.
Новогодние праздники не за горами. И некоторые российские пенсионеры находятся в ожидании выплат пенсий не только за декабрь, но и январь. О досрочной выплате пенсионных пособий говорила зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
Тема пенсий большинство россиян, конечно, волнует. Мы прислушивается к прогнозам экспертов относительно ближайшего времени, к их ожиданиям: повысят ли госвыплаты людям на заслуженном отдыхе, заморозят ли.... А что вообще говорят о пенсиях в нашей стране? Например, могут ли быть какие-то механизмы повышения этих госпособий для всех в принципе? Интересно было бы узнать, согласитесь.
Парламентарии и Минфин пока не особо спешат поддерживать тему индексации с 1 января следующего года военных пенсий. В чем причина? Некоторые эксперты считают, что она кроется в финансовых проблемах государства, которые развиваются на фоне распространения коронавируса.
В наши дни банковские услуги и в частности кредитование пользуется высоким спросом среди населения, и это понятно: люди больше не хотят месяцами или даже годами копить на нужную вещь, ведь можно взять деньги в кредит, приобрести то, что нужно, а потом постепенно отдавать долг. Впрочем, кроме банков услугу кредитования оказывают и ряд других организаций – МФО, кредитные кооперативы, ломбарды... Разбираемся, где какие кредиты дают и чем они отличаются.
Многие люди сталкивались с потерей близкого. Какими бы ни были обстоятельства, смерть члена семьи или друга – всегда невыносимая боль. А вместе с тем сваливаются хлопоты по организации и проведению похорон. И зачастую это неподъёмные суммы. В состоянии шока разбираться со всеми нюансами сложно. Человек делает лишние траты, иногда даже берёт кредит на организацию достойной церемонии. Разбираемся, как не наделать ошибок и возместить расходы.
Технологии облегчают и делают более комфортной нашу жизнь, а с другой стороны являются прекрасным инструментом в руках мошенников в деле обмана граждан. Этому способствует и вынужденная изоляция из-за распространения коронавируса, когда людям предлагается общаться со специалистами финансовых учреждений дистанционно – по телефону или компьютеру.
Российских пенсионеров начнут проверять на наличие дополнительных доходов? Эта новость активно обсуждается, но полного понимания все-таки нет: что это значит и кого может коснуться. Так чего же стоит ожидать гражданам, объяснила Людмила Иванова-Швец, доцент из Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова.
В Министерстве внутренних дел России рассказали, в каких случаях с 1 апреля 2021 года будет аннулироваться водительское удостоверение. Речь здесь идет вовсе не о лишении прав. При аннулировании документа удостоверение останется у водителя, но оно будет считаться недействительным.
В РФ имеется система льгот, предоставляемых тем или иным категориям граждан - как мы не раз уже отмечали, далеко не все люди о своих возможностях знают (а чиновники не торопятся, соответственно, возможности предоставлять). Особую группу занимают предпенсионеры, т.е. те граждане, которым до пенсии осталось 5 лет и менее. Поскольку подобный статус предоставляет право на льготы, выплаты и гарантии различного рода, то подробнее о них расскажем в статьях.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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